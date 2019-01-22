 Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.01.2019

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Экономика

Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году

Новое правительство в Стокгольме провозгласило защиту климата одним из своих приоритетов. Обе компании Volvo уже настроились на выпуск легковых и грузовых электромобилей.

Электрический мусоровоз Volvo

Концерн Volvo Group уже наладил выпуск электрических мусоровозов и даже начал экспортировать их в ФРГ

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов.

Норвегия опередит Швецию на 5 лет

"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - заявил прежний и новый шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Лёвен, представляя 21 января в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.

Стефан Лёвен

Социал-демократ Стефан Лёвен вновь стал премьер-министром Швеции

Однако первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет. Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, подсчитала Марион Тиман (Marion Tiemann), представительница немецкого отделения Greenpeace. Эта экологическая организация приветствовала решение нового шведского правительства.

На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый. 

Чем для России ценен опыт скандинавских стран

А Швеция в 2030 году, по всей видимости, окажется в одной группе с такими странами, как Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды (а также с французской столицей Парижем). Все они тоже объявили о намерении через десять с небольшим лет прекратить регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Более того, эту же дату называют как Китай - бесспорный мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, - так и Индия, чьи успехи в области электромобильности покуда менее очевидны.

Дитер Цетше представляет в Стокгольме Mercedes EQC

Осень 2018. Глава Daimler Дитер Цетше представляет в Стокгольме первый электрический Mercedes EQC

Для достижения своей амбициозной цели новое шведское правительство собирается в ближайшие годы усиленно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.

Для России опыт Швеции и Норвегии в области электромобильности особенно ценен по двум причинам: у обеих стран сопоставимый с российским холодный климат с длинными зимами, к тому же обе имеют огромные слабозаселенные территории, что делает повсеместную установку зарядных станций весьма сложным и дорогостоящим делом.

Шведские автостроители настроились на электромобильность

Зато новому шведскому правительству не придется убеждать отечественных автостроителей переориентироваться на выпуск электромобилей. Производитель легковых машин Volvo Cars, купленный в 2010 году китайской автомобилестроительной компанией Geely, еще два с половиной года назад, летом 2017-го, первым среди крупных европейских представителей отрасли объявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями.       

Контекст

Основатель компании Geely миллиардер Ли Шуфу, купивший почти 10% акций Daimler, увлечен электромобилями, автономным вождением и идеей защитить автомобилестроение от "вторжения извне". (26.02.2018)

Администрация Парижа представила план по борьбе с загрязнением окружающей среды во французской столице. Уже к 2024 году с улиц города должны исчезнуть дизельные автомобили. (12.10.2017)

Через два года все новые машины Volvo Cars будут снабжены электродвигателями или гибридными моторами. (05.07.2017)

На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов. В этих сегментах рынка процесс отказа от двигателей внутреннего сгорания идет значительно медленнее, однако шведский концерн уже вошел в группу мировых лидеров по выпуску электрических автобусов.

Пока, правда, их производят в незначительных количествах. Однако Феликс Кибарт (Felix Kybart), возглавляющий подразделение альтернативных двигателей в немецкой компании MAN Bus & Truck, исходит из того, что с 2021 года издержки на приобретение и эксплуатацию электрических автобусов со сроком службы 12 лет сравняются с соответствующими расходами на дизельные автобусы. И тогда их использование станет для предприятий общественного транспорта экономически целесообразным.

Во всяком случае, MAN Bus & Truck планирует начать выпуск электрических автобусов в 2020 году и за десять лет довести их долю в общем объеме выпускаемых компанией автобусов до 60 процентов.Так что конкурент Volvo Group наверняка сумеет до 2030 года обеспечить родной шведский рынок достаточным количеством автобусов на электрической тяге.   

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    Volkswagen пока не впечатляет

    У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели - E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf - 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

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    В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего - и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

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    Другое будущее под названием EQC

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

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    А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

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    BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей - так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти - поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

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    Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen - Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели - Taycan.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Opel ждут перемены

    Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 - еще четыре модели электромобилей.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Стартапы в эру электромобильности

    Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Почтальон приезжает на электромобиле

    А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


 

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Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

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