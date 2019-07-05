Что нужно знать о российском ЗРК С-400, и зачем он Турции на самом деле

Турция на днях станет первой и единственной страной НАТО, которая получит современный российский комплекс ПВО С-400. Поставка ожидается в первой половине июля. Призывы США, отказаться от сделки на 2,5 млрд долларов, похоже, не были услышаны. Вашингтон опасается, что Москва может получить доступ к секретной информации о новых американских истребителях F-35, поскольку Анкара будет одновременно использовать и российские ЗРК, и американские самолеты. США пригрозили отменить продажу Турции F-35. Срок ультиматума истекает в конце июля.

Зачем Турции российские С-400

С-400 "Триумф" - зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 километров, принятые на вооружение в 2007 году. Они мобильны и состоят среди прочего из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких зенитных ракетных комплексов, у каждого из которых - до 12 пусковых установок. В последние годы их получают все больше воинских частей, в том числе в аннексированном Крыму и в Калининградской области. Минобороны РФ называет С-400 одним из ключевых элементов ПВО.

С-400 в Крыму, 2017 год

Производитель - оборонный концерн "Алмаз-Антей", находящийся под санкциями ЕС и США из-за действий России против Украины. С-400 разрабатывался для уничтожения самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических баллистических ракет на высоте до 27 километров, но также беспилотников. В российских СМИ утверждается, что С-400 - лучше конкурентов из США или Франции. "Россия, а до нее СССР всегда лидировали в ракетной технологии, - подтверждает Ричард Коннолли, эксперт Бирмингемского университета в Великобритании. - Это связано с тем, что США, Запад делают лучшие самолеты". Кроме того, по его словам, С-400 - очень гибкая система и может быть использована с разными типами ракет. Еще одно ее преимущество - цена. "С-400 минимум в два раза дешевле, чем американские комплексы "Пэтриот", - говорит Коннолли.

Но эксперты указывают и на возможные политические причины, объясняющие решение Турции. Привлекательным для Анкары мог оказаться тот факт, что С-400 разрабатывали для противодействия американскому оружию, считает Коннолли. В качестве примера он напомнил о попытке путча в Турции в 2016 году, когда самолет президента сопровождали истребители F-16 мятежников. Московский военный обозреватель Александр Гольц уверен, что покупка Анкарой С-400 - "сугубо политическое решение", но по другой причине. "У Турции не существует реального высокотехнологичного противника, чьи авиационные системы следовало бы отражать с помощью С-400", - говорит Гольц. По его мнению, это - "сигнал США и прочим союзникам об автономном подходе Турции к организации своей обороны".

В Сирии Россия не применила С-400 против ракет США

Американская система ПВО "Пэтриот" в Израиле, 2017 год

Турция - вторая страна в мире после Китая, которая получит С-400. Правда, поставку в КНР омрачил инцидент, когда во время транспортировки морем в результате шторма ракеты были повреждены. Весной 2019 года Россия их заменила. Индия подписала контракт на 5 млрд долларов и ждет поставок, интерес к комплексу проявляли некоторые страны Персидского залива.

При всем обилии преимуществ, у С-400 есть и недостатки, отмечают эксперты. "Этот комплекс никогда не испытывали в условиях серьезной войны, - говорит Симон Веземан, сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира, SIPRI. – Единственной системой ПВО, испытанной в таких условиях, был Patriot во время войны в Персидском заливе в 1991 году".

При этом известно, что Россия разместила С-400 в Сирии. По официальной версии - для охраны своих военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, президент Владимир Путин не раз повторял, что в Сирии испытываются новейшие военные разработки. "С-400 имел возможность показать свои боевые качества во время атак американских "Томагавков" против Сирии (в апреле 2018 года. - Ред.), но у российского руководства хватило ума отказаться от таких попыток, - говорит Александр Гольц. - Потом звучали мнения, что комплекс не видит крылатых ракет на небольшой высоте, что можно сказать и о других системах".

Турция рассчитывает на совместное производство С-400

Предыдущие системы, такие как С-300, разрабатывались в СССР как часть единой системы ПВО, покрывающей всю страну. Особенность С-400 заключается в том, что она может работать отдельно. Именно это даст возможность Турции использовать ее без подсоединения к сети обороны НАТО. Хотя использование таких систем ПВО в комплексе имеет большие преимущества, отмечает Симон Веземан из SIPRI. "Такие системы могут работать самостоятельно, но они гораздо более эффективны, когда интегрированы в более широкий комплекс, который помогает искать потенциальные цели; когда есть доступ к базе данных с электронными идентификаторами, которая создается годами и помогает понять, что именно летит и как на это реагировать", - говорит эксперт.



Один из пока открытых вопросов - как Турция собирается защищать С-400 от ударов с воздуха. В России эту роль берет на себя новый комплекс ПВО ближнего радиуса "Панцирь С-1", который поставляется в войска фактически в связке с С-400. Будет ли Турция их тоже покупать у России - непонятно. Москва просигнализировала желание продавать Анкаре и другие вооружения.

Турция в свою очередь рассчитывает на получение технологий из России. Некоторые компоненты С-400 якобы должны производиться на турецкой территории. "Речь может идти о символическом участии, - полагает Александр Гольц. - Два винта и три гайки будут произведены на территории Турции". По неподтверждённым данным российских источников, Россия отказала просьбе Турции о доступе к электронным кодам и настройкам С-400, в том числе к системе распознавания "свой-чужой".

Новая модель - С-500 "Прометей" - на подходе

Пока российская армия получает новенькие С-400, уже существует модель следующего поколения. Она называется С-500 "Прометей" и предположительно будет окончательно готова к 2020 году. В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новая система уже готова к серийному производству. По официальным данным, у С-500 будет большая дальность действия, позволяющая среди прочего сбивать низкоорбитальные спутники. Ее Турция тожехотела бы производить вместе с Россией.

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