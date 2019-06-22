 Швайнштайгер объявил о завершении спортивной карьеры | Новости из Германии о Германии | DW | 08.10.2019

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Германия

Швайнштайгер объявил о завершении спортивной карьеры

35-летний бывший игрок "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер теперь может войти в тренерский штаб бундестим, заявил ее главный тренер Йоахим Лёв.

Бастиан Швайнштайгер

Бастиан Швайнштайгер

Экс-игрок "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом оннаписал в своей странице в Instagram во вторник, 8 октября.

Контекст

После провала Германии на ЧМ-2018 по футболу отношения немецкой сборной с болельщиками сильно ухудшились. Ее поединок с командой России в Лейпциге может пройти при полупустых трибунах. (15.11.2018)

Германия выступит в четвертьфинале. Это хорошая новость. Однако сборная ФРГ пока играла плохо, считает спортивный редактор DW Йоша Вебер. И предлагает свой вариант улучшения игры бундестим. (04.07.2014)

"Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Я благодарю вас и мои команды - "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборную Германии - вы подарили мне это невероятное время!" - написал Швайнштайгер. Он также поблагодарил свою семью за поддержку и признался, что ему грустно прощаться с карьерой футбольного игрока. "Но я с нетерпением жду новых интересных вызовов, которые меня вскоре ожидают, - добавил футболист. - Я останусь верен футболу".

Также во вторник стало известно, что Швайнштайгер может войти в тренерский штаб сборной Германии. Об этом заявил главный тренер бундестим Йоахим Лев (Joahim Löw). Он назвал Швайнштайгера одним из величайших игроков в истории ФРГ.

35-летний Швайнштайгер является чемпионом мира 2014 года. Он провел более 120 матчей в составе сборной Германии, забив 24 гола.

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Смотреть видео 02:34

Финальный аккорд в футбольной драме - Германия празднует победу

 

Контекст

За кулисами победы: фильм о сборной Германии по футболу

На экраны Германии вышел полнометражный документальный фильм "Команда". Он рассказывает о том, как немецкая сборная шла к победе на чемпионате мира по футболу в Бразилии. (13.11.2014)  

Ссылки в интернете

Страница Бастиана Швайнштайгера в Instagram

Страница Бастиана Швайнштайгера в Instagram

Аудио- и видеофайлы по теме

Финальный аккорд в футбольной драме - Германия празднует победу  

Красивый уход капитана победителей ЧМ-2014 по футболу  

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