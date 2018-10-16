 Что общего у Виталия Мутко с Карлсоном и Терминатором? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.10.2018

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Россия

Что общего у Виталия Мутко с Карлсоном и Терминатором?

Они возвращаются. Сергей Елкин о путанице с должностью Виталия Мутко. Как заявили в РФС, он никогда не покидал пост президента союза, а лишь приостановил деятельность после скандала с госпрограммой допинга.

Карикатура Сергея Елкина: Виталий Мутко бежит по футбольному полю с футбольным мячом в руке и говорит: Я вернулся! Фром май харт.

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    Автор: Сергей Елкин


 

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