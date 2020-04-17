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Вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1081 военнослужащего из 2300 на авианосце "Шарль де Голль", сообщила министр вооруженных сил Франции. Корабль ВМС Франции прибыл в Тулон после трехмесячного похода.
Авианосец "Шарль де Голль" досрочно вернулся в Тулон, поскольку на его борту обнаружилась вспышка коронавируса. Тест выявил почти 700 заражений моряков, и это число скорее всего увеличится.
Президент Франции заявил об отправке атомного авианосца в Средиземноморье. "Шарль де Голль" станет "сердцем" совместных операций нескольких стран Европы против террористов "Исламского государства".
Федор Крашенинников об истории и современных отношениях Германии и Франции - а также уроках, которые могут извлечь народы России и Украины.
Неизвестный мужчина опрокинул мраморный крест на могиле Шарля де Голля. Власти утверждают, что преступник психически нездоров.
В операции французских военных против ИГ в Ираке используются восемь истребителей Rafale. Ранее США объявили, что отправят в Ирак еще 600 военных для подготовки солдат к штурму Мосула.
Прокуратура Египта обратилась к французским правоохранителям с просьбой предоставить данные о самолете компании Egypt Air, в частности, во время нахождения лайнера в аэропорту имени Шарля де Голля.
Французские истребители совершили первый боевой вылет с авианосца "Шарль де Голль" на позиции ИГ. Палубная авиация атаковала исламистов в городах Мосул и Рамади.
Морская авианесущая группировка Франции будет участвовать в операциях против боевиков «Исламского государства».
В борьбе против "Исламского государства" Париж использует авианосец. Первые истребители Rafale уже стартовали в направлении Ирака с корабля, размещенного в Персидском заливе, .
Примирение между немцами и французами могло бы стать примером для других стран и народов.
Глава МИД ФРГ в интервью DW высоко оценил дружбу между Германией и Францией. 50 лет назад был подписан Елисейский договор, превративший бывших врагов в надежных партнеров.
В 1952 году свою коллекцию в Бад Годесберг (тогда пригород Бонна) привез Дом моды Dior. Для послевоенной Германии, где платья шили из парашютного шелка, это стало событием.
Во второй день забастовки работников гражданской авиации во Франции заметно увеличилось число отмененных рейсов. В аэропортах Парижа на земле остались около 40 процентов самолетов.
В случае победы на выборах президента Франции Франсуа Олланд выступит с инициативой разработки нового Соглашения о дружбе и сотрудничестве между ФРГ и Францией, которое бы пришло на смену Елисейскому договору 1963 года.
Можно ли спеть "Мы всё об этом мире знали, но забыли во время поцелуя" так, чтобы это не было кичем? Это большое, практически утраченное ныне искусство.
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