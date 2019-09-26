Что пишут немецкие СМИ о беседе Трампа с Зеленским

Большинство крупных немецких изданий не оставили без внимания скандал вокруг телефонной беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стенограмма разговора, на публикацию которой дал разрешение загнанный в угол угрозой импичмента Дональд Трамп, ставит в неудобное положение не только американского, но и украинского президента, считают немецкие журналисты. На какие еще моменты обратили внимание в Германии в связи с "украиногейтом" - в обзоре DW.

FAZ: В чем Вашингтон помогает Киеву больше Евросоюза?

Упреки Зеленского в адрес Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в том, что Германия и Франция помогают Украине значительно меньше, чем следовало бы, отражают непростые отношения Киева с Евросоюзом, сложившиеся еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Об этом пишет обозреватель газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в комментарии "Как Трамп и Зеленский сплетничали о Меркель":

Зеленский упрекнул Меркель в недостаточной поддержке Украины

"Киев действительно часто выражал надежду на более четко и ясно выраженную поддержку; с особым подозрением Украина наблюдает за происходящим в действительности или предполагаемом сближением между европейскими столицами и Москвой. В особенности поддержка Берлином газопровода "Северный поток - 2" через Балтийское море, с помощью которого Россия хочет лишить Украину транзита газа, рассматривается в Украине всеми вне зависимости от партийной принадлежности как недружественный акт".

Когда Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что США делают для Киева больше, чем европейцы, он был прав, по крайней мере, в одном пункте: Вашингтон действительно прилагает куда больше усилий, чем ЕС, для повышения обороноспособности Украины, считает журналист FAZ.

"В то время как европейцы проявляли в этом вопросе чрезвычайную сдержанность, утверждая, что Россию не следует провоцировать еще больше, Соединенные Штаты активно содействовали восстановлению украинской армии. Это включало в себя поставку ракет "Джавелин", которых Украина, похоже, теперь хочет получить еще больше", - полагает обозреватель FAZ.

Spiegel: Беседа Зеленского и Трампа выставляет в невыгодном свете их обоих

Телефонный разговор Зеленского и Трампа, ставший достоянием гласности, достаточно неприятен для обоих политиков, пишет журналист еженедельника Spiegel Кристина Хебель (Christina Hebel) в комментарии "Новичок в водовороте скандала". Для Трампа, по ее мнению, публикация стенограммы беседы с президентом Украины может обернуться процедурой импичмента, а Зеленский "опозорился, потому что теперь весь мир может прочитать о том, как сильно он пытался понравиться президенту США, подражая его манере ведения политики".

Стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского

То, что украинский президент, будучи всего несколько месяцев у власти, пытался найти подход к президенту одной из самых могущественных стран в мире, вполне объяснимо, продолжает Кристина Хебель. "Украина - бедная страна, которой угрожает России, - нуждается в поддержке США. Трамп нужен Зеленскому в его борьбе с коррупцией и в попытках достичь мира в Донбассе. Но из стенограммы беседы видно, как сильно Зеленский, бывший актер и комик, поддакивает своему американскому коллеге".

На недавней пресс-конференции в Нью-Йорке Зеленский сказал: "Я думал, что они опубликуют только свою часть телефонного разговора". Сказанная им фраза во многом объясняет то неловкое положение, в котором оказался президент Украины, считает обозреватель Spiegel.

"Глава украинского государства уже заявил, что не хочет становиться частью президентской избирательной кампании в США. Но вскоре после этого он узнал, что Трампу на это наплевать: президент США предложил опубликовать стенограмму своего первого телефонного разговора с украинским лидером. И он вряд ли будет спрашивать разрешения у Зеленского", - уверена Кристина Хебель.

Die Zeit: Импичмент? За что?

Несмотря на попытки демократов отстранить Дональда Трампа от власти, американский президент не верит в возможность импичмента - и небезосновательно, считает обозреватель еженедельника Die Zeit Йорг Вималасена (Jörg Wimalasena). В статье "Дональд Трамп остается уверенным в себе" журналист отмечает, что в опубликованной стенограмме разговора Трампа с Зеленским не содержится четких доказательств того, что Трамп совершил неправомерные действия.

"Президент США не связывал выплату военной помощи Украине с требованием провести расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. Трамп не выдвигал никаких конкретных требований, лишь упомянув в телефонной беседе в присущей ему расплывчатой манере и вне всякой связи слухи о Байдене и его сыне, на которые Зеленскому стоило бы обратить внимание", - пишет Йорг Вималасена.

Трамп уверен, что разговор с Зеленским не навредит ему - иначе он не позволил бы афишировать стенограмму, отмечает журналист. А ведь он не только дал разрешение на публикацию протокола беседы, но и заявил, что готов предоставить стенограммы своего первого разговора с Владимиром Зеленским или телефонных бесед с украинским лидером вице-президента США Майка Пенса.

Уверенность Трампа можно понять, считает комментатор Die Zeit: ведь в необходимости импичмента должны быть уверены и депутаты Конгресса, и сенаторы-республиканцы и, не в последнюю очередь, американская общественность. "Весьма сомнительно, хватит ли для этого двух с половиной невнятных предложений из телефонной беседы", - резюмирует Йорг Вималасена.

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