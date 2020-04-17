Франция вернула авианосец "Шарль де Голль" на борьбу с ИГ

В операции французских военных против ИГ в Ираке используются восемь истребителей Rafale. Ранее США объявили, что отправят в Ирак еще 600 военных для подготовки солдат к штурму Мосула.