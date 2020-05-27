Что нужно знать об иммунитете к коронавирусу

До сих пор считалось, что тесты на антитела позволяют с высокой точностью выявить людей, уже переболевших COVID-19. Однако результаты последних исследований говорят об обратном.
Боль в горле, кашель и небольшая температура? Может, стоит сделать тест на коронавирус SARS-CoV-2? В последние месяцы такая мысль посещает едва ли не каждого, у кого появляются типичные симптомы простуды. Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. В этом случае у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны.
А что если человек уже переболел COVID-19 и этого даже не заметил, ведь у многих заболевание проходит бессимптомно? Для того, чтобы выявить наличие инфекции в прошлом, медики используют другой метод - так называемый серологический тест (ELISA). Он показывает наличие в крови антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом.
Зачем нужны тесты на антитела?
С помощью тестов на антитела пытаются установить реальное число переболевших коронавирусом
Для проведения теста ELISA у пациента берут каплю крови, помещают в специальный контейнер и смешивают с реагентом. Если проба окрашивается в другой цвет, это, в принципе, означает, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет. Наличие антител не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но его вероятность в десятки раз ниже, чем у людей, у которых антитела не выявлены.
Серологические тесты позволяют установить, сколько человек уже переболели COVID-19 бессимптомно или с незначительными симптомами, и достаточно ли этого для формирования коллективного иммунитета. Это может помочь политикам принять правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией
Формируется ли иммунитет к коронавирусу?
Однако насколько такие тесты точны и действительно ли у всех переболевших COVID-19 формируется иммунитет? Ответы на эти вопросы попытались найти ученые Любекского университета. Большинство людей, принявших участие в их исследовании, переболели COVID-19 в легкой или средней тяжести форме.
Антитела обраруживают не у всех переболевших коронавирусом
Однако ученые так и не смогли обнаружить антитела в крови примерно четверти пациентов, несмотря на поставленный им ранее диагноз и ярко выраженные симптомы COVID-19.
Зато в крови двух из десяти пациентов, переболевших COVID-19 бессимптомно, была обнаружена высокая концентрация антител. Это вызывает не только вопрос о том, вырабатывается ли у всех зараженных COVID-19 иммунитет, но и о том, можно ли с помощью тестов на антитела выявить реальное число переболевших.
Насколько точны тесты на антитела?
Считается, что для получения достоверного результата серологического теста с момента инфицирования коронавирусом должно пройти до четырех недель: за это время антитела должны выработаться в организме в достаточном количестве. Это, однако, лишь примерный срок. У некоторых пациентов антитела активно вырабатываются почти сразу же после инфицирования, а у других, судя по всему, они вообще не появляются, несмотря на обнаружение у них коронавируса в активной форме.
Наличие антител в крови не всегда означает, что человек уже был инфицирован и имеет иммунитет
Кроме того, в некоторых случаях положительный диагноз может быть поставлен человеку, который переболел другими коронавирусными инфекциями, но не COVID-19. При этом в странах с низким числом инфицированных на душу населения погрешность теста будет выше, чем в странах, где значительная часть жителей уже заразилась коронавирусом.
К примеру, если в стране заражена половина населения, то из 50 пациентов с положительным результатом теста лишь одному будет поставлен ошибочный диагноз. Если же в стране заражен только один человек из тысячи, то в девяти из десяти положительных проб на самом деле не будет антител на COVID-19. Немецкие медики подчеркивают, что в некоторых случаях неточные результаты тестов могут привести к нежелательным последствиям. В частности, пациенты, которым ошибочно будет сказано, что у них обнаружены антитела к COVID-19, будут считать, что не могут повторно заразиться вирусом или заразить других.
Иммунитет к коронавирусу: больше вопросов, чем ответов
В Китае также активно проводятся исследования тестов на антитела. Местные ученые пытаются выяснить, как долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. В рамках исследования, опубликованного в научном журнале Nature, ученые сравнили показатели пациентов, которые переболели COVID-19 бессимптомно, и тех, у кого симптомы наблюдались. Выяснилось, что иммунная система бессимптомных пациентов отреагировала на возбудитель инфекции менее активно.
Результаты исследования также показали, что через три месяца уровень антител в крови людей, перенесших COVID-19 бессимптомно, был близок к нулю. Поэтому однозначно ответить на вопрос о том, формируется ли у всех зараженных COVID-19 иммунитет, пока не представляется возможным. Неизвестным остается и то, каким должен быть уровень антител в организме, чтобы человек не мог повторно заразиться коронавирусом сам или стать источником инфекции для других.
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