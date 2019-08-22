Что умеют современные роботы? (фотогалерея)

Робототехника и искусственный интеллект стремительно развиваются во всем мире и находят все более широкое применение в самых разных, порой весьма неожиданных сферах. Фотогалерея DW
До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты участие в производстве которой принимала Украина. На борту ТПК "Союз МС-14" находится человекоподобный робот Fedor. (22.08.2019)
Немецкие и российские компании все чаще используют роботов-рекрутеров при подборе персонала. Эксперты рассказали DW о преимуществах и недостатках использования искусственного интеллекта в этой сфере. (07.07.2019)
Искусственный интеллект все чаще используется в работе немецких издательств. Означает ли это, что журналистов-людей скоро перестанут брать на работу? (27.02.2019)
Ожидается, что европейский рынок искусственного интеллекта в ближайшие пять лет вырастет в пять раз. Где в Германии можно стать экспертом в ИИ и получить профессию будущего? (04.02.2019)