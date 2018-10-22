Что пишут немецкие СМИ о планах выхода США из договора о РСМД

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении разорвать договор с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало широкий резонанс в немецких СМИ. Сообщение о возможном выходе Вашингтона из соглашения попало на главные страницы онлайн-версий всех ведущих изданий Германии, а некоторые из них опубликовали комментарии своих обозревателей на эту тему.

Журналисты сходятся во мнении, что российская сторона нарушила положения договора, однако по-разному оценивают столь радикальный шаг Вашингтона. Наибольшие опасения у комментаторов вызывают планы Трампа вернуться к разработке ракет средней и меньшей дальности. "Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения", - ранее заявил президент США.

Камень преткновения - российская крылатая ракета SSC-8

Обозревателю Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхарду Мюллеру (Reinhard Müller) происходящее напоминает период холодной войны и массовые антивоенные протесты в ФРГ в 1983 году: тогда в Европе в ответ на размещение Советским Союзом ракет средней дальности СС-20 устанавливались американские "Першинги-2".

Демонстрация в ФРГ в 1983 году против размещения в Европе американских ракет

В то же время журналист подчеркивает: нельзя забывать, что США и НАТО уже давно обвиняют Россию в нарушении договора. Камнем преткновения стала разработанная в РФ крылатая ракета наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер", которую в НАТО обозначают как SSC-8. В Вашингтоне и альянсе считают, что эта система попадает под действие договора, а Москва это отрицает.

"Четкий ответ Трампа"

По мнению Райнхарда Мюллера, "в этом случае речь идет не о технических мелочах, а <…> о непосредственной угрозе Германии и Европе". "Это не означает, что путинская Россия находится в боевом режиме, - поясняет он. - Однако такое оружие всегда используется в качестве средства запугивания и давления - особенно если оно находится в руках государства, способного пойти на аннексию (других территорий. - Ред.), не говоря уже о возможном техническом сбое. Эффективно противодействовать наращиванию вооружений в рамках закона далеко не просто. Ясно одно: на это необходимо дать ответ", - пишет он в своей статье под заголовком "Четкий ответ Трампа".

Ракетный комплекс "Искандер"

При этом комментатор отмечает, что нужно сделать все возможное для того, чтобы договор остался в силе, ведь документ создает правовую базу для системы сдержек и противовесов. "Заявление США должно побудить все стороны вернуть договор к жизни. Для этого, как всегда, нужны политики с твердой позицией, а также с хорошим чутьем, позволяющим принять правильное решение в нужный момент", - резюмирует обозреватель FAZ.

"Нам грозит новый виток гонки вооружений"

В свою очередь комментатор Süddeutsche Zeitung Георг Масколо (Georg Mascolo) подверг действия Вашингтона куда более жесткой критике. В своей статье под заголовком "Нам снова угрожает гонка ядерных вооружений" журналист признает, что Россия, разработавшая ракету SSC-8, также несет ответственность за эскалацию конфликта. В то же время намерение Вашингтона выйти из договора и вернуться к разработке ракет средней и меньшей дальности вызывает у него серьезные опасения.

Джон Болтон

При этом Масколо отмечает, что о готовящемся выходе из договора о РСМД российской стороне должен сообщить советник по нацбезопасности США Джон Болтон, прибывший в Москву с визитом. Этот человек всегда был противником соглашений о контроле над вооружениями, подчеркивает журналист.

"Болтон выступает за разработку ядерного оружия для того, чтобы сдерживать не только Россию, но и нового стратегического соперника Вашингтона - Китай. КНР не является участником договора о РСМД, и наращивание военной мощи Пекина вызывает озабоченность как у США, так и у России", - пишет обозреватель Süddeutsche Zeitung.

На взгляд Масколо, это плохая новость, особенно на фоне глобальной тенденции к наращиванию и модернизации ядерного оружия. "Нам грозит новый виток гонки вооружений", - полагает он.

"Новому оружию США нет места в Германии"

По всей видимости, Трамп уже принял решение - несмотря на сопротивление и опасения многих европейских союзников Вашингтона - прежде всего, Германии, пишет журналист.

"Если договор будет расторгнут, то президент Трамп во второй раз подряд предпримет действия, противоречащие фундаментальным интересам Европы в сфере безопасности. В первый раз он это сделал, выйдя из соглашения с Ираном (по ядерной программе Тегерана. - Ред.)", - отмечает комментатор.

На его взгляд, теперь президента США будут опасаться даже больше, чем прежде. "Впрочем, похоже, что Трампа это мало интересует, - пишет Георг Масколо. - Остается только надеяться, что известный своими сумасбродными действиями президент кардинально изменит свою позицию. Быть может, сейчас он выступает с угрозами только для того, чтобы оказать давление на Россию и найти решение проблемы вместе с Путиным".

А что если это все же не так? "Без договора о РСМД уже в ближайшем будущем будут модернизированы старые ракеты, разработаны и созданы новые. При этом американские ракеты должны быть где-то размещены. <…> Политики и граждане ФРГ должны выступить единым фронтом и сказать, что новому ядерному оружию в США нет места в Германии", - резюмирует журналист.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

