Что нужно знать о выборах президента Беларуси

Александр Лукашенко лишился основных соперников на предстоящих выборах президента Беларуси. Почему это произошло и кто сможет продолжить предвыборную гонку? Смотрите фотогалерею DW.
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