Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения

Комментарий: Пугая Востоком, Кремль смотрит на Запад

Москва, вероятно, демонстрирует ЕС и США, что Запад ей больше не нужен. Но это по-прежнему не означает, что страна совершила разворот на Восток, уверен Иван Преображенский.