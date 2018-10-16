Что общего у Виталия Мутко с Карлсоном и Терминатором?

Они возвращаются. Сергей Елкин о путанице с должностью Виталия Мутко. Как заявили в РФС, он никогда не покидал пост президента союза, а лишь приостановил деятельность после скандала с госпрограммой допинга.
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