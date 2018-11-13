 Что известно об ультраправой конспиративной сети в бундесвере | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 13.11.2018

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Германия

Что известно об ультраправой конспиративной сети в бундесвере

Широко разошедшееся в российских СМИ сообщение о тайной сети правых радикалов в бундесвере, якобы планировавших убийства политиков, в самой Германии не вызвало ажиотажа. Был ли заговор?

Боец немецкого спецназа KSK

Боец немецкого спецназа KSK

Эта история из тех, в которых легко запутаться, информацию сложно проверить, а предположениями легко манипулировать. На минувших выходных российские СМИ сообщили о раскрытии в Германии заговора тайной сети военных бундесвера, которые, как пишет ТАСС, "заготовили склады с оружием и топливом, а также, возможно, готовили убийство политиков".

Русская версия RT (ранее Russia Today) сообщает, что заговорщиков "около 200 солдат", а в списке потенциальных жертв - не только сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и зампредседателя бундестага от оппозиционной партии "Союз-90/ "зеленые" Клаудия Рот (Claudia Roth), которая в заметке ошибочно названа главой партии, но и политики высшего ранга. В частности, упоминаются министр иностранных дел, член правящей Социал-демократической партии Германии Хайко Маас (Heiko Maas) и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck).

Новый аспект нашумевшего дела о немецких военных

Может возникнуть ощущение, что Германия оказалась на грани военного путча, а в армии созданы подпольные структуры, ждущие своего часа, что прийти к власти и расправиться с известными левыми политиками - почти как 100 лет назад. На самом деле это не так. Скорее речь идет о возможной угрозе, масштаб которой еще предстоит выяснить следствию. В отличие от России, в Германии это сообщение пока не вызвало широкого резонанса.

Штаб-квартира Федерального ведомства по криминальным делам в Берлине

Штаб-квартира Федерального ведомства по криминальным делам в Берлине

Новый поворот в нашумевшей истории, о которой стало известно в 2017 году, подробно описывает в свежем номере мюнхенский журнал Focus в статье под названием "Заговор". По его данным, речь идет об одном из аспектов расследования дела старшего лейтенанта бундесвера Франко А., который был арестован в начале 2017 года. Этот офицер придерживался крайне правых взглядов и якобы планировал совершить теракт под видом сирийского беженца, чтобы спровоцировать общественное недовольство.

Среди его якобы потенциальных жертв упоминался бывший министр юстиции Хайко Маас, который теперь возглавляет МИД, и политик из партии "зеленых" Клаудия Рот. Летом 2018 года суд во Франкфурте-на Майне посчитал недостаточными доказательства того, что Франко А. "твердо решил" совершить теракт. Теперь его будут судить по другим, менее жестким статьям, но Генпрокуратура оспаривает решение франкфуртского суда в Федеральной судебной палате.      

Изучая круг контактов Франко А., следователи Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) наткнулись на свидетельства, указывающие на возможное существование некой "тайной сети" из числа бывших и нынешних солдат бундесвера. Одним из главных источников информации оказались закрытые чаты, которые среди прочего велись в мессенджере Telegram.  

"Выживальщики", готовые убивать?  

Как пишет Focus, в ходе нового расследования в поле зрения попала малоизвестная организация U., которая объединяет более тысячи в основном бойцов элитного армейского спецназа KSK и полицейских, а также нескольких врачей, адвокатов и инженеров. Ссылаясь на показания свидетелей, Focus пишет о возможной конспиративной сети, состоящей из "примерно 200" членов U., которые "не остановятся и перед целенаправленными убийствами политических противников". Подтверждения этой информации из других источников нет.

Продукты на черный день - так могут выглядеть запасы выживальщиков

Продукты "на черный день" - так могут выглядеть запасы "выживальщиков"

Людей, о которых пишет Focus, якобы объединяет не только армейская служба, но и принадлежность к так называемым "выживальщикам", или как их называют в Германии - препперы (Prepper), от английского to be prepared, быть готовым. Это маргинальное, но распространенное во многих странах Запада общественное течение, сторонники которого верят в скорый конец света или масштабный катаклизм и готовятся к нему - складируют еду, оружие, топливо, прочие жизненно необходимые вещи, некоторые строят бункеры.

