 Что общего у немецких вузов с МКС | Учеба | DW | 20.11.2018

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Учеба

Что общего у немецких вузов с МКС

Ровно 20 лет назад была введена в эксплуатацию МКС. DW нашла российскую студентку, которая занимается космическим проектом в немецком университете.

20 лет МКС

Ровно 20 лет назад, 20 ноября 1998 года, была введена в эксплуатацию МКС. Чуть больше месяца назад новым командиром стал немецкий астронавт Александер Герст (Alexander Gerst). Одна из его задач - заботиться о том, чтобы команда и дальше работала слаженно. И это весьма непросто, знает Валентина Аникушина, аспирантка Гейдельбергского университета. С ней мы познакомились на конференции High Level Forum в Бонне. На вид хрупкая девушка из Самары помогает в освоении космоса!

DW: Валентина, что вас связывает с космосом?

Валентина Аникушина: В рамках своей научной деятельности я принимаю участие в международном проекте "Sirius". Он стартует в феврале-марте 2019 года в Москве. Шесть человек будут находиться вместе в течение четырех месяцев в капсуле, которая имитирует условия на МКС. Моя задача как ученого заключается в том, чтобы проанализировать, как меняется коммуникация людей в зависимости от психологического состояния в ситуации стресса. Это изоляционный эксперимент.

- И кого вы собираетесь изолировать?

- (Смеется) Я лично - никого. Экипаж еще не сформирован. Мне разрешили внести свою лепту - мое исследование о том, как можно применять психолингвистику для освоения космоса.

Валентина Аникушина

Валентина Аникушина

До начала эксперимента надо собрать данные, а на протяжении всего периода изоляции наблюдать за участниками и анализировать массив информации. Участники будут изолированы от своей семьи и вынуждены проводить время с людьми, с которыми при других обстоятельствах они не стали бы общаться. Все как на МКС.

- Валентина, вы закончили магистратуру в немецком университете, теперь работаете над диссертацией. Вам эта ситуация не напоминает положение студента, который приезжает в чужую страну?

- Можно провести такое сравнение, никогда об этом не думала. На первом этапе иностранный студент попадает в изоляцию. Кто-то замыкается, кто-то, наоборот, начинает общаться со всеми. И ключ к адаптации в немецком вузе, как и на МКС, - в международной коммуникации.

- Как протекала ваша адаптация в немецком вузе?

- В Германии я уже четыре года. Казалось, будет проще. Когда начинаешь учиться, тебе никто ничего не объясняет заранее. Есть время, когда ты посещаешь лекции, семинары, а потом начинается фаза, когда надо писать курсовые, готовиться к семинарам. Она называется свободным от посещения лекций временем. Меня это немного смутило, наверное, это каникулы, решила я! Оказалось, что нет. Получается, что ты все время учишься. Очень важно узнать у людей, которые учились в немецком университете, как выстраивать свой план обучения. Здесь потребуется проделать большую самостоятельную работу, так как есть срок, в который желательно уложиться. Каникул как таковых нет, если ты сам себе их не устроишь. Я закончила магистратуру за пять семестров, быстрее всех из своего потока.

- Как вам удалось сконцентрировать все силы в условиях стресса?

- У меня был хороший уровень владения языком, благодаря подготовке в Самарском государственном университете, благодаря таким преподавателям, как Дубинин Сергей Иванович. В России заложили базу. В Германии я сразу набрала очень много предметов, кажется, половину всех предметов по балльной системе я взяла именно в первом семестре. На меня посмотрели как на ненормального человека, но я все осилила. Секрета у меня никакого нет. Просто идешь в библиотеку и занимаешься!

- И так сразу все и получилось?

- Первая оценка, которую я получила, была очень плохая - "2,7". Пересдавать в Германии нельзя, если сдал - экзамен автоматически засчитывается.

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- У вас в российском дипломе было только "отлично", не ударил такой старт по самолюбию?

- Я не хотела иметь только "1,0". Не мой язык, не моя культура, думала, что "3,0" пойдет. Не надо себя корить за первую оценку. А потом мне захотелось большего, когда прошел период адаптации. С самого начала важно разобраться, как писать курсовые работы, как цитировать. Скидок для иностранцев в нашем вузе не делали.

- Сейчас вы пишете диссертацию и работаете в крупном концерне SAP. Бизнес не мешает науке?

- Я люблю сидеть за книжками, часами работать в библиотеке, но мой опыт работы в индустрии идеально сочетается с научной деятельностью. Если есть время, желание и силы, я всем советую получить опыт в большой международной компании. Разные люди, разные навыки, а главное - ты учишься работать над проектами. Эти умение и опыт очень важны в Европе. Психолингвистика - междисциплинарная наука, поэтому для меня очень важно получать разнообразный опыт и общаться с разными людьми.

- Экипаж в капсуле будет жить в условиях, максимально приближенных к условиям на МКС. На что вы во время эксперимента будете обращать внимание в первую очередь?

- Как люди общаются между собой. Меня интересует подсознательный период адаптации. Когда человек говорит, он неосознанно рефлектирует. Интересно, как члены международного экипажа будут вести себя в разных ситуациях.

- Какой совет вы можете дать студентам, которые захотят попробовать поступить в немецкий вуз. Это миссия вообще выполнима?

- Более чем реальная. Надо ознакомиться со списком документов. Требования могут отличаться в каждом вузе. Для магистратуры нужно будет перевести диплом бакалавра, заверить его нотариально. Нужны оценки ЕГЭ, мотивационное письмо. Хорошие оценки нужны, так как конкуренция большая. Где-то требуется опыт работы для магистратуры. Нужно посмотреть рейтинг университета, средний пропускной балл и оценить свои возможности. Я подала документы в три вуза, и от трех потом пришло приглашение.

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