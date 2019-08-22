Что умеют современные роботы? (фотогалерея)

Мир роботов. Лучше чем люди?

Вместо рабочих рук - манипуляторы

Самые распространенные на сегодня роботы - это вовсе не андроиды, а промышленные роботы, совсем не похожие на человека - разве что на его руки, которые в данном случае называют манипуляторами. Особенно широкое распространение такая техника получила в автомобилестроении. На снимке: полностью автоматизированный конвейер на заводе немецкой компании Porsche в Лейпциге.