Швайнштайгер объявил о завершении спортивной карьеры

Экс-игрок "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом оннаписал в своей странице в Instagram во вторник, 8 октября.

"Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Я благодарю вас и мои команды - "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборную Германии - вы подарили мне это невероятное время!" - написал Швайнштайгер. Он также поблагодарил свою семью за поддержку и признался, что ему грустно прощаться с карьерой футбольного игрока. "Но я с нетерпением жду новых интересных вызовов, которые меня вскоре ожидают, - добавил футболист. - Я останусь верен футболу".

Также во вторник стало известно, что Швайнштайгер может войти в тренерский штаб сборной Германии. Об этом заявил главный тренер бундестим Йоахим Лев (Joahim Löw). Он назвал Швайнштайгера одним из величайших игроков в истории ФРГ.

35-летний Швайнштайгер является чемпионом мира 2014 года. Он провел более 120 матчей в составе сборной Германии, забив 24 гола.

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