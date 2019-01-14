Что принес год протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте?

На главной площади Бреста 13 января в очередной раз собрались противники появления в окрестностях города аккумуляторного завода. Подобные встречи под предлогом "кормления голубей" проходят в Бресте каждое воскресенье и стали символом протеста местных жителей, которые уже больше года пытаются добиться прекращения строительства экологически опасного производства рядом с городом.

Общественная кампания против аккумуляторного завода, который строится в свободной экономической зоне "Брест" недалеко от местного аэропорта, началась в январе 2018 года. Тогда жители Бреста и окрестных деревень впервые узнали, что на новом заводе компания "АйПауэр" белорусского бизнесмена Виктора Лемешевского будет выпускать свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для автомобилей. В перспективе планируется производить тяговые и индустриальные батареи для промышленного напольного транспорта и источники бесперебойного питания.

Обсуждения проекта нет, нарушения есть

Первоначально жители беспокоились из-за отсутствия широкого общественного обсуждения проекта, которое должно было пройти еще до начала строительства. Формально такое обсуждение было проведено, но ни одного замечания в адрес властей не поступило. Местных жителей это не удивило: краткую информацию о будущей стройке опубликовали в газете, имевшей на тот момент тираж 3400 экземпляров.

Демьян Лепесевич

"Когда мы стали интересоваться этой темой, то выяснилось, что процедура общественных обсуждений проводилась по документации, которая разрабатывалась для предприятия мощностью в один миллион аккумуляторных батарей в год, - рассказывает Демьян Лепесевич, чей земельный участок расположен в километре от будущего завода. - Однако впоследствии выяснилось, что на предприятии собираются производить до 2 миллионов батарей".

При увеличении мощности в два раза возрастает и количество выбросов свинца, который по своему воздействию относится к первому классу опасных веществ. "В таком случае закон предписывает разработку новой проектной документации и проведение новых общественных обсуждений", - говорит Лепесевич.

Протест сорвал сроки строительства завода

Это только один из выявленных фактов, и весь минувший год инициативная группа, выступающая против появления вредного производства в окрестностях Бреста, пыталась убедить власти пересмотреть свое решение. В ответ премьер-министр Беларуси Сергей Румас признал, что подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями, но назвал опасения преувеличенными. Он также напомнил, что новые производства решают проблемы занятости в регионе.

В администрации нового завода ранее сообщали, что на первом этапе к концу 2018 года будет трудоустроено порядка 150 человек. Однако этого не случилось. После того, как активисты из Бреста обнародовали новые факты нарушений при подготовке к строительству, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина сообщила, что проектная документация отозвана проектировщиком для повторной государственной экологической экспертизы. Фактически это означает перенос сроков ввода предприятия в эксплуатацию.

Власти запретили несколько десятков акций протеста

Местные власти сначала пытались снять проблемные вопросы с помощью пресс-конференций и встреч с общественностью, в дальнейшем стали бороться с протестными настроениями, запрещая легальные массовые мероприятия.

По словам правозащитника Роман Кисляка, в течение года были поданы заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 44 митингов, 12 пикетов и пяти демонстраций, однако власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля состоялся митинг "Брестчанки против свинца", на который собралось около двух тысяч человек. В январе нынешнего года брестский горисполком запретил еще две акции, сославшись на проведение в Парке воинов-интернационалистов (только там брестские власти разрешают митинговать) "ранее запланированных мероприятий".

Дмитрий Бекалюк

По словам представителя инициативной группы Дмитрия Бекалюка, главным достижением минувшего года стало то, что люди научились грамотно отстаивать свои права. Активисты не ожидали такого общественного резонанса. "Год назад мы ставили перед собой локальные цели и даже представить не могли, что дело примет такие масштабы. Первый выход на площадь "покормить голубей" вообще воспринимался так, будто люди шли в тюрьму сдаваться", - рассказал DW Дмитрий Бекалюк.

В результате гражданская кампания против появления около Бреста опасного с экологической точки зрения предприятия стала одним из самых запоминающихся событий 2018 года в целом в Беларуси и претендовала на Национальную премии белорусских правозащитников в номинации "Лучшая правозащитная инициатива года". Активисты полагают, что 2019 год станет решающим в их борьбе с аккумуляторным заводом, поскольку появляется новая информация о нарушениях, которые связаны со строительством.

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