Эти "выживальщики" готовились ко "Дню Икс" - катаклизму, который они связывали со стихийными бедствиями, масштабным наплывом беженцев или внешней агрессией. Как пишет Focus, и об этом умалчивают российские СМИ, некоторые радикальные члены группы "внимательно изучали аннексию Крыма путинским спецназом". При этом они пришли к выводу, что в случае "наступления российской армии, которое невозможно будет остановить", они собирались позволить противнику захватить территорию, а потом вести "партизанскую войну".

Похоже, некоторые из числа "выживальщиков" готовы были использовать момент кризиса для расправы над некоторыми, в основном левыми, политиками. Насколько это были серьезные намерения - вопрос открытый.

"Расстрельный список" пока не нашли

Впервые об этой части расследования стало известно в конце августа 2017 года. Тогда Генеральный прокурор Германии сообщил об обысках у двоих "выживальщиков" в земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке ФРГ. Один из них - адвокат и бывший местный политик, другой - полицейский. Оба в чатах критиковали ситуацию в стране и особенно решение руководства Германии принять в 2015 году сотни тысяч беженцев. Как писала левая берлинская газета Tageszeitung (taz), у адвоката нашли дома "папки с личными данными на 5000 человек, среди которых сотни имен, адресов и фотографий политиков, в основном из левого спектра". В то же время "расстрельный список", который свидетели якобы видели в сарае у одного из "выживальщиков", следователи до сих пор не нашли.

Обыски тогда прошли у еще четверых "выживальщиков", но в статусе свидетелей. Один из ключевых свидетелей - Хорст С., также проживающий в Мекленбурге-Передней Померании, 48-летний бывший офицер люфтваффе, майор запаса и до недавнего времени командир роты резервистов бундесвера. Как пишет Focus, он рассказал о том, что в "узком кругу" обсуждался вопрос о том, чтобы в момент кризиса собрать в определенном месте некоторых лиц из списка и "там их убить". У многих "выживальщиков" официально есть оружие, которое они получили как военные или охотники.

Контекст

Бундесвер сотрясает скандал из-за офицера-правоэкстремиста, готовившего, по мнению следствия, теракт. Министр обороны требует быстрого расследования. Но масштаб проблемы пока не ясен. (04.05.2017)

По делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера. Подвержена ли немецкая армия влиянию праворадикальных идей? Этому вопросу столько же лет, сколько и самой армии. (10.05.2017)

Можно ли оценить эффективность действий армейского спецназа ФРГ в Афганистане. (26.10.2012)

Tageszeitung называет историю Хорста С. "типично немецкой". Его воспитал дед, служивший в танковой дивизии СС "Викинг". Хорст С. считает, что дед был не нацистом, а "убежденным солдатом". Уже во взрослом возрасте он много и увлеченно читал об истории СС, заказывал книги у праворадикальных издательств. При этом в беседе с корреспондентами газеты среди своих источников информации он упомянул Russia Today и блоги, хотя отметил, что не всему там можно верить. Хорст С. считает себя демократом.

Обвинение в разглашении тайны

Как пишет Focus (и это тоже новая информация), расследование существенно осложнил сотрудник военной контрразведки MAD. В сентябре 2017 года 42-летний подполковник якобы предупредил о готовящихся обысках у членов организации U. одного из офицеров спецназа KSK, 33-летнего старшину Андре С. Теперь подполковнику предстоит суд в Кельне по обвинению в разглашении тайны. Сам он отрицает свою вину.

Что касается Андре С., то Focus называет его "центральной фигурой" в расследовании, а по данным taz он - одна из ключевых фигур в среде "выживальщиков". Именно Андре С. якобы является администратором некоторых их чатов, известным под псевдонимом "Ганнибал".

Недавно Андре С. ушел из немецкой армии и теперь возглавляет U. Эта организация в заявлении у себя на сайте опровергла публикацию в Focus, отметив, что она собрана из разных расследований и не выдерживает проверки фактами. U. подчеркивает, что придерживается Основного закона Германии соблюдает права человека, отрицает какую-либо связь с "выживальщиками" и заявляет, что не имеет никаких собственных складов с оружием.

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    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

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    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

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    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Контекст

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20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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