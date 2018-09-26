Что угрожает цифровой трансформации России?

В июле 2017 года российское правительство утвердило рассчитанную на 7 лет программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Согласно майскому указу президента Владимира Путина к 1 октября этого года правительство должно отчитаться о проделанной работе и среди прочего уточнить параметры цифровой трансформации России.

О состоянии дел в этой сфере российской экономики и шансах немецких фирм поучаствовать в переходе России на новые технологии речь шла на профильной конференции Rusummit, организованной 21 сентября в Берлине молодыми энтузиастами цифрового будущего.

Что умеют немцы, а что - русские?

Германия - далеко не самая передовая страна в том, что касается распространения цифровых технологий. В некоторых регионах не то что быстрого интернета, даже приличной мобильной связи нет.

Вячеслав Дриглов

Лидируют на мировом рынке другие немецкие товары: автомобили Audi, BMW и Mercedes, станки и оборудование. А вот хоть одной сравнимой с Google немецкой интернет-платформы нет, отметил, выступая на конференции руководитель инновационной лаборатории международной кабельной фирмы NKT Вячеслав Дриглов.

Нет и такой российской платформы. "Так что Германия с Россией в чем-то схожи, - сказал Дриглов. - Правда, немцы научились хорошо делать готовые продукты, которые можно продавать, а русские пока научились только хорошо продавать нефть, газ и алюминий, то есть, ресурсы". С его точки зрения, России, "прежде чем прыгнуть в цифровое будущее, следует научиться делать продукты обработки, а не просто быть товарно-сырьевым придатком".

Чему учат в Сколково?

Дриглов знаком с ситуацией в России, бывал в Сколково, делал презентации для крупных корпораций и пришел к такому выводу: "Есть указ господина Путина, он сказал, что России нужна цифровая трансформация. Команду дали - все сразу под козырек. Тут же появились структуры, которые эту трансформацию за бюджетные деньги и осуществляют".

В Сколково

По мнению Дриглова, для успешного перехода на цифровые технологии нужен опыт. Опыта такого нет, удивляется он, а Центр цифровой трансформации в Сколково уже есть. "Невозможно учить тому, что не знаешь сам, - указал он в интервью DW. - А такой опыт нарабатывается годами, нарабатывается эмпирическим способом, причем на уровне самих предприятий".

В Сколково он видит хорошую инициативу, которая, однако, "работает на государственные компании-гиганты", которые просто осваивают бюджетные средства.

Нужны условия для перехода на цифру в России

В том, что цифровую трансформацию России можно осуществить сверху вниз, сомневается и руководитель отдела СНГ и стран Юго-Восточной Европы немецкой консалтинговой фирмы Germany Trade & Invest Эдда Вольф (Edda Wolf). Может быть, сказала она в интервью DW, имеет смысл сначала изменить рамочные условия с тем, чтобы экономика сама стала более инновационной.

Эдда Вольф

Но тот факт, что российское правительство всерьез и концептуально взялось за цифровую проблематику, Эдда Вольф оценивает однозначно позитивно и явно имеет при этом в виду имеющиеся в Германии цифровые пробелы в политике правительства. "В России поняли, что переход на цифровые технологии по своему эффекту трансформации сравним с электрификацией или строительством железной дороги", - отметила она.

К числу преимуществ России Вольф также относит более полумиллиона высококвалифицированных российских программистов, наличие высокотехнологичных кластеров и стартапов. Среди российских цифровых передовиков Вольф назвала, например, "Яндекс" и концерн "Северсталь", использующий для перехода в цифровую эру программное обеспечение немецкой фирмы SAP.

Германии есть чему поучиться у России

"Некоторые предприятия в Германии могли бы у них кое-чему поучиться", - сказала она корреспонденту DW. Не без зависти говорила Эдда Вольф о предстоящем отказе в России от бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) и переходе на электронные, о запуске уже в феврале будущего года - пусть в тестовом режиме - первого абсолютно автономного поезда по Московскому центральному кольцу. "Мы в Германии о таком можем только мечтать", - признала она.

А российские стартапы, по словам директора берлинского института 2b AHEAD Яна Бергера (Jan Berger), отличаются невероятной изобретательностью. Особенно в том, что касается решения проблем, которые создает им российская бюрократия. "Они прямо-таки с какой-то деревенской смекалкой находят выходы из ситуаций, в которых они оказываются из-за этой придурочной беспредельной бюрократии", - добавил он, выступая на конференции Rusummit.

Однако в целом, по оценке Эдды Вольф, в классической промышленности Россия отстает от развитых стран на 10-20 лет, и такой разрыв может сохраниться и в цифровой сфере. Российское правительство, считает она, риск снова оказаться в технологической зависимости видит, поэтому и хочет его избежать с помощью программы "Цифровая экономика".

Санкции США - угроза цифровой модернизации РФ

Серьезную угрозу реализации этой программы Эдда Вольф видит в новых американских санкциях. В том, что они будут введены, у нее нет ни малейших сомнений. Уже в октябре, сказала она в интервью DW, американский Конгресс примет один из четырех законопроектов, а в конце ноября неминуемо должны будут быть введены новые санкции против России.

Вопрос в том, продолжает Вольф, насколько масштабными они будут. Если, например, США объявят запрет на торговлю российскими ценными бумагами - государственными облигациями, акциями госкорпораций и шести ведущих государственных банков, то России будет перекрыт доступ к доллару, что приведет к новому обвалу рубля. "И это в конце года, - напомнила она, - когда надо оплачивать особенно много счетов по заключенным ранее соглашениям".

Не исключено также, что американцы запретят иностранным партнерам участвовать в российских энергетических проектах, что осложнит освоение новых месторождений в Восточной Сибири, в Арктике и на шельфе. "Если российская нефтегазовая отрасль, не имея доступа к современным западным технологиям, начнет испытывать трудности, - пояснила Вольф, - то добыча нефти и газа в долгосрочной перспективе будет снижаться. Меньше, соответственно, будет и поступлений в бюджет, из которого финансируются программы модернизации".

Остается, правда, надежда на дальнейший рост цен на нефть, чему также способствует политика США на мировой арене. Но предстоящие американские санкции, по словам Вольф, все равно остаются дамокловым мечом, занесенным над программой цифровой трансформации России.

Смотрите также:

Топ-10 перспективных интернет-профессий Разработчик программ электронного обучения Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по партнерскому маркетингу При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по информационной безопасности В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Специалист по обработке, анализу и хранению данных "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Инженер-робототехник В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по информационному моделированию зданий Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Оператор беспилотных летательных аппаратов Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по киберспорту Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Сетевой юрист Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке. Автор: Наталия Королева

