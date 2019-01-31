Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

2 февраля истекает ультиматум, который Соединенные Штаты предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне считают, что РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Если Москва не отреагирует на требования Вашинттона, Белый дом угрожает приостановкой договора. DW - о том, что нужно знать о ДРСМД.

Как появился договор о РСМД

В середине 70-х годов прошлого века СССР начал размещение на своей территории ракет средней дальности SS-20, которые могли быть оснащены ядерными боеголовками. В ответ на это американцы по согласованию с НАТО с 1983 года начали развертывание ракет Pershing-2 на территории Бельгии, Великобритании, Италии и Германии. Вооружение Европы вызвало в Германии массовые акции протеста - самые крупные в послевоенной истории.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

О чем идет речь в договоре

В договоре о РСМД идет речь о полной ликвидации в течение трех лет всех ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками этого документа. В целях контроля за соблюдением положений договора - утилизации систем вооружения и соответствующей инфраструктуры - каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций.

Договор является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.

Почему ракеты средней дальности такие опасные

По сравнению с межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками ракеты средней дальности способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его. Кроме того, ракеты средней дальности мобильны, их перевозят на специальной военной технике.

Если тот, на кого направлен ракетный удар, не знает точного места, откуда он будет производиться, это дополнительно осложняет оборону. Опасность таких ракет в том, что за считанные минуты они могут превратить Европу в безжизненную пустыню. Поэтому министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала договор о РСМД ключевым элементом европейской безопасности.

Почему США хотят расторгнуть договор

Россия уже несколько лет имеет более 16 крылатых ракет 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). Американцы и их союзники в НАТО считают это нарушением договора о РСМД, поскольку эти ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, имеют радиус действия от 500 км.

Но российская сторона утверждает, что их радиус не превышает 480 км, а это не противоречит условиям договора. Западные эксперты в области вооружения и специалисты института SIPRI на основании технических характеристик говорят о радиусе действия 2500 км. Но официального подтверждения этому нет, как нет и подтверждения и заявлениям российской стороны.

Что произойдет, если США выйдут из договора

Дональд Трамп поставил России ультиматум, пригрозив выйти из соглашения по РСМД. Срок ультиматума истекает 2 февраля. Если США все же выйдут из соглашения, то существует несколько вариантов развития событий. Первый: Москва и Вашингтон ведут переговоры о новом соглашении. Для этого должно быть четко определено, какими характеристиками обладают новые российские крылатые ракеты.

Второй вариант, который является маловероятным - Китай и Северная Корея также становятся участниками переговоров о подписании глобального договора о РСМД. Третий вариант: договор перестает существовать. И в этом случае США продолжает гонку вооружений, сравнимую с той, что происходила в 80-х годах. И размещает свои ракеты средней дальности в Европе. Зная Трампа, не трудно предположить, что платить за эти системы вооружения будут европейцы.

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