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Шарль де Голль

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France's flagship Charles de Gaulle aircraft carrier navigates in the Persain Gulf, Tuesday, Jan. 12, 2016. The Charles de Gaulle joined the U.S.- led coalition against Islamic State in November, as France intensified its airstrikes against extremist sites in Syria and Iraq in response to IS threats against French targets. (AP Photo/Christophe Ena) |

На авианосце ВМС Франции - более тысячи зараженных коронавирусом 17.04.2020

Вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1081 военнослужащего из 2300 на авианосце "Шарль де Голль", сообщила министр вооруженных сил Франции. Корабль ВМС Франции прибыл в Тулон после трехмесячного похода.
Hand out photo of emergency vehicles in front of the French aircraft carrier Charles de Gaulle as arriving in the southern French port of Toulon on April 12, 2020 with sailors onboard infected with COVID-19 (novel coronavirus). Fifty sailors aboard the Charles de Gaulle aircraft carrier, the flagship of the French navy, have contracted the novel coronavirus the armed forces ministry said on April 11. The nuclear-powered ship arrived in Toulon on April 12 so that those infected can begin a period of quarantine on dry land, according to the ministry. Photo by Marine Nationale/ABACAPRESS.COM |

Сотни заражений выявлены на единственном французском авианосце 15.04.2020

Авианосец "Шарль де Голль" досрочно вернулся в Тулон, поскольку на его борту обнаружилась вспышка коронавируса. Тест выявил почти 700 заражений моряков, и это число скорее всего увеличится.
20.04.2010 *** FILE - An aerial handout photograph released by the French Navy on 20 April 2010 shows the aircraft carrier Charles De Gaulle at sea in an undisclosed location on 28 March 2010 during NATO maneuvers inside the Polar Arctic Circle. EPA/MARINE NATIONALE/HO EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Frankreich fliegt wieder Anti-IS-Einsätze von Flugzeugträger vom 23.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Франция направит атомный авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море 17.01.2020

Президент Франции заявил об отправке атомного авианосца в Средиземноморье. "Шарль де Голль" станет "сердцем" совместных операций нескольких стран Европы против террористов "Исламского государства".
ARCHIV - Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle (r) und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnen am 22.01.2963 im Elysee-Palast in Paris den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Foto: dpa (zu dpa Deutsch-französische Freundschaft vom 03.03.) nur s/w +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: Германо-французская дружба как пример для России и Украины 22.01.2019

Федор Крашенинников об истории и современных отношениях Германии и Франции - а также уроках, которые могут извлечь народы России и Украины.
November 9, 2016*** French presidential candidate Nicolas Dupont-Aignan (L) spends a moment in silence in front of the grave of late French president General de Gaulle on his death anniversary, on November 9, 2016 in Colombey-les-deux-Eglises. / AFP / François NASCIMBENI (Photo credit should read FRANCOIS NASCIMBENI/AFP/Getty Images)

Во Франции осквернили могилу Шарля де Голля 28.05.2017

Неизвестный мужчина опрокинул мраморный крест на могиле Шарля де Голля. Власти утверждают, что преступник психически нездоров.
©PHOTOPQR/NICE MATIN/LAURENT MARTINAT ; TOULON 02/09/2013 PRISE DE COMMANDEMENT DE L AMIRAL PHILIPPE COINDREAU SUR LE CHARLES DE GAULLE POUR LA FORCE D ACTION NAVALE Toulon, south eastern France, sept 2nd 2013 French aircraft carrier Charles de Gaulle /eingest. sc

Франция вернула авианосец "Шарль де Голль" на борьбу с ИГ 30.09.2016

В операции французских военных против ИГ в Ираке используются восемь истребителей Rafale. Ранее США объявили, что отправят в Ирак еще 600 военных для подготовки солдат к штурму Мосула.
The Airbus A320 of EgyptAir. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture-alliance/Russian Look/V. Voronov

Египет запросил у Франции и Греции данные о потерпевшем крушение А320 23.05.2016

Прокуратура Египта обратилась к французским правоохранителям с просьбой предоставить данные о самолете компании Egypt Air, в частности, во время нахождения лайнера в аэропорту имени Шарля де Голля.
20.04.2010 *** FILE - An aerial handout photograph released by the French Navy on 20 April 2010 shows the aircraft carrier Charles De Gaulle at sea in an undisclosed location on 28 March 2010 during NATO maneuvers inside the Polar Arctic Circle. EPA/MARINE NATIONALE/HO EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Frankreich fliegt wieder Anti-IS-Einsätze von Flugzeugträger vom 23.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Истребители с авианосца "Шарль де Голль" нанесли удары по ИГ в Ираке 23.11.2015

