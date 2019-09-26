 Что пишут немецкие СМИ о беседе Трампа с Зеленским | Немецкая печать | DW | 26.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Немецкая печать

Что пишут немецкие СМИ о беседе Трампа с Зеленским

Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Большинство крупных немецких изданий не оставили без внимания скандал вокруг телефонной беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стенограмма разговора, на публикацию которой дал разрешение загнанный в угол угрозой импичмента Дональд Трамп, ставит в неудобное положение не только американского, но и украинского президента, считают немецкие журналисты. На какие еще моменты обратили внимание в Германии в связи с "украиногейтом" - в обзоре DW.

FAZ: В чем Вашингтон помогает Киеву больше Евросоюза?

Упреки Зеленского в адрес Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в том, что Германия и Франция помогают Украине значительно меньше, чем следовало бы, отражают непростые отношения Киева с Евросоюзом, сложившиеся еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Об этом пишет обозреватель газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в комментарии "Как Трамп и Зеленский сплетничали о Меркель":

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Зеленский упрекнул Меркель в недостаточной поддержке Украины

"Киев действительно часто выражал надежду на более четко и ясно выраженную поддержку; с особым подозрением Украина наблюдает за происходящим в действительности или предполагаемом сближением между европейскими столицами и Москвой. В особенности поддержка Берлином газопровода "Северный поток - 2" через Балтийское море, с помощью которого Россия хочет лишить Украину транзита газа, рассматривается в Украине всеми вне зависимости от партийной принадлежности как недружественный акт".

Когда Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что США делают для Киева больше, чем европейцы, он был прав, по крайней мере, в одном пункте: Вашингтон действительно прилагает куда больше усилий, чем ЕС, для повышения обороноспособности Украины, считает журналист FAZ.

"В то время как европейцы проявляли в этом вопросе чрезвычайную сдержанность, утверждая, что Россию не следует провоцировать еще больше, Соединенные Штаты активно содействовали восстановлению украинской армии. Это включало в себя поставку ракет "Джавелин", которых Украина, похоже, теперь хочет получить еще больше", - полагает обозреватель FAZ.

Spiegel: Беседа Зеленского и Трампа выставляет в невыгодном свете их обоих

Телефонный разговор Зеленского и Трампа, ставший достоянием гласности, достаточно неприятен для обоих политиков, пишет журналист еженедельника Spiegel Кристина Хебель (Christina Hebel) в комментарии "Новичок в водовороте скандала". Для Трампа, по ее мнению, публикация стенограммы беседы с президентом Украины может обернуться процедурой импичмента, а Зеленский "опозорился, потому что теперь весь мир может прочитать о том, как сильно он пытался понравиться президенту США, подражая его манере ведения политики".

Стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского

Стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского

То, что украинский президент, будучи всего несколько месяцев у власти, пытался найти подход к президенту одной из самых могущественных стран в мире, вполне объяснимо, продолжает Кристина Хебель. "Украина - бедная страна, которой угрожает России, - нуждается в поддержке США. Трамп нужен Зеленскому в его борьбе с коррупцией и в попытках достичь мира в Донбассе. Но из стенограммы беседы видно, как сильно Зеленский, бывший актер и комик, поддакивает своему американскому коллеге".

На недавней пресс-конференции в Нью-Йорке Зеленский сказал: "Я думал, что они опубликуют только свою часть телефонного разговора". Сказанная им фраза во многом объясняет то неловкое положение, в котором оказался президент Украины, считает обозреватель Spiegel.

"Глава украинского государства уже заявил, что не хочет становиться частью президентской избирательной кампании в США. Но вскоре после этого он узнал, что Трампу на это наплевать: президент США предложил опубликовать стенограмму своего первого телефонного разговора с украинским лидером. И он вряд ли будет спрашивать разрешения у Зеленского", - уверена Кристина Хебель.

Die Zeit: Импичмент? За что?

Несмотря на попытки демократов отстранить Дональда Трампа от власти, американский президент не верит в возможность импичмента - и небезосновательно, считает обозреватель еженедельника Die Zeit Йорг Вималасена (Jörg Wimalasena). В статье "Дональд Трамп остается уверенным в себе" журналист отмечает, что в опубликованной стенограмме разговора Трампа с Зеленским не содержится четких доказательств того, что Трамп совершил неправомерные действия.

Контекст

Нарушение конституции или охота на ведьм? Как и с докладом о вмешательстве РФ, демократы и республиканцы борются за толкование поступка Дональда Трампа. Но на сей раз доказательства очевидны, считает Оливер Саллет. (26.09.2019)

В телефонном разговоре 25 июля Трамп побуждал президента Украины к расследованию против его вероятного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. DW о важнейших темах разговора двух президентов. (25.09.2019)

Это следует из стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп упомянул имя бывшего вице-президента США в связи с бизнесом его сына Хантера в Украине. (25.09.2019)

Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Итогом может стать его отстранение от власти. DW объясняет, что представляет собой этот процесс. (25.09.2019)

"Президент США не связывал выплату военной помощи Украине с требованием провести расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. Трамп не выдвигал никаких конкретных требований, лишь упомянув в телефонной беседе в присущей ему расплывчатой манере и вне всякой связи слухи о Байдене и его сыне, на которые Зеленскому стоило бы обратить внимание", - пишет Йорг Вималасена.

Трамп уверен, что разговор с Зеленским не навредит ему - иначе он не позволил бы афишировать стенограмму, отмечает журналист. А ведь он не только дал разрешение на публикацию протокола беседы, но и заявил, что готов предоставить стенограммы своего первого разговора с Владимиром Зеленским или телефонных бесед с украинским лидером вице-президента США Майка Пенса.

Уверенность Трампа можно понять, считает комментатор Die Zeit: ведь в необходимости импичмента должны быть уверены и депутаты Конгресса, и сенаторы-республиканцы и, не в последнюю очередь, американская общественность. "Весьма сомнительно, хватит ли для этого двух с половиной невнятных предложений из телефонной беседы", - резюмирует Йорг Вималасена.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YoutubeTelegram

Смотрите также:

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Две утки смотрят на третью - с костылем - и говорят, что она похожа на политика на закате карьеры

    Политика Трампа в карикатурах

    "Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп

    Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:18

Импичмент Трампу: как это может произойти

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Ссылки в интернете

Комментарий FAZ "Как Трамп и Зеленский сплетничали о Меркель"

Комментарий Spiegel "Новичок в водовороте скандала"

Комментарий Die Zeit "Дональд Трамп остается уверенным в себе"

Аудио- и видеофайлы по теме

Импичмент Трампу: как это может произойти  

Скандал с Зеленским в США: Трампу грозят импичментом за Ukrainegate. DW Новости  

Доведет ли Трампа разговор с Зеленским до импичмента?  

Также по теме

New York UN Generalversammlung Zelenskij Trump

Комментарий: Владимир Зеленский - слуга Дональда Трампа 26.09.2019

Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн.

USA Donald Trump Vereidigung Capitol Hill, Washington

Отстранят ли Трампа от власти: какова процедура импичмента президента США 25.09.2019

Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Итогом может стать его отстранение от власти. DW объясняет, что представляет собой этот процесс.

Kombobild Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского 25.09.2019

В телефонном разговоре 25 июля Трамп побуждал президента Украины к расследованию против его вероятного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. DW о важнейших темах разговора двух президентов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Гастарбайтеры из Узбекистана: кто сидит на коррупционных схемах  

"Русская мафия" в Германии уступает только арабским кланам  

"Северный поток - 2": Трамп против!  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно