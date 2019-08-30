Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков?

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.
Польша была не только первой жертвой нацистской Германии во Второй мировой войне. По отношению к общему населению она понесла и самые большие человеческие потери. Опустошительными были разрушения польских городов. Страна лишилась значительной части своего культурного достояния.
Но и сегодня - спустя 80 лет после нападения вермахта на Польшу - немногие немцы знают, каким был истинный масштаб потерь соседней сраны. Недавно это признал и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), когда ездил в Польшу по случаю 75-й годовщины восстания в варшавском гетто.
Нападение на Польшу - забытая в Германии страница истории
"Мы очень мало знаем о том, что мы причинили Польше во время Второй мировой войны, и сколько еще осталось незаживших ран", - говорит и Лео Маусбах (Leo Mausbach). Молодой немец живет в Варшаве и работает в сфере экономического германо-польского сотрудничества.
Исторический диалог между двумя странами по-прежнему вести трудно потому, считает Маусбах, что в памяти немцев нападение Германии на Польшу в сентябре 1939 года не играет большой роли. А вот в Польше, продолжает он, "сопротивление против жестокой немецкой оккупации является основным элементом польской идентичности". И до тех пор, пока немцы этого не поймут, будет трудно достичь примирения, а значит, - и истинного европейского единства.
Маусбах считает необходимым установить в Берлине новый памятник, напоминающий о нападении Германии на Польшу и польских жертвах немецкой оккупации. Поляки добиваются этого уже давно, но пока безрезультатно. Нельзя делить жертвы национал-социализма по национальному признаку и ставить памятники каждой отдельной их группе - так до недавнего времени аргументировали свою позицию по этому вопросу в Германии.
Незадолго до 80 годовщины нападения Германии на Польшу, однако, подход к этой проблеме начал меняться. 240 депутатов бундестага, представляющие все парламентские партии за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), поддержали идею памятника польским жертвам. Такой памятник, заявил недавно председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), побудил бы "интенсивнее заниматься страданиями поляков в условиях немецкой оккупации". "Давно пора", - поддержал инициативу и Хайко Мас.
Путь к нормализации отношений долог
После окончания Второй мировой войны на протяжении нескольких десятилетий не было дипломатических отношений между ФРГ и Польшей. Лед был растоплен только в 1970 году, когда с визитом в Польшу приезжал канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt). Но путь к нормализации двусторонних отношений до конца еще не пройден.
До 1990 года ФРГ официально не признавала границу с Польшей по Одеру - Нейсе, а правительство ГДР сделало это только под нажимом Москвы и без какой-либо общественной дискуссии на этот счет. И лишь незадолго до воссоединения, в процессе выработки Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (так называемый "Договор 2+4") бывшие союзники по антигитлеровской коалиции настояли на официальном признании этой границы, что открыло путь к добрососедству двух стран.
90-е годы считаются "золотыми" в двусторонних отношениях Германии и Польши. Боле интенсивными стали контакты на самых различных уровнях. Берлин деятельно содействовал присоединению Польши к Евросоюзу и НАТО.
Новые осложнения в отношениях Варшавы и Берлина
В последнее время, однако, в отношениях двух стран снова происходят сбои. В Польше, например, с подозрением наблюдают за тем, как в Германии заново открывают тему собственных жертв - изгнанных. Польским историкам и политикам порой не хватает при этом указания на то обстоятельство, что само изгнание стало следствием германской агрессии.
Многих в Польше тревожит и растущий правый популизм в Германии. Сопредседатель АдГ и ее парламентской фракции Александер Гауланд (Alexander Gauland) называет национал-социализм всего лишь "пятнышком птичьего помета" в истории, а лидер правых популистов в Тюрингии Бьорн Хёкке (Björn Höcke) и вовсе требует "на 180 градусов развернуть политику памяти" в Германии. Такие высказывания сеют недоверие.
Ситуацию усугубляют политические разногласия, в том числе, на уровне ЕС. Например, по проблеме беженцев или в оценке состояния правовой государственности в Польше. Такие споры не остаются без последствий и в других сферах. Боннский историк профессор Мартин Ауст (Martin Aust) считает, что в политических спорах никогда "не следует отождествлять польское общество с польским правительством".
Требование репараций на руку правым популистам
Тема, которая в очередной раз ставит отношения между двумя странами перед трудным испытанием, - это требования репараций. Правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS) поднимает вопрос, который прежние польские правительства затрагивать не хотели. "Немцы стерли с лица земли более тысячи польских деревень", - напомнил недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он пообещал "тщательно подсчитать сумму, которую мы потребуем" в виде репараций от Германии.
До сих пор Варшава не выставила Берлину конкретный счет. Но уже два года над этим трудится специальная комиссия польского сейма. Осенью комиссия должна представить результаты своей работы. Говорят, сумма требований может достичь 850 миллиардов евро.
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович упрекал недавно Германию в "недостаточной честности" и в "дискриминации" своей страны. Мол, с другими государствами, пострадавшими в результате войны, немцы обошлись лучше. Для правительства Германии, признающего свою историческую ответственность, вопрос о репарациях, однако, "юридически и политически закрыт".
Историк Мартин Ауст понимает, какое значение придают в Польше этой теме, но все равно считает неумным требовать репараций. Это, по его словам, только "подлило бы масла в огонь популизма" в Германии и отяготило двусторонние отношения.
Германо-польский диалог будет трудным
В Польше на это смотрят иначе. "Наши отношения настолько хороши, что выдержат честную дискуссию и на трудную тему", - уверяет депутат Европейского парламента от PiS Рышард Чарнецки. Он считает, что немецкое правительство не должно уходить от разговора. "Такая позиция отрицания и приводит к тому, что мы говорим мимо друг друга", - считает Чарнецки. Он не сомневается, что в той или иной форме переговоры между Германией и Польшей о репарациях непременно будут.
Лео Маусбах сомневается, что такого рода требования могут содействовать налаживанию диалога между двумя странами. Для молодого немца стало сюрпризом, когда польские политики поставили на повестку дня тему репараций. Но настоящий шок, по его словам, он испытал только после того, как заметил, что и его "польские друзья, которые вообще-то не в восторге от этого правительства, придерживаются такого же мнения". Маусбах не ожидал, насколько широко распространено в Польше ощущение, что с ней поступили не по справедливости, что ее не понимают.
На таком непростом фоне 1 сентября в Варшаве будет проходить церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны и нападения Германии на Польшу. С речами на ней выступят три президента: Польши, Германии, а еще - Дональд Трамп.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: