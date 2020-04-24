Что не так с кинопроектом "Дау", и почему он вызвал скандал в Украине

Кинопроект режиссера Ильи Хржановского "Дау", состоящий из цикла короткометражных и полнометражных фильмов, оказался в центре скандала в Украине. Прокуратура Харьковской области заподозрила создателей проекта в пытках несовершеннолетних и изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. О начале соответствующих уголовных производств в среду, 22 апреля, сообщил сайт Генпрокуратуры Украины.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Скандал разгорелся после того, как в Сети появились два фильма из проекта: "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация". Зрителей шокировали сцены из второго фильма с плачущими младенцами в клетке и раздетым грудным ребенком, к голове которого были присоединены электроды. По сценарию, врачи - сотрудники секретного института проводили на детях опыты. Дополнительный накал эмоций вызвала информация о том, что задействованные в сценах дети были "арендованы" съемочной группой в одном из детских домов в Харьковской области - основная часть проекта "Дау" снималась в Харькове в 2008-2011 годах.

Фотографии младенцев с возмущенными комментариями заполнили украинский сегмент Facebook - пользователи клеймили создателей фильма, обвиняя их в пытках и издевательствах над детьми и требуя призвать их к ответу. Снимки в социальной сети привлекли внимание уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы с просьбой выяснить, каким образом дети из детских домов попали на съемочную площадку и не был ли причинен им моральный и физический вред во время съемок. На своей странице в Facebook омбудсмен также призвал всех, кто владеет какой-либо информацией на этот счет, написать ему сообщение в "личку".

Что возмутило украинского омбудсмена

Николай Кулеба признается, что до появления в Сети фотографий из фильма "Дегенерация" он не знал о существовании проекта "Дау". Однако снимки, которые он увидел, по его словам, "однозначно нарушали права детей и унижали их честь и достоинство", и поэтому он счел необходимым обратиться в правоохранительные органы.

Николай Кулеба призвал прокуратуру выяснить обстоятельства участия младенцев из детдомов в кинопроекте "Дау"

"Я посмотрел эти сцены и связался с людьми, которые писали об этом (в Facebook - Ред.). Мы вышли на тех, кто снимал (фильм "Дау. Дегенерация" - Ред.), и мне стало известно, что в съемках использовались дети из нескольких интернатов Украины. Это были дети-сироты, на съемочной площадке они были вместе с опекунами, и опекуны знали, о чем сюжет и что будет изображено. А если еще учитывать, что это были дети раннего возраста - до года, и некоторые из них - с инвалидностью, такие съемки также могли травмировать детскую психику, потому что дети в таком возрасте наиболее уязвимы", - сказал Николай Кулеба в беседе c DW.

"Поклеп, передергивание фактов и необоснованные обвинения"

На просьбу украинского омбудсмена сообщить о деталях съемок малолетних детей в фильме "Дау. Дегенерация" отреагировала представительница компании, отвечавшей за организацию проекта на территории Украины. Кулеба рассказал DW, что получил письмо, где говорилось, что в картине действительно снимали малолетних воспитанников интернатов, которых сопровождали опекуны. "Она не назвала интернаты, но написала, что все было официально, и у них есть все документы, которые она готова представить следствию, и договора с этими интернатами", - говорит обмудсмен.

В распоряжении DW находится копия официального заявления, которое упоминает Кулеба. Оно подписано Светланой Драгаевой - исполнительным продюссером проекта "Дау" и представительницей компании "Феномен-Украина", организовывавшей съемки в Харькове. В документе сказано, что все действия создателей проекта были согласованы с органами опеки.

Режиссер Илья Хржановский и исполнительницы главных ролей в фильме "Дау. Наташа" на Берлинале

Светлана Драгаева подчеркивает, что съемочная площадка была заблаговременно осмотрена медицинским персоналом, никакого влияния на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов осуществлено не было, а съемка длилась не больше двух часов. После ее окончания дети сразу покинули павильон, и у их опекунов нет никаких претензий к компании "Феномен-Украина".

Утверждения о том, что дети на съемочной площадке подвергались издевательствам и пыткам, в письме названы "поклепом, передергиванием фактов и необоснованными обвинениями", которые "наносят непоправимый вред репутации проекта, его создателей и участников".

Из какого детского дома взяли детей для съемок?

Откуда были младенцы, которых снимали в фильме "Дау. Дегенерация" удалось выяснить журналистам регионального украинского телеканала "Суспiльне. Харкiв". По их данным, все дети были воспитанниками Харьковского областного дома ребенка № 3. Эту информацию в телефонном интервью телеканалу подтвердила директор учреждения Тамара Скульская.

Она рассказала, что разрешение на съемку дали в областном управлении здравоохранения. "Это были маленькие дети, которые не могли получить особую травму от того, что попали в какую-то необычную среду. С ними были наши медсестры, которые держали детей на руках. Никаких экспериментов на съемках не проводили - дети вернулись обратно абсолютно здоровыми", - говорит Скульская. И добавляет, что троих младенцев, которых снимали в фильме, позднее усыновили, а еще один переведен в другой детский дом.

Хржановский: "Никаких опытов над детьми не ставили"

На следующий день после того как прокуратура возбудила уголовное дело, сцены, вокруг которых разразился скандал, прокомментировал сам Илья Хржановский на Youtube-канале "Осторожно, Собчак!".

Режиссер подтвердил, что в съемках были задействованы дети из детского дома, от которых отказались родители, и что у некоторых из них были проблемы со здоровьем. "Мне было важно показать именно этих младенцев, разных, в том числе, тех, которые не были абсолютно здоровыми. Но это опять же согласовано с врачами, со всевозможными учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно что может вырасти", - говорит режиссер "Дау".

Хржановский подчеркивает, что никаких опытов над детьми не ставили, с ними постоянно находились медсестры и нянечки. "Младенцы плакали, когда их переодевали, что свойственно младенцам. Плач их не означает выражение боли, это реакция на мир", - объясняет Хржановский.

В мемориале"Бабий Яр" призывают дождаться выводов расследования

На ситуацию вокруг кинопроекта "Дау" отреагировали в фонде Мемориальный центр "Бабий Яр", художественным руководителем которого с декабря 2019 года является Илья Хржановский. В заявлении, опубликованном на странице фонда в Facebook, говорится, что в центре не могут "давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы", а ждут "проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена".

В январе 2019 года Илья Хржановский стал арт-директором мемориала "Бабий Яр"

В сообщении также отмечается, что обвинения, звучащие в адрес Ильи Хржановского, "сделаны на основании эмоций и субъективных мыслей, построенных на догадках и предположениях". "Странно, что еще до каких-то выводов человека уже в чем-то обвинили. В Сети его называют всеми мыслимыми словами - причем, люди, которые даже не смотрели фильм. Есть понятие презумпции невиновности, и до того как не разберутся в том, что реально происходило, не стоит спешить с выводами", - сказал генеральный директор Мемориального центра "Бабий Яр" Макс Яковер в беседе с DW.

Скандал с "Дау" - повод для поправок в украинское законодательство

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба также считает, что следствие должно разобраться во всем, что происходило на съемочной площадке. Детям, которых снимали в спорных сценах, сейчас около десяти лет, и они не могут выступать свидетелями, "поскольку были в таком возрасте, что не понимали, что с ними происходит", говорит омбудсмен. Но в "Дау. Дегенерация" снимался еще один ребенок постарше - он играл сына главных героев.

"У нас есть информация о том, что этот мальчик тоже был сиротой - его использовали для съемок, он пожил в "семье", а потом его вернули в интернат. Нужно установить, на каком основании он участвовал в фильме, и где он сейчас - потому что он может пролить свет на то, что происходило в то время", - уверен Кулеба.

Обмудсмен надеется, что конфликт вокруг фильма "Дау. Дегенерация" станет поводом пересмотреть украинское законодательство и внести в него поправки, запрещающие снимать детей в сценах с изображением насилия и жестокости.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова также выразила надежду, что данная история "послужит толчком для органов исполнительной и законодательной власти и приведет к появлению инициатив в сфере защиты прав детей в медиапространстве". "Это касается не только киноиндустрии, но и рекламы, телешоу, к участию в которых привлекаются дети", - написала Денисова на своей странице в Telegram-канале.

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