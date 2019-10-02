Что немецкие студенты делают для защиты климата

История Греты Тунберг воодушевила тысячи школьников и студентов в Германии. Однако об экологии здесь начали заботиться уже давно. DW показывает на примере одного университета.
Во многих городах Германии существуют организации и группы, которые занимаются экологическими проблемами. Они тесно взаимодействуют между собой на уровне федеральных земель и всей страны. Большую роль в этом движении играют университетские экосообщества и молодежные организации. На примере экологического отдела студенческого представительства в Мюнхенском техническом университете (TU München) DW рассказывает, чем занимаются такие сообщества.
Какие экоинициативы могут предпринять студенты
Всего в экологическом отделе технического университета Мюнхена - около 40 человек. Команда занимается как небольшими инициативами, так и довольно масштабными мероприятиями. Например, ежегодный кинопоказ документальных фильмов, который студенты организуют вместе с университетским киноклубом, собирает аудиторию до тысячи человек.
Студенты заботятся о том, чтобы в самом университете поддерживалась экологичная среда. В рамках проекта "Зеленая столовая" (Grüne Mensa) они работают над тем, чтобы в столовых было больше биопродуктов и чтобы они были доступны на протяжении всей учебной недели. Кроме того, они выступают за разумное потребление. Например, за переработку бумаги и запрет одноразовых стаканчиков в студенческом кафетерии.
Один из крупных проектов летнего семестра - социологический опрос среди студентов ТУМа. В него входили как общие вопросы о мировой экологической ситуации, так и вопросы о том, как университет, отдел экологии и каждый студент в отдельности могут повлиять на ситуацию и что для этого необходимы.
Есть совсем маленькие проекты, которые реализуют два-три человека от отдела. Это стенды с домашней веганской едой на фестивалях, семинары об экологии для школ и гимназий, сборы подписей для разных гражданских инициатив и поддержка экологических организаций.
Первый шаг в борьбе за окружающую среду
Наверное, самый масштабный проект экологического отдела - курс лекций, который они организуют с 1985 года. Все лекции открытые и проходят независимо друг от друга в центре Мюнхена и в кампусе университета в Гархинге. По словам Катарины Поллич (Katharina Pollich), одного из активистов отдела экологии, лекции в центре города в среднем посещают от 100 до 300 человек. Среди них не только студенты, но и вольные слушатели старшего возраста. Только треть посещающих курс сдают экзамены, то есть основной мотивацией к участию остается интерес к проблемам окружающей среды.
Спикеров для лекций ищут сами студенты из отдела экологии. "В начале каждого семестра мы организуем встречу, которая длится три дня и две ночи. Мы вместе определяем темы, над которыми мы хотим работать, а потом начинаем искать лекторов, - рассказывает DW Катарина. - Очень часто получается так, что кто-то из отдела уже знает спикера: знаком с ним лично, был на его выступлении или читал книгу". Раз в семестр команда приглашает на лекцию "знаменитость". Так, дважды спикером был немецкий физик и телеведущий Гаральд Леш (Harald Lesch). Его выступления пользуются большим успехом у студентов.
"Мы ищем не только университетских профессоров, но и молодых лекторов, например, магистров, которые пишут диплом по интересной нам теме, или основателей стартапов. Мне кажется, это помогает учащимся лучше идентифицировать себя со спикерами и является дополнительной мотивацией", - говорит Катарина.
Самое сложное - начать с себя
Каждый год участников лекций по экологии в техническом университете Мюнхена становится все больше. Однако есть и другая группа людей, которые далеки от этой темы. "На семинарах в школах мы замечаем, что в классе обычно 5 человек действительно заинтересованы в том, о чем мы рассказываем. Еще 10 школьников остаются равнодушными", - рассказывает Катарина. И все же для нее и ее коллег важно донести свои идеи также для людей, которые прежде не имели никакого представления о проблемах экологии.
Катарина считает, что основная проблема заключается в том, что не каждый, кто проявляет интерес к экологии, готов что-то менять в привычном образе жизни. Например, сокращать количество потребления или тратить больше денег на экологичные товары.
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