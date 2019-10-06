Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения

Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.
Москва, вероятно, демонстрирует ЕС и США, что Запад ей больше не нужен. Но это по-прежнему не означает, что страна совершила разворот на Восток, уверен Иван Преображенский. (04.10.2019)
Группа людей, присоединившихся к якутскому шаману Александру Габышеву в последние месяцы, после его задержания решила продолжить путь до Москвы. DW о том, что движет ими и каковы их цели. (24.09.2019)
О том, почему РФ приняла Парижское соглашение по климату и какие последствия оно будет иметь для общества и экономики - DW побеседовала с основателем партии "Яблоко", доктором экономических наук Григорием Явлинским. (24.09.2019)