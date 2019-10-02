Что немецкие студенты делают для защиты климата

Во многих городах Германии существуют организации и группы, которые занимаются экологическими проблемами. Они тесно взаимодействуют между собой на уровне федеральных земель и всей страны. Большую роль в этом движении играют университетские экосообщества и молодежные организации. На примере экологического отдела студенческого представительства в Мюнхенском техническом университете (TU München) DW рассказывает, чем занимаются такие сообщества.

Какие экоинициативы могут предпринять студенты

Всего в экологическом отделе технического университета Мюнхена - около 40 человек. Команда занимается как небольшими инициативами, так и довольно масштабными мероприятиями. Например, ежегодный кинопоказ документальных фильмов, который студенты организуют вместе с университетским киноклубом, собирает аудиторию до тысячи человек.

Студенты заботятся о том, чтобы в самом университете поддерживалась экологичная среда. В рамках проекта "Зеленая столовая" (Grüne Mensa) они работают над тем, чтобы в столовых было больше биопродуктов и чтобы они были доступны на протяжении всей учебной недели. Кроме того, они выступают за разумное потребление. Например, за переработку бумаги и запрет одноразовых стаканчиков в студенческом кафетерии.

Один из крупных проектов летнего семестра - социологический опрос среди студентов ТУМа. В него входили как общие вопросы о мировой экологической ситуации, так и вопросы о том, как университет, отдел экологии и каждый студент в отдельности могут повлиять на ситуацию и что для этого необходимы.

Есть совсем маленькие проекты, которые реализуют два-три человека от отдела. Это стенды с домашней веганской едой на фестивалях, семинары об экологии для школ и гимназий, сборы подписей для разных гражданских инициатив и поддержка экологических организаций.

Первый шаг в борьбе за окружающую среду

Наверное, самый масштабный проект экологического отдела - курс лекций, который они организуют с 1985 года. Все лекции открытые и проходят независимо друг от друга в центре Мюнхена и в кампусе университета в Гархинге. По словам Катарины Поллич (Katharina Pollich), одного из активистов отдела экологии, лекции в центре города в среднем посещают от 100 до 300 человек. Среди них не только студенты, но и вольные слушатели старшего возраста. Только треть посещающих курс сдают экзамены, то есть основной мотивацией к участию остается интерес к проблемам окружающей среды.

Спикеров для лекций ищут сами студенты из отдела экологии. "В начале каждого семестра мы организуем встречу, которая длится три дня и две ночи. Мы вместе определяем темы, над которыми мы хотим работать, а потом начинаем искать лекторов, - рассказывает DW Катарина. - Очень часто получается так, что кто-то из отдела уже знает спикера: знаком с ним лично, был на его выступлении или читал книгу". Раз в семестр команда приглашает на лекцию "знаменитость". Так, дважды спикером был немецкий физик и телеведущий Гаральд Леш (Harald Lesch). Его выступления пользуются большим успехом у студентов.

"Мы ищем не только университетских профессоров, но и молодых лекторов, например, магистров, которые пишут диплом по интересной нам теме, или основателей стартапов. Мне кажется, это помогает учащимся лучше идентифицировать себя со спикерами и является дополнительной мотивацией", - говорит Катарина.

Самое сложное - начать с себя

Каждый год участников лекций по экологии в техническом университете Мюнхена становится все больше. Однако есть и другая группа людей, которые далеки от этой темы. "На семинарах в школах мы замечаем, что в классе обычно 5 человек действительно заинтересованы в том, о чем мы рассказываем. Еще 10 школьников остаются равнодушными", - рассказывает Катарина. И все же для нее и ее коллег важно донести свои идеи также для людей, которые прежде не имели никакого представления о проблемах экологии.

Катарина считает, что основная проблема заключается в том, что не каждый, кто проявляет интерес к экологии, готов что-то менять в привычном образе жизни. Например, сокращать количество потребления или тратить больше денег на экологичные товары.

Смотрите также:

Звезды - защитники экологии Пожары в Сибири привлекли внимание Леонардо Ди Каприо. В сети Instagram он перепостил видео The Guardian о полыхающих лесах. Американский актер - самый ярый защитник природы среди звезд. Вегетарианец, посланник ООН по климату. В 1998 году основал экологический фонд и выделяет большие средства на защиту океанов, снимает документальные фильмы.

Звезды - защитники экологии Эмма Уотсон использует свою известность для рекламы "зеленой" моды. На красной дорожке 29-летняя актриса привлекала взгляды в нарядах из переработанных пластиковых бутылок (на фото), остатков тканей или органического шелка. Она создала модные коллекции для экобренда People Tree и выступает за экологичный подход к производству одежды.

Звезды - защитники экологии Сын британской королевы принц Чарльз - приверженец зеленых технологий в сельском хозяйстве и заядлый фермер-органик. Основанная им ферма с годами превратилась в агрохолдинг, который сегодня поставляет органические продукты питания в разные уголки Великобритании и другие страны. Своими советами он делится с другими и даже написал книгу "Элементы органического садоводства".

Звезды - защитники экологии Супермодель Жизель Бюндхен посвятила себя охране тропической природы родной Бразилии. Она борется за чистоту бразильских рек и лесов. В числе ее экопроектов - сандали из утилизированных материалов для Ipanema, часть выручки от продаж которых идет на восстановление лесов. Вегетарианка, посол ООН по вопросам экологии. Освещает проблемы окружающей среды на своем сайте.

Звезды - защитники экологии Кевин Костнер - актер, продюсер, кантри-музыкант и… экоинвестор. Он выделяет многомиллионные суммы на очистительные центрифуги. Вместе со своим братом, ученым по профессии, разрабатывает машины, позволяющие отделить нефть от воды. Такие устройства использовались для устранения последствий катастрофы в Мексиканском заливе в 2012 году.

Звезды - защитники экологии Мэтт Дэймон - также известный экоактивист. Он является соучредителем некоммерческой организации Water.org, которая оказывает помощь в доступе к питьевой воде в Африке, Южной Азии и Центральной Америке.

Звезды - защитники экологии Звезда "Красотки" Джулия Робертс, заботясь об окружающей среде, подает пример экологичного образа жизни: живет в доме из экоматериалов с солнечными панелями на крыше, выращивает органические овощи, ездит на гибриде, берет с собой сумки для покупок, не пренебрегает товарами секонд-хэнд.

Звезды - защитники экологии Датско-исландский художник Олафур Элиассон призывал задуматься об изменении климата, разместив обломки гренландского ледника у галереи Tate Modern в Лондоне в 2016 году. Еще одно его детище - лампа на солнечных батареях Little Sun, которая активно используется в Эфиопии, где многие живут без электричества.

Звезды - защитники экологии Немецкого актера Тиля Швайгера вряд ли можно причислить к активистам, но в интервью он часто указывает на важность заботы о природе. В быту его семья отказалась от пластика и тщательно сортирует мусор. Сказалось влияние младшей дочери-подростка: она поднимает темы экологии дома, практикует веганство и участвовала в кампании организации по защите животных PETA.

Звезды - защитники экологии Немецкая актриса Нина Хосс - дочь политика, стоявшего у истоков партии "зеленых". В детстве она часто бывала в Бразилии. Уже многие годы Хосс борется против вырубки тропических лесов и за сохранение условий жизни коренного населения. Участвовала во многих немецких экологических проектах, в частности - в кампании против чрезмерного вылова рыбы в Северном и Балтийском морях. Автор: Надин Войчик, Татьяна Вайнман



__________________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"