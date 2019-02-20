Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина

В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.
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