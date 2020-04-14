Что известно о таджикских исламистах, подозреваемых в подготовке терактов в ФРГ

По ордеру Федеральной прокуратуры в Северном Рейне - Вестфалии задержана группа радикальных исламистов, граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов в ФРГ. Подробности - у DW.
Рано утром в среду, 15 апреля, сотрудники полиции Дюссельдорфа при поддержке полицейского спецназа федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия провели обыски и задержания по четырем адресам в регионе - в городках Вердоль и Зиген, а также в округе Хейнсберг, который, кстати, в последние недели прочно держался в заголовках немецких газет - именно здесь была зафиксирована первая в Германии вспышка коронавируса.
Однако полицейский спецназ интересовали не ход лечения заболевших и не соблюдение правил карантина - у них в рука были ордеры на обыски по месту жительства четырех граждан Таджикистана в возрасте от 24 до 32 лет. Азизджон Б., Мухаммад-али Г., Фарходжон К. и Сунатулло К. проходят по делу, которое расследуют полиция Дюссельдорфа и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. Их подозревают - ни много, ни мало - в подготовке террористических актов на территории Германии и в связях с запрещенной в России организацией "Исламское государство".
Таджики создали ячейку "Исламского государства" в Германии?
По данным следствия, во главе группировки предположительно стоял 30-летний Равзан С., также гражданин Таджикистана. Его фамилию, как и фамилии остальных подозреваемых, следственные органы не разглашают. Равзан С. еще весной прошлого года был задержан за незаконное хранение оружия и с 15 марта 2019 года содержится в следственном изоляторе в городе Вупперталь. В отношении Равзана С. 9 апреля 2020 года также был выдан ордер на арест.
Следствие обосновало необходимость задержания подозреваемых так: в январе 2019 года все пятеро присоединились к "Исламскому государству" и по его требованию основали ячейку в Германии. Их первоначальный план состоял в том, чтобы уехать в Таджикистан для участия в вооруженном джихаде против правительства страны.
Однако от этой затеи они отказались, решив остаться в Германии и организовать теракты на территории ФРГ. При этом таджики получали указания из-за границы от двух высокопоставленных функционеров "Исламского государства" в Сирии и Афганистане, с которым поддерживали постоянный контакт.
Предполагаемые цели - американские военные базы в Германии
Планировалось, что целями для нападений могут стать как американские военные базы в Германии, так и частные лица - в том числе, например, живущий в ФРГ таджикский диссидент, позволивший себе критические высказывания по поводу ислама.
Причем за предполагаемой жертвой была организована слежка - ей занимался Сунатолло К. Кроме этого, подозреваемые, по данным следствия, проводили рекогносцировку местности в районах баз американских ВВС в Германии.
По данным прокуратуры, для реализации своих целей подозреваемые уже раздобыли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. А Равшан Б. скачал в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также начал покупку в Сети некоторых необходимых для их производства компонентов.
Денежные переводы в Сирию, через турецких посредников
Для реализации своих планов, а также для поддержки ИГ подозреваемые собирали деньги в Германии и пересылали их в Сирию через агентов на территории Турции. В поисках заработка, как отмечается в материалах дела, Равшан Б. вызвался совершить заказное убийство в Албании - за что ему было обещано 40 тысяч долларов США. Равшан Б. и Фарходжон К. отправились в Албанию, однако покушение сорвалось в последний момент, и оба таджика вернулись в Германию.
В течение дня среды, 15 апреля, суд должен принять решение о мере пресечения в отношении задержанных. На сегодняшней правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МВД Германии Бьорн Грюневельдер (Björn Grünewälder) отказался комментировать конкретные детали следствия, отметив лишь в общих чертах, что министерство оценивает угрозу терактов как "стабильно высокую" и что правоохранительные органы страны крайне внимательно следят за ситуацией - причем это касается не только радикальных исламистов, но и политических экстремистов как левого, так и правого толка.
По данным газеты Suddeutsche Zeitung, группа таджиков уже давно находилась в центре внимания немецких силовых структур, однако конкретной опасности совершения теракта на момент задержания не было.
Проживающий в Вене таджикский правозащитник Махмуджон Файзрахманов является спикером Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая решением суда в Душанбе была внесена в список террористических организаций и запрещена осенью 2015 года. По словам Файзрахманова, профилактика терроризма среди таджикских беженцев в Европе - одно из направлений работы ПИВТ в ЕС.
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