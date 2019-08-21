Что пишут немецкие СМИ о визите Меркель в Москву

Масс-медиа Германии не оставили без внимания рабочий визит Ангелы Меркель в Москву и ее переговоры с Владимиром Путиным. DW о том, что написали журналисты из ФРГ по их итогам.
Журналисты немецких газет и онлайн-изданий не обошли вниманием визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Москву. В своих статьях и комментариях они коснулись тем, о которых шла речь во время встречи Меркель с президентом Путиным, а также оценили значение этих переговоров для отношений двух стран, которые резко ухудшились после аннексии Россией Крыма.
Rheinische Post: Меркель получила поддержку Путина
Рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву длился дольше, чем было запланировано. Президент России Владимир Путин продемонстрировал способность достигать компромиссов. Он поддержал инициативу Германии по Ливии и готов вести переговоры по Сирии, пишет изданиеRheinische Post Online:
"На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия и Германия совсем немного приблизились друг к другу. Это было заметно во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Маса (Heiko Maas) в Москву 11 января. Прежде всего, Меркель и Путин продемонстрировали желание достичь компромисса по вопросу деэскалации ситуации в Ливии, где идет гражданская война. В то время как их последние встречи были очень холодными, учитывая кризис в двухсторонних отношениях, нынешняя была неожиданно гармоничной, хотя без теплоты и сердечности".
Как отмечает издание, прошедшая встреча в Москве была особенно благоприятной еще и потому, что канцлер после аннексии Россией Крыма в 2014 году редко посещает РФ. Последний раз она была в Сочи в 2018 году. Результаты той встречи оказались значительно более скромными, чем нынешние. Однако же проблемные вопросы в двухсторонних отношениях, такие как конфликт в Донбассе или расследование убийства в Берлине чеченца Хангошвили, за которым, возможно, стоят российские спецслужбы, на этот раз не обсуждались и не значились в повестке дня.
Что же привело к сближению в отношениях России и Германии? По мнению Rheinische Post, "возможно, это непредсказуемость президента США Дональда Трампа. В последнее время он рассердил союзников своими неожиданными военными операциями, а также предложением принять в НАТО страны Ближнего Востока. Жесткую политику, которую проводит Владимир Путин в Сирии, Ливии и на востоке Украины, Меркель считает неправильной, но российский президент для нее все же более предсказуем. Канцлер ФРГ приехала в Москву, чтобы получить поддержку, которой нет с американской стороны. Кроме того, слово хозяина Кремля играет важную роль на Ближнем Востоке".
FAZ: В урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке без Путина не обойтись
Тот, кто хочет участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, не может обойтись без Путина, пишет и обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger).
"Россия выступает как сила, с которой любой должен считаться. Визит канцлера Меркель в Москву это подтверждает. Без российского военного вторжения в Сирию диктатор Асад не держался бы так уверенно у власти. Но за это заплатили миллионы сирийцев, многие их них - своими жизнями.
То, что Меркель уделяет большое внимание Ливии - правильно и необходимо. Эта страна уже сейчас представляет собой разваливающееся государство, если о государстве тут вообще может идти речь. Если страна окончательно распадется, не придется долго гадать, откуда в Европу хлынут большие потоки мигрантов. Ситуацию в Ливии необходимо стабилизировать. И это в интересах Европы", - полагает Франкенбергер.
Spiegel Online: Меркель была важна Ливия
Обозреватель Spiegel Online Кристиан Эш (Christian Esch) в своей статье отметил, что в ходе рабочего визита канцлера Меркель речь шла о "Северном потоке-2" и санкциях США, договоренностях с Украиной о дальнейшем транзите газа, а также о ситуации на Ближнем Востоке.
"Рабочий визит Меркель в Москву - первый за последние пять лет - прошел успешно. Во всяком случае такое впечатление хотели оставить представители обеих сторон", - пишет Кристиан Эш. Но у канцлера Меркель была другая цель, констатирует обозреватель Spiegel Online: "Для немецкой стороны речь шла, прежде всего, о подготовке международной конференции в Берлине по урегулированию кризиса в Ливии.
Это немецкая инициатива, которая должна положить конец гражданской войне в Ливии. Но Берлин нуждается в поддержке Москвы, поскольку Россия оказывает некоторое влияние на ситуацию в Ливии. Кремль поддерживает одну из сторон конфликта - силы генерала Хафтара, которые ведут наступление на правительство в Триполи".
Frankfurter Rundschau: У Меркель был повод говорить с Путиным
"Говорить друг с другом всегда лучше, чем обсуждать проблемы за спиной, заявила Меркель перед визитом в Москву и встречей с Путиным, - напоминает обозреватель Frankfurter Rundschau Штефан Шоль (Stefan Sholl). - Высказывание канцлера звучит пессимистично. Хотя с момента кризиса в отношениях России и Германии, начавшегося после аннексии Крыма, полного молчания между двумя странами никогда не было. Именно Меркель звонила Путину по телефону, несмотря на всю возникшую враждебность, причем даже когда в Донбассе шли бои.
То, что она сейчас, между двумя саммитами по урегулированию кризиса на востоке Украины, поехала в Москву, неудивительно, даже если бы у нее не было никакого другого повода. Однако таких поводов несколько: неразрешенный конфликт в Сирии, эскалация ситуации на фоне гражданской войны в Ливии, спор вокруг газопровода "Северный поток-2" и опасность войны США и Ирана на Ближнем Востоке. При этом приятных собеседников для демократов в мире становится все меньше. Так почему не поговорить с Путиным?", - заключает обозреватель Frankfurter Rundschau.
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