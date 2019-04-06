 Что мешает исследовать сталинские репрессии в Беларуси | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 29.10.2019

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Беларусь

Что мешает исследовать сталинские репрессии в Беларуси

Власти Беларуси не хотят изучать и исследовать преступления периода сталинизма, из-за чего этим занимаются общественные активисты. DW о трудностях, с которыми они сталкиваются.

Памятные кресты в Куропатах на месте захоронения жертв сталинских репрессий (фото из архива)

Памятные кресты в Куропатах на месте захоронения жертв сталинских репрессий (фото из архива)

В конце октября в Беларуси ежегодно вспоминают жертв коммунистического режима. В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в тюрьме НКВД в Минске были расстреляны 136 белорусских литераторов, художников, ученых и политических деятелей. Чтобы почтить их память, белорусская общественность организовала "Ночь расстрелянных поэтов" в урочище Куропаты - считается, что именно там захоронены останки белорусской элиты.

Вместе с тем на государственном уровне в Беларуси преступления периода сталинизма так и не были осуждены, а исследование этой темы в стране было прекращено еще в середине 1990-х годов. DW рассказывает, с какими трудностями сталкиваются общественные инициативы, которые занимаются данной тематикой.

Куропаты - не единственное место расстрелов

О преступлениях периода сталинизма в Беларуси заговорили в конце 1980-х годов после публикации статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева "Куропаты. Дорога смерти". В ней говорилось о том, что в 1937-1941 годах в урочище Куропаты под Минском сотрудники НКВД проводили массовые расстрелы - по разным оценкам, было убито несколько десятков тысяч человек.

Павел Северинец

Павел Северинец

"Куропаты - самое крупное место расстрелов в Беларуси, но оно не единственное", - говорит сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Официально признаны лишь Куропаты и Кобыляцкая гора возле Орши, хотя только в Минске их, по словам Северинца, около 10, а всего в Беларуси - несколько сотен.

Поэтому 13 октября несколько региональных и столичных инициатив по увековечиванию памяти жертв сталинизма объединились в Совет исследователей коммунистического террора. Ставший его координатором Павел Северинец сообщил DW, что сейчас в Совете принимают участие представители инициатив, занимающиеся исследованиями около 10 мест расстрелов, но со временем присоединятся и другие.

Исследовать сталинские репрессии в Беларуси приходится активистам

Совет поставил целью создать полную базу данных расстрелянных во времена сталинского террора - сейчас такие данные разбросаны по книгам, ими располагают родственники репрессированных и археологи. "Собрать все сведения воедино - гигантская работа, которой обычно занимаются институты памяти (созданы в ряде восточноевропейских и постсоветских стран. - Ред.). Но в Беларуси власти не заинтересованы в этом, поэтому работу придется брать на себя активным гражданам", - поясняет Северинец. Также в совете активисты соответствующих инициатив могут обменяться опытом исследования мест захоронения.

Машины и снесенные кресты в Куропатах

4 апреля 2019 года памятные кресты в Куропатах были снесены по распоряжению белорусских властей

Северинец отмечает, что главная сложность в исследовании такой темы - закрытые архивы: "Немного данных мы схватили в 1990-е годы, когда были первые расследования по Куропатам. Часть информации взята от родственников репрессированных, они смогли ее получить в индивидуальном порядке через Москву или Киев". Еще одна проблема - страх. "Родственники репрессированных боятся обращаться в госорганы, хотя это может помочь собрать все данные", - считает Павел Северинец.

Ни одной за 25 лет диссертации о репрессиях в период СССР

Минский историк Игорь Кузнецов напоминает, что исследования сталинских репрессий начались в Беларуси в период перестройки в конце 1980-х годов: "Тогда появилась эйфория, что этот процесс будет продолжаться и ничто его не остановит".

Игорь Кузнецов

Игорь Кузнецов

Но с приходом к власти в стране Александра Лукашенко все сошло на нет: по выражению Кузнецова, после 1996 года начался откат, все учебники для школ и вузов были восстановлены в советском духе трактовки репрессий.

Говоря о современном состоянии исследований в этой области, Кузнецов обращает внимание на то, что за 25 лет нахождения у власти Лукашенко в Беларуси не была защищена ни одна диссертация, посвященная репрессиям периода СССР. "Научная мысль в этом вопросе застыла на рубеже 1993 года, и перспектив для ее исследования я не вижу", - констатирует историк.

Основной источник сведений о расстрелах - показания людей

К Совету исследователей коммунистического террора присоединилась витебская инициатива "Хайсы". Об останках жертв репрессий в Витебске там стало известно в 2014 году, когда местные жители рассказали об этом члену партии БНФ Яну Державцеву.

Контекст

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Основной источник сведений о расстрелах в урочище Хайсы под Витебском - свидетельства жителей соседних деревень. В урочище были проведены раскопки при участии сотрудников Института истории НАН Беларуси. В заключении института сказано, что найденные предметы и останки косвенно свидетельствуют, что речь идет о репрессированных в 1937-1938 годах. Однако позже останки 172 человек были перезахоронены как принадлежащие погибшим в период Второй мировой войны.

В интервью DW руководитель инициативы "Хайсы" Ян Державцев посетовал, что власти не хотят сотрудничать с общественностью и рассказывать о преступлениях коммунистического режима. На месте расстрелов в урочище "Хайсы" был создан народный мемориал - активисты установили 32 креста, а также памятник.

Белорусские власти не помогают, а скорее мешают

В урочище "Хайсы" белорусские власти всячески мешали увековечиванию памяти жертв репрессий, запрещали устанавливать кресты. "После раскопок (официально проведенных властями. - Ред.) осталось много человеческих останков, которые мы собрали и захоронили. За это меня судили и дали штраф", - говорит Ян Державцев.

Порой власти в своем желании "благоустроить" территории, связанные с жертвами сталинизма, даже вредят. Яркий пример - снос весной нынешнего года крестов в Куропатах и обнесение места расстрелов забором. "Теперь Куропаты находятся под контролем белорусских властей - если мы попытаемся установить там новые кресты, нас тут же арестуют", - поясняет координатор Совета исследователей коммунистического террора Павел Северинец.

Тот факт, что в конце прошлого года в Куропатах установили официальный памятник репрессированным, не говорит о том, что в Беларуси признали преступления коммунистического режима, считает он: "Госорганы только делают вид, а в действительности не хотят заниматься темой сталинского террора".

Эксперты сходятся во мнении, что для нормальных исследований нужны открытые архивы, масштабные раскопки и расследования преступлений сталинизма по всей стране. "До тех пор, пока в Беларуси не признали и не почтили память расстрелянных во время коммунистического террора, мы не будем жить спокойно", - заключил Павел Северинец.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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