Французские истребители совершили первый боевой вылет с авианосца "Шарль де Голль" на позиции ИГ. Палубная авиация атаковала исламистов в городах Мосул и Рамади.
©PHOTOPQR/NICE MATIN/Eric Estrade/Toulon, le 20/03/2011 - Le porte-avions Charles de Gaulle appareille de son port d'attache de Toulon pour une action militaire offensive en Libye contre les forces du generalKadhafi. The Charles de Gaulle carrier, the flagship of the French fleet, leaves the southern port of Toulon, France, on march 20

Франция направит авианосец на Ближний Восток 05.11.2015

Морская авианесущая группировка Франции будет участвовать в операциях против боевиков «Исламского государства».
31.01.2014 * Bildunterschrift:The French aicraft carrier Charles de Gaulle sails in the Gulf of Oman on January 31, 2014. The Charles de Gaulle and the USS Harry S.Trumann (CVN-75) aircraft carrier are conducting combined operations dubbed Bois Belleau. AFP PHOTO / PATRICK BAZ (Photo credit should read PATRICK BAZ/AFP/Getty Images)

Париж направил авианосец для участия в операции против ИГ 23.02.2015

В борьбе против "Исламского государства" Париж использует авианосец. Первые истребители Rafale уже стартовали в направлении Ирака с корабля, размещенного в Персидском заливе, .
German President Joachim Gauck and French President Francois Hollande (C) inspect a guard of honour during a welcome ceremony at the presidential Bellevue palace in Berlin January 22, 2013, during a day of celebrations marking the 50th Anniversary of the Elysee Treaty. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS ANNIVERSARY)

Елисейский договор: 50 лет германо-французской дружбы 22.01.2013

Примирение между немцами и французами могло бы стать примером для других стран и народов.
Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) spricht am 14.01.2013 in Kiel (Schleswig-Holstein) vor dem Neujahrsempfang der Partei mit Journalisten. Westerwelle bot Unterstützung für das afrikanische Land Mali an. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава МИД ФРГ: Елисейский договор - знаковое событие европейской истории 17.01.2013

Глава МИД ФРГ в интервью DW высоко оценил дружбу между Германией и Францией. 50 лет назад был подписан Елисейский договор, превративший бывших врагов в надежных партнеров.
ARCHIV - Der französische Modeschöpfer Christian Dior mit seinen Models Sylvia (l) und Simone bei der Vorstellung einer Frühlingskollektion (Archivfoto vom 25.04.1950). Der Name Christian Dior steht nicht nur für Luxus, Sehnsüchte und Träume, sondern vor allem für Non-Konformismus. Denn als der damals noch unbekannte Modeschöpfer am 12. Februar 1947 seine erste Kollektion zeigte, schwamm er bereits gegen Strom. - nur s/w - (zu dpa-Korr. Christian Dior - luxuriöser Non-Konformismus seit 60 Jahren vom 06.02.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Диор и Гоголь: возрождение моды в послевоенной Германии 31.08.2012

В 1952 году свою коллекцию в Бад Годесберг (тогда пригород Бонна) привез Дом моды Dior. Для послевоенной Германии, где платья шили из парашютного шелка, это стало событием.
Striking workers attend a demonstration at the Charles-de-Gaulle airport in Roissy, near Paris, February 6, 2012 as the main pilots' union and Air France's top unions called for a four-day strike across the aviation sector from Monday to protest against a draft bill aimed at ensuring a minimum service for air travellers during industrial action. REUTERS/Gonzalo Fuentes (FRANCE - Tags: TRANSPORT BUSINESS CIVIL UNREST)

Забастовка пилотов во Франции стала еще масштабнее 07.02.2012

Во второй день забастовки работников гражданской авиации во Франции заметно увеличилось число отмененных рейсов. В аэропортах Парижа на земле остались около 40 процентов самолетов.
Francois Hollande, French Socialist Party (PS) candidate for the 2012 presidential elections, delivers a speech during his first major election rally, in Le Bourget, near Paris, France, 22 January 2012. Around 10,000 Socialist Party activists were gathering in a conference centre in Le Bourget, north of Paris, to hear the parliamentarian and former party leader explain why he wants to become the first Socialist head of state in 17 years. EPA/FRED DUFOUR / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

Соперник Саркози на пост президента Франции пообещал придать новую динамику отношениям с ФРГ 22.01.2012

В случае победы на выборах президента Франции Франсуа Олланд выступит с инициативой разработки нового Соглашения о дружбе и сотрудничестве между ФРГ и Францией, которое бы пришло на смену Елисейскому договору 1963 года.
Jens Friebe Abändern 2010 Label: Zick Zack Style: pop

Йенс Фрибе: дива малотиражной музыки 10.12.2010

Можно ли спеть "Мы всё об этом мире знали, но забыли во время поцелуя" так, чтобы это не было кичем? Это большое, практически утраченное ныне искусство.
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