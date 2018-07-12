Что нужно знать о реакции в Германии на нападки Трампа

То, что на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля президент США Дональд Трамп будет требовать от партнеров увеличения их финансового вклада в обеспечение обороноспособности альянса, в Берлине ожидали. И даже подготовили контраргументацию. В Германии с 2013 до 2017 года расходы на оборону уже возросли на 17 процентов, объяснял журналистам накануне саммита высокопоставленный чиновник из ведомства федерального канцлера, будут расти и дальше.

По его данным, за период с 2014 до 2024 года увеличение составит 80 процентов и достигнет 1,5 процента ВВП в 2024 году. Но что оказалось сюрпризом и для официального Берлина, и для немецких наблюдателей, так это непривычная даже для вспыльчивого Трампа фронтальная атака на Германию.

Берлин - пленник Кремля?

Германия, уверял американский президент, не только вносит непристойно маленький для такой богатой страны вклад в общий котел НАТО, но еще и находится в абсолютной зависимости от России.

Трамп имел в виду поставки российских энергоносителей. "Германия полностью контролируется Россией". "Германия - это заложница России". "Печально, что Германия заключает с Россией колоссальную сделку, а мы должны в то же самое время обеспечивать защиту Германии". Такие высказывания Дональда Трампа приводят немецкие СМИ.

"Колоссальная сделка", о которой говорил Трамп, это проект газопровода "Северный поток-2". Его сооружение уже началось. А когда закончится, заявил президент, Германия будет на 70 процентов зависеть от поставок российских энергоносителей.

Между тем в принятых на саммите НАТО документах, в частности, 78-м пункте итогового коммюнике, и в самом деле говорится о том, что изменения в энергетической сфере чреваты негативными последствиями для безопасности союзников по альянсу, а потому нельзя допускать, чтобы они подвергались риску с этой стороны.

Как Германия зависит от газа из России

Откуда Дональд Трамп взял цифру в 70 процентов, в Берлине не знают. По официальным данным немецкого правительства, доля российских энергоносителей на местном газовом рынке составляет только 37 процентов. Причем в общем энергетическом балансе Германии газ играет, скорее, второстепенную роль.

"Северный поток-2" уже строится

Доля газа - 24 процента. То есть, фактически речь идет о 37 процентах от неполной четверти. И с вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" немецкий импорт российского газа радикально не возрастет. Ведь "Газпром" собирается перенаправить в этот будущий трубопровод часть того газа, который в настоящее время поставляется в Европу через территорию Украины.

Заместитель председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) расценил критику Трампа в адрес "Северного потока-2" как "необъективную" и "необузданную". Он считает правильным создание новых транзитных коридоров в условиях, когда ожидается сокращение импорта газа из Норвегии и Великобритании в ближайшие годы. Мютцених напоминает также о том, что немецкое правительство старается развеять и сомнения Киева, выступающего, как и некоторые другие страны Восточной Европы, против газопровода "Северный поток-2".

Причина критики Трампом Германии - его коммерческие интересы?

Далекими от реальности называет высказывания Трампа о влиянии России на Германию и председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). В отличие, добавил он, от "вполне реального и интенсивного" влияния России на руководителей предвыборного штаба самого Трампа.

Норберт Рёттген

Но и у Рёттгена есть опасения в связи объемами импорта российского газа, которые приближаются к 40 процентам его потребления в Германии. "Федеральное правительство должно ответить на вопрос, - заявил он, - с какого уровня оно видит угрозу независимости обеспечения энергетической безопасности, а, следовательно, - безопасности и независимости Германии".

Немецкие же комментаторы сходятся во мнении, что атака американского президента на "Северный поток-2" продиктована исключительно его коммерческими интересами - желанием вывести американский сжиженный газ, который на треть дороже трубопроводного, на европейский рынок.

30 тысяч американских солдат в Германии

Много пишут в немецких газетах и о грозящем расколе в Североатлантическом альянсе, о сомнениях в американских гарантиях безопасности европейских союзников, об угрозах вывести, в частности, с территории Германии все еще дислоцированных здесь военнослужащих США.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) считает такие угрозы пустыми. Он напоминает о том, что численность американского контингента в Германии уже сократилась в 10 раз.

В разгар холодной войны было 300 тысяч, теперь осталось 30 тысяч военнослужащих. И находятся они в Германии, указывает Ишингер, вовсе не для того, чтобы ее защищать, а для координации военных операций США в Африке и на Ближнем Востоке, для доставки в американские госпитали в Германию раненых солдат. Если же Америка решит вывести своих военнослужащих из Германии, то ей придется, заявил Ишингер, подыскать для них "более комфортабельное, удобное и безопасное место, чем у нас".

Что же касается немецких расходов на оборону, то и он считает необходимым их повышать. Но не в угоду американскому президенту или из-за его капризов, а потому, что "бундесвер уже давно не получает достаточного количества денег". А те дополнительные средства, которые заложены для него в проекте бюджета на ближайшие годы, Ишингер называет недостаточными для того, чтобы восполнить имеющиеся дефициты. По его оценкам, прирост расходов на оборону должен составлять не по четыре или пять миллиардов в год, а по 12-15 или даже больше.

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