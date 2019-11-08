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Швейцарский банк UBS

Bildnummer: 52594939 Datum: 07.05.2008 Copyright: imago/INSADCO Koffer mit 100 US Dollar Scheine , Objekte; 2008, Studioaufnahme , Geld , Bargeld, , Geldschein, Währung, Schein, Dollar, Dollars, Dollarschein Dollarscheine , US USA, Symbolfoto , Lösegeld, Schwarzgeld , Geldkoffer; , quer, Kbdig, Totale, , o0 Nordamerika Bildnummer 52594939 Date 07 05 2008 Copyright Imago INSADCO Suitcase with 100 U.S. Dollars Notes Objects 2008 Studio shooting Money Cash Money Currency Licence Dollars Dollars St Peters Church A Doll ass U.S. USA Symbolic image Ransom Black money Money suitcase horizontal Kbdig long shot o0 North America

Долларовых миллиардеров в 2018 году стало меньше 08.11.2019

В 2018 году общее число долларовых миллиардеров в мире составило 2101 человек, что на 57 человек меньше, чем годом ранее. Их совокупное состояние также сократилось на 388 млрд долларов.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2018: Renova Group Board Chairman and Skolkovo Foundation President Viktor Vekselberg attends the International Economic Cooperation in New Realities Forum as part of the 2018 Russian Business Week. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A99

Счета концерна Sulzer частично заморожены в США из-за Вексельберга 11.04.2018

Холдинг UBS Group AG и конгломерат Credit Suisse Group AG перестали торговать акциями международного машиностроительного концерна из-за санкций США против Виктора Вексельберга.
FILE - In this Dec. 12, 2011 file photo the bull and bear bronze statue stands outside the stock market, Deutsche Boerse AG, in Frankfurt, Germany. Germany's Deutsche Boerse said Tuesday, March 20, 2012, it will sue the European Union's competition regulator over its decision to block the company's US dollar 10 billion merger with NYSE Euronext. Deutsche Boerse said it considers the decision by the European Commission to block the deal to be faulty on several aspects and will take its complaint to a European court in Luxembourg. (AP Photo/Michael Probst, File) picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Главы крупнейших концернов предостерегают Трампа от протекционизма 20.01.2017

Главы компаний Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики протекционизма для мировой экономики и призывают Трампа пересмотреть свои высказывания о таможенных пошлинах.
Bildnummer: 58486304 Datum: 27.07.2012 Copyright: imago/imagebroker Panorama von Genf mit Blick auf den Genfersee mit Jet d eau,

Швейцария начала расследование по "панамским досье" 07.04.2016

Сообщается, что в документах, обнародованных ICIJ, фигурируют несколько швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами.
epa03674791 (FILE) A file picture dated 03 April 2012 shows the logo of the Credit Suisse Group AG in Zurich, Switzerland. The second- biggest Swiss banks net income amounted to 1.30 billion Swiss francs (1.37 billion US dollars), the Zurich-based bank said in a statement on 24 April 2013. EPA/ALESSANDRO DELLA BELLA

UBS и Credit Suisse опровергли сообщения о закрытии счетов россиян 15.10.2015

Швейцарские банки опровергли сообщения о массовом закрытии счетов россиян, появившиеся ранее в СМИ. UBS и Credit Suisse заявили об абсолютной приверженности своим российским клиентам.
©Vincent Isore/IP3 press; Murten, Switzerland - UBS bank building front next to Murten clocktower monument in the historic center.

Forbes: Швейцарские банки массово закрывают счета россиянам 15.10.2015

По информации российского Forbes, банки Credit Suisse и UBS вынуждают своих российских клиентов закрывать счета с активами менее 5 миллионов долларов.
Bildunterschrift:A man walks past a display of a currency exchange office in central Moscow on October 4, 2011. Russia reported $18.7 billion in capital outflows in the third quarter, far more than state estimates and underscoring the uncertainty that has gripped the country in recent months. The Central Bank said the poor quarter came on top of the $30.6 billion that had left Russia between January and August. The nine-month total has now reached $49.3 billion -- three times the $16 billion seen one year ago. Government officials have blamed the capital flight on a fragile business climate in which investors complain of red tape and the inability to defend their rights in court. AFP PHOTO/ ANDREI SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

СМИ: Власти США расследуют манипуляции с курсом рубля 01.09.2015

Фигурантами расследования Минюста США являются трейдеры нескольких московских банков. Следствие изучает торговые операции, которые проводили банки, не урегулировавшие претензии ведомства.
ARCHIV: Das Logo der Schweizer Bank UBS in Zurich in der Schweiz (Foto vom 09.08.12). Die Schweizer Grossbank UBS baut weltweit bis 2015 rund 9.000 Stellen ab. Das gab das Geldhaus am Dienstag (30.10.12) bekannt. Geplant sei eine starke Verkleinerung der Investmentsparte. (zu dapd-Text) Foto: Alessandro Della Bella/AP/dapd

Пять крупных банков заплатят рекордный штраф за манипуляции на валютном рынке 12.11.2014

