Швейцарский банк UBS

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В 2018 году общее число долларовых миллиардеров в мире составило 2101 человек, что на 57 человек меньше, чем годом ранее. Их совокупное состояние также сократилось на 388 млрд долларов.
Холдинг UBS Group AG и конгломерат Credit Suisse Group AG перестали торговать акциями международного машиностроительного концерна из-за санкций США против Виктора Вексельберга.
Главы компаний Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики протекционизма для мировой экономики и призывают Трампа пересмотреть свои высказывания о таможенных пошлинах.
Сообщается, что в документах, обнародованных ICIJ, фигурируют несколько швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами.
Швейцарские банки опровергли сообщения о массовом закрытии счетов россиян, появившиеся ранее в СМИ. UBS и Credit Suisse заявили об абсолютной приверженности своим российским клиентам.
По информации российского Forbes, банки Credit Suisse и UBS вынуждают своих российских клиентов закрывать счета с активами менее 5 миллионов долларов.
Фигурантами расследования Минюста США являются трейдеры нескольких московских банков. Следствие изучает торговые операции, которые проводили банки, не урегулировавшие претензии ведомства.
Трейдеры Citigroup, JP Morgan, UBS, RBS и HSBC обменивались данными о котировках валют в ущерб клиентам. Расследование ведется также в отношении Deutsche Bank и Barclays.
Согласно новому исследованию, российская столица оказалась городом, где живет наибольшее количество европейских долларовых миллиардеров. В тройку лидеров вошли также Лондон и Стамбул.
Ограничение на прием иностранцев может обернуться большими потерями для Швейцарии и ее главного торгового партнера - Евросоюза. DW разбиралась в причинах.
Дороже всего жить в Осло, Цюрихе и Токио. Самыми дешевыми из крупных городов являются индийские мегаполисы Нью-Дели и Мумбаи.
Это самая высокая награда, когда-либо присужденная информатору.
Сотрудник банка Julius Bär, возможно, продавал ФРГ данные о налоговых уклонистах.
На дисках содержатся данные о "солидных клиентах" банка UBS.
От банков потребовали представить планы на случай банкротства.
О намерении перепроверить рейтинги 114 крупнейших банков мира объявило агентство Moody's. Снижение топовых показателей угрожает, в частности, Deutsche Bank и крупнейшим американским кредитным институтам.
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