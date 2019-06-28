 Шансы Франса Тиммерманса возглавить Еврокомиссию выросли | Новости из Германии о Европе | DW | 30.06.2019

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Европа

Шансы Франса Тиммерманса возглавить Еврокомиссию выросли

Из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит, немец Манфред Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у голландца Франса Тиммерманса. Но страны Вышеградской группы - против его кандидатуры.

Франс Тиммерманс

Франс Тиммерманс

За несколько часов до открывающегося вечером в воскресенье, 30 июня, внеочередного саммита ЕС председатель Евросовета Дональд Туск провел целый ряд интенсивных переговоров с целью согласовать кандидатуру нового председателя Еврокомиссии.

В первой половине дня Туск встретился в Брюсселе с представителями либеральной фракции в Европарламенте и с премьер-министром Испании - социалистом Педро Санчесом. Затем последовали встречи с представителями всех фракций Европарламента и его председателем Антонио Таяни.

На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Евросовета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.

Контекст

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Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт. (27.05.2019)

Закулисные споры

До сих пор фаворитом на пост главы Еврокомиссии считался член Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber), поскольку его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств категорически против Вебера.

В результате значительно выросли шансы на победу у нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Именно в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов, и высказался председатель Евросовета Туск. В то же время Веберу в качестве компенсации могут предложить пост председателя Европарламента, причем сразу на два срока, то есть на пять лет, или должность первого зампреда Еврокомиссии.

Между тем страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия категорически против Тиммерманса, поскольку тот в качестве заместителя Жана-Клода Юнкера до сих пор отвечал за юридические процедуры против Варшавы и Будапешта. Популистское правительство Италии тоже против кандидатуры Тиммерманса.

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    Автор: Илья Коваль


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