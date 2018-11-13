Что известно об ультраправой конспиративной сети в бундесвере

Эта история из тех, в которых легко запутаться, информацию сложно проверить, а предположениями легко манипулировать. На минувших выходных российские СМИ сообщили о раскрытии в Германии заговора тайной сети военных бундесвера, которые, как пишет ТАСС, "заготовили склады с оружием и топливом, а также, возможно, готовили убийство политиков".

Русская версия RT (ранее Russia Today) сообщает, что заговорщиков "около 200 солдат", а в списке потенциальных жертв - не только сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и зампредседателя бундестага от оппозиционной партии "Союз-90/ "зеленые" Клаудия Рот (Claudia Roth), которая в заметке ошибочно названа главой партии, но и политики высшего ранга. В частности, упоминаются министр иностранных дел, член правящей Социал-демократической партии Германии Хайко Маас (Heiko Maas) и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck).

Новый аспект нашумевшего дела о немецких военных

Может возникнуть ощущение, что Германия оказалась на грани военного путча, а в армии созданы подпольные структуры, ждущие своего часа, что прийти к власти и расправиться с известными левыми политиками - почти как 100 лет назад. На самом деле это не так. Скорее речь идет о возможной угрозе, масштаб которой еще предстоит выяснить следствию. В отличие от России, в Германии это сообщение пока не вызвало широкого резонанса.

Штаб-квартира Федерального ведомства по криминальным делам в Берлине

Новый поворот в нашумевшей истории, о которой стало известно в 2017 году, подробно описывает в свежем номере мюнхенский журнал Focus в статье под названием "Заговор". По его данным, речь идет об одном из аспектов расследования дела старшего лейтенанта бундесвера Франко А., который был арестован в начале 2017 года. Этот офицер придерживался крайне правых взглядов и якобы планировал совершить теракт под видом сирийского беженца, чтобы спровоцировать общественное недовольство.

Среди его якобы потенциальных жертв упоминался бывший министр юстиции Хайко Маас, который теперь возглавляет МИД, и политик из партии "зеленых" Клаудия Рот. Летом 2018 года суд во Франкфурте-на Майне посчитал недостаточными доказательства того, что Франко А. "твердо решил" совершить теракт. Теперь его будут судить по другим, менее жестким статьям, но Генпрокуратура оспаривает решение франкфуртского суда в Федеральной судебной палате.

Изучая круг контактов Франко А., следователи Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) наткнулись на свидетельства, указывающие на возможное существование некой "тайной сети" из числа бывших и нынешних солдат бундесвера. Одним из главных источников информации оказались закрытые чаты, которые среди прочего велись в мессенджере Telegram.

"Выживальщики", готовые убивать?

Как пишет Focus, в ходе нового расследования в поле зрения попала малоизвестная организация U., которая объединяет более тысячи в основном бойцов элитного армейского спецназа KSK и полицейских, а также нескольких врачей, адвокатов и инженеров. Ссылаясь на показания свидетелей, Focus пишет о возможной конспиративной сети, состоящей из "примерно 200" членов U., которые "не остановятся и перед целенаправленными убийствами политических противников". Подтверждения этой информации из других источников нет.

Продукты "на черный день" - так могут выглядеть запасы "выживальщиков"

Людей, о которых пишет Focus, якобы объединяет не только армейская служба, но и принадлежность к так называемым "выживальщикам", или как их называют в Германии - препперы (Prepper), от английского to be prepared, быть готовым. Это маргинальное, но распространенное во многих странах Запада общественное течение, сторонники которого верят в скорый конец света или масштабный катаклизм и готовятся к нему - складируют еду, оружие, топливо, прочие жизненно необходимые вещи, некоторые строят бункеры.

Эти "выживальщики" готовились ко "Дню Икс" - катаклизму, который они связывали со стихийными бедствиями, масштабным наплывом беженцев или внешней агрессией. Как пишет Focus, и об этом умалчивают российские СМИ, некоторые радикальные члены группы "внимательно изучали аннексию Крыма путинским спецназом". При этом они пришли к выводу, что в случае "наступления российской армии, которое невозможно будет остановить", они собирались позволить противнику захватить территорию, а потом вести "партизанскую войну".

Похоже, некоторые из числа "выживальщиков" готовы были использовать момент кризиса для расправы над некоторыми, в основном левыми, политиками. Насколько это были серьезные намерения - вопрос открытый.

"Расстрельный список" пока не нашли

Впервые об этой части расследования стало известно в конце августа 2017 года. Тогда Генеральный прокурор Германии сообщил об обысках у двоих "выживальщиков" в земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке ФРГ. Один из них - адвокат и бывший местный политик, другой - полицейский. Оба в чатах критиковали ситуацию в стране и особенно решение руководства Германии принять в 2015 году сотни тысяч беженцев. Как писала левая берлинская газета Tageszeitung (taz), у адвоката нашли дома "папки с личными данными на 5000 человек, среди которых сотни имен, адресов и фотографий политиков, в основном из левого спектра". В то же время "расстрельный список", который свидетели якобы видели в сарае у одного из "выживальщиков", следователи до сих пор не нашли.

Обыски тогда прошли у еще четверых "выживальщиков", но в статусе свидетелей. Один из ключевых свидетелей - Хорст С., также проживающий в Мекленбурге-Передней Померании, 48-летний бывший офицер люфтваффе, майор запаса и до недавнего времени командир роты резервистов бундесвера. Как пишет Focus, он рассказал о том, что в "узком кругу" обсуждался вопрос о том, чтобы в момент кризиса собрать в определенном месте некоторых лиц из списка и "там их убить". У многих "выживальщиков" официально есть оружие, которое они получили как военные или охотники.

Tageszeitung называет историю Хорста С. "типично немецкой". Его воспитал дед, служивший в танковой дивизии СС "Викинг". Хорст С. считает, что дед был не нацистом, а "убежденным солдатом". Уже во взрослом возрасте он много и увлеченно читал об истории СС, заказывал книги у праворадикальных издательств. При этом в беседе с корреспондентами газеты среди своих источников информации он упомянул Russia Today и блоги, хотя отметил, что не всему там можно верить. Хорст С. считает себя демократом.

Обвинение в разглашении тайны

Как пишет Focus (и это тоже новая информация), расследование существенно осложнил сотрудник военной контрразведки MAD. В сентябре 2017 года 42-летний подполковник якобы предупредил о готовящихся обысках у членов организации U. одного из офицеров спецназа KSK, 33-летнего старшину Андре С. Теперь подполковнику предстоит суд в Кельне по обвинению в разглашении тайны. Сам он отрицает свою вину.

Что касается Андре С., то Focus называет его "центральной фигурой" в расследовании, а по данным taz он - одна из ключевых фигур в среде "выживальщиков". Именно Андре С. якобы является администратором некоторых их чатов, известным под псевдонимом "Ганнибал".

Недавно Андре С. ушел из немецкой армии и теперь возглавляет U. Эта организация в заявлении у себя на сайте опровергла публикацию в Focus, отметив, что она собрана из разных расследований и не выдерживает проверки фактами. U. подчеркивает, что придерживается Основного закона Германии соблюдает права человека, отрицает какую-либо связь с "выживальщиками" и заявляет, что не имеет никаких собственных складов с оружием.

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