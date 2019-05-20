Что известно о скандале вокруг ультраправых в Австрии

В Австрии разрастается скандал, вспыхнувший после обнародования в немецкой прессе фрагментов тайно снятого видео с участием Хайнца-Кристиана Штрахе (Heinz-Christian Strache) - теперь уже бывшего вице-канцлера и экс-главы входящей в правящую коалицию ультраправой (некоторые называют ее правопопулистской) Австрийской партии свободы (АПС). Сам Штрахе ушел в отставку со всех постов, на сентябрь назначены досрочные парламентские выборы. DW собрала основные факты о беспрецедентной истории с пока неясным "русским следом".

О каком тайном видео идет речь

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и журнал Der Spiegel опубликовали 17 и 18 мая материалы, свидетельствующие о том, что лидер АПС Штрахе до прихода его партии к власти в 2017 году предлагал якобы богатой русской женщине экономически выгодные проекты в обмен на политическую помощь. Публикации основаны на тайно снятом почти семичасовом видео.

Саму запись двум леволиберальным немецким СМИ предоставил источник, который они не раскрывают по его просьбе. Видео было снято скрытой камерой 24 июля 2017 года - за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии - на специально арендованной вилле на испанском средиземноморском острове Ибица. По итогам выборов АПС вошла в правительственную коалицию с консерваторами из Австрийской народной партии (АНП).

Хайнц-Кристиан Штрахе объявляет об отставке с поста вице-канцлера, 18 мая 2019

В беседе на вилле, судя по видео, принимали участие несколько человек, но раскрыты имена и показаны лица только двоих - самого Штрахе и Йохана Гуденуса (Johann Gudenus), члена АПС, бывшего депутата парламента и бывшего вице-бургомистра Вены.

После обнародования видео Гуденус оставил все свои посты и вышел из партии. Считается, что именно учившийся в Москве и говорящий по-русски 42-летний Гуденус выступил посредником при встрече Штрахе на Ибице с якобы богатой молодой русской женщиной, которая была представлена как "Алена Макарова", якобы из Латвии и якобы племянница российского олигарха. Штрахе называл ее "привлекательной". На видео Гуденус выступает в роли русско-немецкого переводчика.

Российский миллиардер Игорь Макаров, чьей племянницей, как предположили некоторые СМИ, могла быть собеседница австрийских политиков, сообщил, что не имеет отношения к скандалу, и что он "был единственным ребенком в семье". Сам Штрахе, комментируя видео, заявил, что его собеседница - "предположительно гражданка Латвии", а не России. И что она говорила, что "хочет с дочерью переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции".

Кто заказал ловушку для австрийский ультраправых

Заказчик видео немецким СМИ, опубликовавшим из него фрагменты, не известен. Оба издания пишут, что съемка явно была "западней", на что указывает и поведение самой "приманки", то есть "богатой россиянки", которая вместе со своим спутником все время пыталась вытянуть из австрийских политиков высказывания о возможности заплатить за политическое влияние. Как пишет Der Spiegel, на видео зафиксировано, что в какой-то момент лидер АПС Штрахе, явно заподозрив неладное, говорит Гуденусу: "Это западня, подстроенная западня". Но тот в ответ его успокаивает.

Йохан Гуденус в Крыму, 16 марта 2014

Непонятно, каким образом видео связано с немецким телеведущим и сатириком Яном Бёмерманом (Jan Böhmermann), который намекал на скандальную публикацию не только за день до ее выхода, но и за месяц. Тогда он в шутку говорил, что ведет переговоры с членами АПС на вилле русских олигархов на Ибице о покупке популярной австрийской газеты.

Такая сделка - одна из тем, которую Штрахе обсуждал с "Аленой Макаровой". Представитель Бёмермана сообщил, что тот действительно был знаком с содержанием видео, но ему его не предлагали для публикации.

Что обещал Штрахе "племяннице" русского миллиардера

Во время многочасовой беседы за алкоголем и сигаретами "Макарова" и ее спутник, о котором ничего не известно, говорят, что хотели бы вложить в Австрию сотни миллионов евро. Они четко дают понять, что речь идет о средствах, добытых нечестным путем. Обсуждалась и покупка популярной газеты Die Kronen Zeitung с целью оказания помощи партии Штрахе на выборах.

Сам политик в ходе разговора отметил, что это дало бы возможность на несколько процентов улучшить результат АПС. Кроме того, обсуждалась возможность получения пожертвований от "богатой русской" для партии, которые Штрахе предложил скрыть от контролирующих органов через один неназванный "клуб".

В качестве одного из ответных шагов Штрахе сулил "Макаровой" экономические выгоды, в том числе государственные подряды на строительство дорог по завышенным ценам. Конкретных договоренностей на вилле достигнуто не было, но Штрахе через Гуденуса четко дал понять, что в ответ на финансовую помощь из России готов обсуждать "все".

После обнародования видео Штрахе заверил, что больше с этой женщиной он не встречался, никто из партии с ней в контакт не вступал, а АПС не получала от нее никакого финансирования.

Последствия скандала с АПС

Скандал вызвал политический кризис в Австрии, привел к отставкам в правительстве и досрочным выборам. Похоже, что целью публикации было навредить ультраправым и правым популистам - и не только австрийским - накануне выборов в Европарламент, которые запланированы на 26 мая 2019 года.

Именно на это указывает тот факт, что видео, снятое за два года до обнародования, было предано огласке за неделю до голосования. Почему оно не было опубликовано, например, перед парламентскими выборами в Австрии в 2017 году - один из вопросов, остающихся открытыми.

Что связывает АПС с Россией

Австрийская партия Свободы давно поддерживает тесные связи с Россией, как, впрочем, и другие австрийские партии. За год до парламентских выборов, в декабре 2016 года, Штрахе во время визита в Москву подписал соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Гуденус был в роли "наблюдателя" в Крыму в 2014 году во время того, что в России назвали "референдумом" об отделении полуострова от Украины.

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