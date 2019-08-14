 Что изучают студенты-иностранцы в немецких вузах | Учеба и работа в Германии | DW | 21.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Что изучают студенты-иностранцы в немецких вузах

Все больше молодых людей из других стран выбирают учебу в Германии. Каким вузам они отдают предпочтение, и на какие специальности поступают?

Symbolbild Jugend Studenten (Minerva Studio/Fotolia.com)

Популярность немецких вузов среди студентов-иностранцев растет. Это показывает, в частности, исследование "Наука, открытая миру" ("Wissenschaft weltoffen"), которое провели сейчас Германская служба академических обменов DAAD и Германский центр исследований в сфере науки и высшего образования DZHW. Какие вузы и специальности предпочитают иностранные студенты?

Контекст

Привлекательной, в том числе и для россиян, Германию делает не только высокое качество обучения в вузах.

Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти вуз? Насколько хорошо нужно знать немецкий? 12 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них. (14.08.2019)

Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С 1 сентября размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW. (30.07.2019)

50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность? (08.02.2019)

19 тысяч программ предлагают немецкие вузы. И, тем не менее, каждый год появляются новые. Чаще - в сфере IT и медицины. DW знакомит с ними. (11.04.2019)

DW выяснила, какие специальности можно изучать в немецких вузах на английском языке. В списке - более тысячи программ для бакалавров и магистров. (01.06.2019)

Университет или высшая школа?

Сначала о географических предпочтениях. Больше всего доля иностранцев среди учащихся вузов в Германии - в Берлине, Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии. В целом же статистика за прошлый год говорит в пользу университетов: здесь студентов из-за рубежа почти в два раза больше, чем в высших школах (68709 и 38817 человек соответственно). Но за последние десять лет число первокурсников-иностранцев в высших школах выросло в два раза.

В университетах большинство иностранцев можно встретить в магистратуре - это почти каждый пятый студент. В высших школах, наоборот, среди иностранных учащихся больше тех, кто стремится получить диплом бакалавра.

Специальности в спросе

Самое популярное учебное направление - инженерное дело. Причем среди иностранцев спрос на эту специальность выше, чем среди немецких студентов. В высших школах инженерию выбирают почти половина иностранных учащихся, в университетах - треть.

В университетах в этой области наблюдается самый большой прирост учащихся из-за рубежа. В высших школах резко увеличилось число иностранных студентов на отделениях медицины и искусства. О том, какие специальности популярны, - в инфографике ниже. 

Какие специальности иностранцы выбирают в немецких вузах. Инфографика

Пока же, помимо инженерных, самыми интернациональными в университетах можно назвать отделения искусства и искусствоведения, а в высших школах - факультеты математики, естественных и гуманитарных наук. Именно здесь доля иностранцев среди всех учащихся выше всего.

Смотрите также:
Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

  • Берлинский университет имени Гумбольдта

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Берлинский университет имени Гумбольдта

    Самым популярным среди студентов из России является Берлинский университет имени Гумбольдта. В 2016 году в числе тех, кто приехал сюда на учебу из-за рубежа, было 426 россиян. У украинских студентов этот вуз лишь на восьмом месте по предпочтениям. Основанный более двух веков назад по классической модели, сегодня он относится к числу элитных вузов Германии и предлагает широкий спектр дисциплин.

  • Берлинский свободный университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Берлинский свободный университет

    FU Berlin является вторым фаворитом российских студентов и лишь десятым - украинских. Это самый большой университет в немецкой столице. Его визитная карточка - гуманитарные дисциплины. Всемирно известен и медицинский факультет на базе клиники "Шарите", созданный совместно с Университетом имени Гумбольдта.

  • Гамбургский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Гамбургский университет

    Зато предпочтения по поводу этого университета почти совпадают: студенты из обеих стран одинаково любят ганзейский Гамбург. Подтверждение тому - данные статистики (329 человек из России и 231 человек с Украины) и третье место в рейтинге. Несмотря на свой молодой возраст, Гамбургский университет считается крупнейшим академическим центром на севере Германии.

  • Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана

    Четвертая строчка в российском рейтинге принадлежит Мюнхенскому университету Людвига-Максимилиана (292 студентов). 160 специальностей на 18 факультетах может предложить этот вуз, входящий в список элитных университетов Германии. Для украинских студентов является вторым по счету фаворитом (236 студентов ), а на четвертом месте по числу украинцев - Магдебургский университет.

  • Высшая техническая школа Вильдау в Бранденбурге

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Высшая техническая школа Вильдау

    Вуз был создан на базе школы подготовки инженеров-машиностроителей. Главные направления здесь - машиностроение, телематика, логистика. TH Wildau на пятом месте по популярности у россиян - за счет партнерских программ с вузами России, например, с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Из Украины здесь всего 11 студентов. Пятое место по числу украинцев занимает университет Майнца.

  • Рурский университет Бохума

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Рурский университет Бохума

    Сотрудничество с вузами России объясняют популярность и этого вуза у россиян. В земле Северный Рейн - Вестфалия он лидирует по числу учащихся из этой страны, а в рейтинге по Германии занимает шестое место. По числу украинцев он на девятом месте (на шестом - Дрезденский технический университет). Вуз участвует в проекте "Мост в немецкий университет" и входит в альянс университетов Рурской области.

  • Университет имени Гёте во Франкфурте

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Университет имени Гёте во Франкфурте

    Зато Goethe-Universität - настоящий магнит для студентов с Украины. По статистике, здесь самое большое число представителей этой страны. По спросу среди россиян вуз занимает седьмое место в общегерманском рейтинге. Кроме того у украинцев и россиян это самый популярный университет в земле Гессен. За ним следуют университеты Марбурга и Гисена.

  • Кельнский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Кельнский университет

    В Северном Рейне - Вестфалии, где, в целом, обучается большинство студентов из России и Украины, он по популярности уступает лишь Рурскому университету Бохума. Этот третий по величине немецкий вуз снискал доверие работодателей - особенно ценятся выпускники факультетов экономики и права, а также педагоги. В Германии - на восьмом месте по числу россиян и на седьмом - по числу украинцев.

  • Мюнхенский технический университет (TUM)

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Мюнхенский технический университет

    В Баварии по популярности среди студентов из России и Украины TUM занимает второе место, в целом по Германии - девятое для россиян и 14-е для украинцев (вместе с Дюссельдорфским университетом). Этот один из самых престижных немецких вузов входит в сотню лучших в мире. Позиционирует себя как университет, способствующий развитию предпринимательства, и является кузницей стартапов.

  • Гейдельбергский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Гейдельбергский университет

    Топ-10 по числу российских студентов в немецких государственных вузах замыкает Гейдельбергский университет - старейший вуз на территории современной Германии. В украинском рейтинге он на 11-й строчке после Берлинского свободного университета.

    Автор: Татьяна Вайнман


______________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

По просьбе DW статистические ведомства 16 федеральных земель Германии проанализировали данные по числу студентов, приехавших сюда на учебу из России и Украины.  

Также по теме

Symbolbild Gedächtnis Merken Gedächtnistraining

Учеба в Германии: как не "засыпаться" при поступлении 14.08.2019

Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти вуз? Насколько хорошо нужно знать немецкий? 12 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.

Hand mit Girocard der Postbank

Блокированный счет для учебы в Германии: что важно знать 30.07.2019

Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С 1 сентября размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW.

Deutschland Symbolbild Studienkredite

Сколько стоит учеба в немецком университете 01.07.2019

Первое высшее образование в государственных вузах Германии - бесплатное. Но не всегда. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование считается первым? DW отвечает на главные вопросы.

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS