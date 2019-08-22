 Что умеют современные роботы? (фотогалерея) | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 24.08.2019

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Экономика

Что умеют современные роботы? (фотогалерея)

Робототехника и искусственный интеллект стремительно развиваются во всем мире и находят все более широкое применение в самых разных, порой весьма неожиданных сферах. Фотогалерея DW

  • Человек и робот на Всемирной конференции роботов в Пекине

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Человекоподобный помощник

    Слово робот у многих по-прежнему ассоциируется главным образом с человекоподобными (андроидными, антропоморфными) интеллектуальными машинами. На самом деле мир современной робототехники куда более разнообразный. Знакомим вас с различными, порой неожиданными возможностями применения роботов в гражданской сфере. Роботов-убийц и прочей военной техники в этой фотогалерее нет.

  • Конструкторы готовят российский робот FEDOR

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Космонавт по имени FEDOR

    Самого известного российского робота назвали FEDOR. В августе 2019 года его доставили на Международную космическую станцию (МКС) для первых испытаний в условиях невесомости. Андроид "Федор", наделенный функцией голосового помощника, консультировал экипаж, например, напоминал ему, как обслуживать оборудование. По тесной станции он своим ходом не перемещался.

  • Автоматизированный конвейер на заводе Porsche в Лейпциге.

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Вместо рабочих рук - манипуляторы

    Самые распространенные на сегодня роботы - это вовсе не андроиды, а промышленные роботы, совсем не похожие на человека - разве что на его руки, которые в данном случае называют манипуляторами. Особенно широкое распространение такая техника получила в автомобилестроении. На снимке: полностью автоматизированный конвейер на заводе немецкой компании Porsche в Лейпциге.

  • Робот для нейрохирургии на выставке

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Мастера хирургической точности

    Одним из самых перспективных направлений в робототехнике считается медицина, особенно хирургия, прежде всего - микро- и нейрохирургия, где требуются сверхточные вмешательства. Новейшие разработки в этой сфере были показаны в августе 2019 года в Пекине на Всемирной конференции роботов.

  • Интеллектуальная машина Semmi дает справки на вокзале в Берлине

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Вам на каком языке ответить?

    Невозможно провести четкую грань между понятиями "робот" и "искусственный интеллект". Какой термин больше подходит для описания интеллектуальной машины Semmi с женским лицом и мимикой человека? С июня 2019 года Semmi на разных языках дает справки пассажирам на главном вокзале Берлина.

  • Виртуальный телеведущий в Китае

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Телеведущий с искусственным интеллектом

    А можно ли называть антропоморфным роботом виртуального телеведущего, представленного в Китае в ноябре 2018 года?

  • Japan Roboter in der Altenpflege (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Неутомимый массовик-затейник

    В этом доме престарелых в Токио человекоподобный робот, как видим, без устали трудится массовиком-затейником. В той же Японии разрабатываются и более "мускулистые" антропоморфные помощники медперсонала, способные поднимать и переносить лежачих больных и инвалидов.

  • Робот-пылесос в метро Гамбурга

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Пылесос на рельсы не падает

    Уже немало домашних хозяйств в развитых странах обзавелись бытовыми роботами-пылесосами. Этому более крупному их собрату, получившему название Taski Swingobot 2000, летом 2018 года поручили заниматься уборкой станций метро в немецком Гамбурге.

  • Робот со сканером в супермаркете Walmart

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Сколько товара в наличии?

    С весны 2019 года работникам сети супермаркетов Walmart в США помогают роботы, сканирующие полки, чтобы проверить, находится ли товар в правильном месте, сколько его в наличии и правильно ли выставлены цены.

  • Роботы-официантки в ресторане в Пакистане

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Ас-саляму алейкум, робот!

    В странах с дешевой рабочей силой нет экономического стимула внедрять дорогую робототехнику. Так что для этой пиццерии в пакистанском Мултане роботы-официантки - это только маркетинговый ход для привлечения клиентов. Но этот пример показывает, какую большую притягательную силу, особенно для молодежи, имеют сегодня роботы повсюду в мире.

    Автор: Андрей Гурков


  • Человек и робот на Всемирной конференции роботов в Пекине

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Человекоподобный помощник

    Слово робот у многих по-прежнему ассоциируется главным образом с человекоподобными (андроидными, антропоморфными) интеллектуальными машинами. На самом деле мир современной робототехники куда более разнообразный. Знакомим вас с различными, порой неожиданными возможностями применения роботов в гражданской сфере. Роботов-убийц и прочей военной техники в этой фотогалерее нет.

  • Конструкторы готовят российский робот FEDOR

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Космонавт по имени FEDOR

    Самого известного российского робота назвали FEDOR. В августе 2019 года его доставили на Международную космическую станцию (МКС) для первых испытаний в условиях невесомости. Андроид "Федор", наделенный функцией голосового помощника, консультировал экипаж, например, напоминал ему, как обслуживать оборудование. По тесной станции он своим ходом не перемещался.

  • Автоматизированный конвейер на заводе Porsche в Лейпциге.

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Вместо рабочих рук - манипуляторы

    Самые распространенные на сегодня роботы - это вовсе не андроиды, а промышленные роботы, совсем не похожие на человека - разве что на его руки, которые в данном случае называют манипуляторами. Особенно широкое распространение такая техника получила в автомобилестроении. На снимке: полностью автоматизированный конвейер на заводе немецкой компании Porsche в Лейпциге.

  • Робот для нейрохирургии на выставке

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Мастера хирургической точности

    Одним из самых перспективных направлений в робототехнике считается медицина, особенно хирургия, прежде всего - микро- и нейрохирургия, где требуются сверхточные вмешательства. Новейшие разработки в этой сфере были показаны в августе 2019 года в Пекине на Всемирной конференции роботов.

  • Интеллектуальная машина Semmi дает справки на вокзале в Берлине

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Вам на каком языке ответить?

    Невозможно провести четкую грань между понятиями "робот" и "искусственный интеллект". Какой термин больше подходит для описания интеллектуальной машины Semmi с женским лицом и мимикой человека? С июня 2019 года Semmi на разных языках дает справки пассажирам на главном вокзале Берлина.

  • Виртуальный телеведущий в Китае

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Телеведущий с искусственным интеллектом

    А можно ли называть антропоморфным роботом виртуального телеведущего, представленного в Китае в ноябре 2018 года?

  • Japan Roboter in der Altenpflege (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Неутомимый массовик-затейник

    В этом доме престарелых в Токио человекоподобный робот, как видим, без устали трудится массовиком-затейником. В той же Японии разрабатываются и более "мускулистые" антропоморфные помощники медперсонала, способные поднимать и переносить лежачих больных и инвалидов.

  • Робот-пылесос в метро Гамбурга

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Пылесос на рельсы не падает

    Уже немало домашних хозяйств в развитых странах обзавелись бытовыми роботами-пылесосами. Этому более крупному их собрату, получившему название Taski Swingobot 2000, летом 2018 года поручили заниматься уборкой станций метро в немецком Гамбурге.

  • Робот со сканером в супермаркете Walmart

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Сколько товара в наличии?

    С весны 2019 года работникам сети супермаркетов Walmart в США помогают роботы, сканирующие полки, чтобы проверить, находится ли товар в правильном месте, сколько его в наличии и правильно ли выставлены цены.

  • Роботы-официантки в ресторане в Пакистане

    Мир роботов. Лучше чем люди?

    Ас-саляму алейкум, робот!

    В странах с дешевой рабочей силой нет экономического стимула внедрять дорогую робототехнику. Так что для этой пиццерии в пакистанском Мултане роботы-официантки - это только маркетинговый ход для привлечения клиентов. Но этот пример показывает, какую большую притягательную силу, особенно для молодежи, имеют сегодня роботы повсюду в мире.

    Автор: Андрей Гурков


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  • Роботы-официанты в Китае

    Каких профессионалов заменят роботы?

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    В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

  • Монеты в банке

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    Автор: Ксения Сафронова


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