Трейдеры Citigroup, JP Morgan, UBS, RBS и HSBC обменивались данными о котировках валют в ущерб клиентам. Расследование ведется также в отношении Deutsche Bank и Barclays.
#57754077 - Dollars with gift bow close-up © Africa Studio

Исследование: Москва лидирует в Европе по количеству миллиардеров 17.09.2014

Согласно новому исследованию, российская столица оказалась городом, где живет наибольшее количество европейских долларовых миллиардеров. В тройку лидеров вошли также Лондон и Стамбул.
ARCHIV - Fähnchen der EU und der Schweiz im Nationalratssaal in Bern, aufgenommen am 18.05.2000. Die Schweizer haben sich in einer Volksabstimmung überraschend dafür ausgesprochen, die Zuwanderung aus der EU zu begrenzen. Mit 50,3 Prozent fiel die Zustimmung für die Initiative der national-konservativen Schweizer Volkspartei (SVP) «Gegen Masseneinwanderung» am Sonntag denkbar knapp aus. KEYSTONE/Michael Stahl/dpa (zu dpa Experte erwartet keine innenpolitische Krise nach Volksinitiative vom 10.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Итоги референдума в Швейцарии - угроза национальной экономике 12.02.2014

Ограничение на прием иностранцев может обернуться большими потерями для Швейцарии и ее главного торгового партнера - Евросоюза. DW разбиралась в причинах.
Geschaeftsleute stehen am 4. Juli 2008 vor dem Hauptsitz der Bank Julius Baer an der Bahnhofstrasse in Zuerich.

Исследование выявило самые дорогие города мира 14.09.2012

Дороже всего жить в Осло, Цюрихе и Токио. Самыми дешевыми из крупных городов являются индийские мегаполисы Нью-Дели и Мумбаи.
ILLUSTRATION - US-amerikanische Geldscheine sind vor einer USA-Fahne zu sehen, aufgenommen am Donnerstag (14.07.2011) in Dresden. - Das Ringen um eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze geht weiter. Die Republikaner im Abgeordnetenhaus setzten am Freitag in einem erneuten Anlauf einen Antrag durch, der das Schuldenlimit von derzeit 14,3 Billionen Dollar (zehn Billionen Euro) um 900 Milliarden erhöhen würde. Bereits knapp zwei Stunden später wies der von den Demokraten beherrschte Senat den Antrag zurück. Foto: Arno Burgi dpa/lsn

Налоговое ведомство США заплатило 104 млн долларов осведомителю 12.09.2012

Это самая высокая награда, когда-либо присужденная информатору.
ILLUSTRATION - Euro-Scheine stecken in einer Tasse mit der Schweizer Flagge, aufgenommen am 03.04.2012 in Nürnberg (Mittelfranken). In die Schweiz gebrachtes Vermögen deutscher Bürger aus den vergangenen zehn Jahren soll mit bis zu 41 Prozent besteuert werden. Das haben Deutschland und die Schweiz nach langen Verhandlungen am Donnerstag vereinbart. Im Bundesrat ist die Regierungskoalition jedoch auf SPD und Grüne angewiesen. Foto: Daniel Karmann dpa/lby (zu dpa «Poker um deutsches Schwarzgeld in der Schweiz und kein Ende» vom 06.04.2012) pixel

В Швейцарии задержан предполагаемый похититель банковских данных 27.08.2012

Сотрудник банка Julius Bär, возможно, продавал ФРГ данные о налоговых уклонистах.
ILLUSTRATION - Eine CD mit dem Aufdruck einer Schweizer Fahne, aufgenommen in Frankfurt am Main am Montag (01.02.2010). Die Bundesregierung ist grundsätzlich zum Kauf gestohlener Bankdaten von Steuersündern in der Schweiz bereit. Ein Informant hat den Steuerbehörden Bankdaten von bis zu 1500 Deutschen in der Schweiz angeboten. Er verlangt für die brisanten Informationen 2,5 Millionen Euro. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe

СМИ: Немецкие власти купили еще два диска с данными о налоговых уклонистах 08.08.2012

На дисках содержатся данные о "солидных клиентах" банка UBS.
A JPMorgan Chase building is shown, Friday, May 11, 2012, in New York. JPMorgan Chase, the largest bank in the United States, said Thursday that it lost $2 billion in the past six weeks in a trading portfolio designed to hedge against risks the company takes with its own money. (Foto:Mark Lennihan/AP/dapd)

Крупные банки в США оформили "завещания" 04.07.2012

От банков потребовали представить планы на случай банкротства.
The headquarters of Deutsche Bank, center, is photographed in Frankfurt, Germany, Tuesday, Oct. 25, 2011. Deutsche Bank AG said Tuesday that it made euro 777 million (US dollar 1.1 billion) in net profit, beating analyst estimates, as stronger consumer banking made up for falling profits from trading securities amid market turbulence from Europe's government debt crisis. (ddp images/AP Photo/Michael Probst)

Агентство Moody's взяло под наблюдение половину крупнейших банков мира 16.02.2012

О намерении перепроверить рейтинги 114 крупнейших банков мира объявило агентство Moody's. Снижение топовых показателей угрожает, в частности, Deutsche Bank и крупнейшим американским кредитным институтам.
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