Что пишут немецкие СМИ об аварии ракеты "Союз-ФГ"

Как неудачный старт ракеты ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" отразится на работе МКС и насколько надежны российские ракеты такого типа? На эти вопросы попытались ответить ведущие немецкие издания.
Авария при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10", произошедшая в четверг, 11 октября, стала одной из главных тем, обсуждаемых в немецких СМИ. Публикации, посвященные неудачному запуску ракеты, появились в онлайн-версиях всех ведущих изданий страны. Особый интерес немецких СМИ к этой теме вызван еще и тем, что в данный момент на борту МКС находится экипаж из трех человек во главе с немецким астронавтом Александером Герстом (Alexander Gerst). Журналисты попытались ответить на вопрос, как авария отразится на дальнейшей работе МКС и можно ли российскую ракету "Союз" считать надежной?
Первая подобная авария с 1975 года
Авария произошла при запуске с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ", которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10". Капсула с членами миссии МКС российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом благополучно приземлилась в Казахстане. Ни один из них не пострадал. Причина аварии пока не установлена. В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что для изучения причин крушения создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе.
Как отмечают немецкие СМИ, авария ракеты "Союз ФГ" - первый подобный инцидент в истории российской пилотируемой космонавтики за последние 43 года. В последнее время крушение терпели только беспилотные корабли. К примеру, в 2015 году в атмосфере над Тихим океаном сгорел транспортный грузовой космический корабль "Прогресс М-27М".
Между тем последняя авария с участием российского или советского пилотируемого корабля произошла еще в 1975 году во время запуска к орбитальной станции корабля "Союз" с двумя космонавтами на борту. Однако из-за проблемы со второй ступенью корабль так и не вышел на орбиту и вместо этого совершил посадку на Алтае. Оба члена экипажа остались живы. В свою очередь последняя подобная катастрофа в мировом масштабе произошла в 2003 году, когда при заходе на посадку в США взорвался шаттл "Колумбия": все семеро членов его экипажа погибли.
Ракета "Союз-ФГ" успешно стартовала 65 раз
Что же касается российской ракеты "Союз", то она отличается высокой надежностью: в общей сложности было проведено более 1000 ее пусков, пишет Welt Online. А ракета-носитель "Союз-ФГ", с которой был запущен корабль "Союз МС-10", до этого успешно стартовала уже 65 раз. Еще 4 октября спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа МКС благополучно приземлилась в казахстанской степи, подчеркивает немецкое издание.
На этом фоне для главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина нынешняя авария стала весьма досадным инцидентом - особенно если учесть, что во время запуска ракеты на космодроме Байконур присутствовал и директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, пишет Spiegel Online. Между тем Tagesspiegel также напоминает о больших космических амбициях Москвы. К примеру, в начале октября Рогозин пообещал к 2023-24 годам создать все необходимое для полетов на Луну, отмечает издание.
Как авария повлияет на работу МКС?
В 2011 году NASA свернула свои программы использования космических челноков: это означает, что американские космонавты теперь могут добраться до МКС только на российских ракетах "Союз". Поэтому решение Москвы в связи с аварией временно приостановить пилотируемые полеты в космос может отразиться на работе станции, пишут немецкие СМИ.
В данный момент на МКС находятся ее командир, немецкий астронавт Александер Герст, а также российский космонавт Сергей Прокопьев и Серина Ауньен-Ченселлор из NASA. Изначально планировалось, что они пробудут на станции до 13 декабря, однако теперь их экспедиция может быть продлена еще на один месяц, пишут немецкие СМИ.
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