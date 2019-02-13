Что не так с законом об автономном Рунете

Законопроект о суверенном интернете Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении во вторник, 12 февраля. В конце 2018 года его внесли на рассмотрение в парламент сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова вместе с депутатом Думы Андреем Луговым. Планы у законодателей амбициозные. Они предлагают выстроить систему, при которой Рунет будет работать, даже если Россию отключат от глобальной Сети. У нового закона много противников. Правозащитники уверены, что госконтроль за трафиком позволит "выключать" протестный контент. Счетная палата недоумевает, откуда взять деньги на такой большой проект. DW - о том, что на сегодняшний день известно о новом законе.

Зачем изолировать интернет

Поправки в законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" были внесены не случайно. Они стали реакцией российских законодателей на стратегию национальной кибербезопасности США, принятую в сентябре прошлого года. В ней Россию обвиняют в кибератаках, а значит потенциально могут оставить ее без доступа к зарубежным серверам, считают авторы инициативы.

Депутаты Думы планируют отключать РФ от глобальной сети

"Нам нужно защитить своих же граждан, - заявила в Госдуме соавтор законопроекта, член Совета Федерации Людмила Бокова. - Сегодня, когда мы отправляем письмо, мы не можем определить, через какие точки трафика оно пойдет. Через Австралию или еще какую страну". По ее словам, с принятием закона можно будет обеспечивать неуязвимость сообщений, которыми обмениваются российские граждане, от вмешательств с иностранных серверов.

Депутаты активно ссылаются на организацию ICANN, которая находится в США, контролирует корневые доменные зоны и теоретически может отключить Россию от интернета. Но на практике такого не было ни разу. "А было ровно наоборот - когда сама страна себя изолировала от интернета. Последний пример - Венесуэла, в которой устроили на несколько суток тотальный "блэкаут", когда не работал интернет", - говорит Артем Козлюк, руководитель проекта "Роскомсвобода", член правления "Ассоциации пользователей интернета".

Вмешательство ICANN станет большим скандалом, поэтому такой сценарий маловероятен, уверен Филипп Кулин, основатель сайта "Эшер II", осуществляющего мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. "США, конечно, контролирует интернет, но далеко не весь. Многие интернет-продукты транснациональные. Поэтому если США захочет нас отключить, в России по-прежнему будет работать Telegram. Есть много стран, которые просто не пойдут на изоляцию России, потому что не захотят вмешиваться в политику. Так, например, голландский интернет-регистратор RIPE NCC отказал Украине, которая предлагала отнять Сеть у "ДНР" и "ЛНР".

Технические детали прояснятся ко второму чтению

Как технически Россия сможет отключаться от глобальной Сети? Этого не знают даже сами авторы законопроекта - и не скрывают этого. По их словам, на первом этапе важнее общая суть, а технические детали прояснятся ко второму чтению и в дополнительных подзаконных актах. Зато уже известен контролирующий орган - Роскомнадзор, который ранее пытался блокировать работу Telegram.

Так или иначе, государство хочет контролировать точки обмена, трансграничные переходы и фильтрацию трафика, считает Артем Козлюк. По его словам, Роскомнадзор получит право вмешиваться в маршрутизацию интернет-трафика и принуждать провайдеров подключаться к единой системе фильтрации, основанной на оборудовании DPI.

Во сколько обойдется сетевая автономия?

Сколько денег потратят на сетевую автономию, тоже никто не знает. В финансовом обосновании к законопроекту сказано, что на него вообще не нужно тратить бюджетные деньги. Однако на чтениях в Госдуме выяснилось, что финансирование все же понадобится. Речь идет как минимум о 1,8 млрд рублей. Они нужны, чтобы открыть центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования и провести учения по отключению Сети. Сенатор Андрей Клишас и вовсе говорил о 20 млрд рублей. Более точную сумму депутаты рассчитывают назвать во втором чтении, когда привлекут экспертов.

"Пока что все цифры взяты с потолка, - уверен основатель сайта "Эшер II" Филипп Кулин. - И депутаты, и эксперты умножают какое-то оборудование на разные цифры. Я считаю это смешным. Им просто надо было что-то в экспертизу написать".

В любом случае, законопроект очень емкий и потребует нескольких миллиардов рублей, считает руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк. А налоговое бремя, по его словам, скорее всего, ляжет на плечи российских налогоплательщиков.

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