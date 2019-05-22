Что нужно знать о новом Избирательном кодексе Украины

После нескольких безрезультатных голосований в четверг, 11 июля, депутаты Верховной рады все же приняли новый Избирательный кодекс Украины. За проект закона проголосовали 230 парламентариев. Документ вступит в силу 1 декабря 2023 года, так что досрочные парламентские выборы 21 июля будут проводиться по действующему законодательству.

Чем важен новый Избирательный кодекс?

Избирательная реформа была ключевым элементом повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС, ратифицированной еще в сентябре 2014 года. В ноябре того же года принятие Избирательного кодекса стало одним из пунктов коалиционного соглашения между депутатскими фракциями в Верховной раде. Представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и Венецианской комиссии еще тогда подчеркивали, что комплексная избирательная реформа станет важным шагом для укрепления в Украине демократических институтов.

Принятие Избирательного кодекса в первом чтении проходило бурно

Тем не менее, несмотря на то, что большинство политических партий, прошедших в Верховную раду после Майдана в 2014 году, обещали избирателям реформировать систему выборов, до недавнего времени она оставалась без изменений.

В 2015 году был разработан проект нового Избирательного кодекса, однако украинский парламент принял его в первом чтении лишь в ноябре 2017 года - под давлением ряда политических партий и после массового митинга у стен Рады.

Открытые партийные списки

В Избирательном кодексе, принятом во втором чтении в последнюю пленарную неделю работы нынешнего состава украинского парламента, определены процедуры проведения выборов президента Украины, депутатов Верховной рады и порядок проведения местных выборов.

В соответствии с действующей избирательной системой, в настоящее время на парламентских выборах часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть - в мажоритарных округах. После вступления в силу Избирательного кодекса на выборах в Раду будет действовать пропорциональная избирательная система с открытыми партийными списками.

Это изменение - ключевая и наиболее революционная часть в реформе системы выборов - позволит украинским избирателям голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата в ней.

С 2023 года выборы в Украине будут проходить по открытым партийным спискам

Партийные списки будут открытыми как на центральном, так и на региональном уровне. Вместо более 200 одномандатных округов в стране создадут 27 избирательных регионов, в целом совпадающих с границами областей Украины. По оценкам специалистов, это усложнит торговлю проходными местами в партийных списках, а мажоритарщики лишатся возможности подкупать избирателей и местную элиту в своих округах.

Новый Избирательный кодекс предусматривает формирование в каждом округе списков партийных кандидатов. Все партии и кандидаты получат порядковые номера. Они будут обнародованы в прессе и размещены в каждой кабинке для голосования. В избирательном бюллетене останутся всего две графы: в одну из них нужно будет внести порядковый номер партии, во вторую - номер кандидата в депутаты из партийного списка. В зависимости от количества набранных голосов кандидат сможет занять более высокую ступень в партийном списке. Депутатский портфель получат те кандидаты из партийного списка, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.

Чем больше голосов - тем больше мандатов

Участковые избирательные комиссии больше не будут определять депутатов-победителей на выборах

Участковые избирательные комиссии больше не будут определять имена депутатов, победивших на выборах, - в числе их обязанностей останется лишь подсчет голосов, отданных за политические партии. Устанавливать результаты выборов будет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Основой для подсчета количества голосов, отданных за партии, станут протоколы участковых комиссий.

Политические объединения, преодолевшие проходной барьер по всей Украине, получат право на участие в распределении депутатских мандатов, которое будет прямо пропорционально результату партии на выборах: чем больше процентов голосов она наберет, тем больше депутатских портфелей получит. Места в сессионном зале достанутся кандидатам, получившим наибольшую поддержку в своем регионе. Их имена определит ЦИК.

Проходной барьер в парламент по-прежнему будет составлять пять процентов. Проект Избирательного кодекса предполагал его снижение до четырех процентов, однако в ходе окончательного голосования 11 июля народные депутаты оставили его на прежнем уровне.

По открытым партийным спискам будут избирать также депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, облсоветов и горсоветов в городах с количеством избирателей свыше 90 тысяч человек. Выборы мэров в таких городах будут проходить по избирательной системе абсолютного большинства.

После вступления Избирательного кодекса в силу перестанут действовать законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О Государственном реестре избирателей" и "О Центральной избирательной комиссии".

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