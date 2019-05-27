Что результаты выборов в Европарламент означают для России

Выборы-2019 существенно изменят состав Европарламента. Предварительные итоги голосования уже позволяют делать выводы о том, как изменятся отношения ЕС с Россией. Например, отменят ли санкции?
Новый состав Европарламента будет существенно отличаться от предыдущего. Возможно, больше всего внимания во время избирательной кампании 2019 года на себя обратили правые популисты, объединившиеся вокруг лидера итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини и планирующие создать новую фракцию. Присоединиться к ней согласилась, в частности, и французская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Впрочем, хотя в своих странах обе партии и показали хорошие результаты, согласно предварительным итогам голосования, в целом они могут рассчитывать на 70 мандатов, что меньше, чем ожидалось.
Новое соотношение сил - но не вопросам, связанным с РФ
Самые большие потери у двух крупнейших фракций - фракции Европейской народной партии (ЕНП, получит в новом Европарламенте 182 места) и фракции социал-демократов (около 150 мандатов). Таким образом, обе партии теряют большинство в новом Европарламенте, имеющем 751 место. Наибольший прирост демонстрируют либералы вместе с блоком президента Франции Эмманюэля Макрона - они уверенно занимают третье место с почти 110 мандатами. За четвертое место с правопопулистами соревнуются "зеленые" (около 70 мест). И почти 60 депутатов проводят в Европарламент "Европейские консерваторы и реформисты", в этой фракции ведущую роль будут играть депутаты от польской партии "Право и справедливость".
До сих пор все эти пять политических сил преимущественно единодушно голосовали по вопросам, касающимся России. В новом Европарламенте у них в сумме будет около 550 мандатов, что составляет очень широкое большинство.
Будущее санкций ЕС против Кремля
В последние годы Европарламент в своих резолюциях занимал позицию по отношению к России более жесткую, нежели официальная политика ЕС, которую определяют главы МИД всех государств-членов организации. Этот курс после нынешних выборов может еще ужесточиться, ведь существенно увеличили свой вес в Европарламенте либералы и "зеленые", особо активно критикующие нынешнюю политику Кремля, в частности, российскую аннексию Крыма и поддержку боевиков в Донбассе.
Вместе с тем, время от времени в ЕС звучат призывы отменить санкции, введенные в отношении России за нарушение ею территориальной целостности Украины. Однако Европарламент имеет лишь опосредованное влияние на санкционную политику ЕС, а итоги нынешних выборов еще более осложнят противникам санкций, например, правительству Италии, продвижение идеи их ослабления в Совете ЕС, отвечающем за санкции. Ведь не только правые популисты, большинство из которых хотят отмены санкций, получили меньше мандатов в Европарламенте, чем прогнозировалось. Фракция левых, критикующая санкции и призывающая к диалогу с Москвой, может вообще существенно сократить свое представительство - сейчас она на последнем месте с менее чем 40 мандатами.
"Друзья Украины" и "друзья России" среди евродепутатов
В нынешнем составе Европарламента был ряд депутатов, имевших репутацию "друзей Украины" и отстаивавших более жесткую позицию ЕС относительно политики президента РФ Владимира Путина. Часть из них решили не баллотироваться в 2019 году. В частности, это немцы Ребекка Хармс (Rebecca Harms) и проработавший во всех восьми созывах Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok), шведка Анна Мария Корацца Бильдт и эстонец Тунне Келам.
Еще часть "друзей Украины" может не пройти в новый состав Европарламента. Согласно предварительным результатам, не попадают в него бельгиец Марк Демесмакер и литовка Лайма Люсия Андрикиене. С другой стороны, не попадает в Европарламент немецкий социал-демократ Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein), призывавший искать точки соприкосновения с Россией. Его фракция хотя и критиковала нарушения Кремлем международного права, но была склонна к диалогу с Москвой.
От отдельных евродепутатов зависит многое. Поскольку за конкретные страны и регионы в каждой фракции Европарламента отвечают всего несколько человек, позиция этих парламентариев - например, в отношении России - и будет определять позицию всей фракции.
Критика из ЕС в адрес Владимира Путина
Особое значение это будет иметь во время принятия бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Его уже начали обсуждать, но утверждать конкретные цифры, в частности и на проекты, касающиеся России, будет именно новый созыв Европарламента. Как известно, хотя политическое сотрудничество между ЕС и РФ приостановлено с 2014 года, программы, направленные на граждан России, продолжают действовать. Например, это программа Erasmus+, позволяющая российским студентам и ученым учиться и стажироваться в странах ЕС. То, насколько Евросоюз будет поддерживать гражданское общество в России, также будет зависеть от конкретных евродепутатов.
От Европарламента также будет зависеть, кто именно возглавит Еврокомиссию и кто станет Верховным представителем ЕС по внешней политике. У европейских партий ЕНП и социал-демократов есть свои кандидаты на пост председателя Еврокомиссии - немец Манфред Вебер (Manfred Weber) и нидерландец Франс Тиммерманс. Оба они во время избирательной кампании критично высказывались в адрес Владимира Путина.
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