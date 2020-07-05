Что известно об убийстве в Австрии критика Кадырова Мамихана Умарова

Стрельба на парковке торгового центра, погоня с привлечением спецназа, полицейский вертолет - в субботу вечером, 4 июля, напуганные жители местечка Герасдорф в пригороде Вены могли наблюдать настоящий боевик не по телевизору, а из окон своих домов. Спецназовцы преследовали мчавшийся в сторону Линца серебристый Audi, за рулем которого сидел 47-летний уроженец Чечни Сар-али А.

Скрыться от спецназа не удалось - Сар-али А., как и его предполагаемый сообщник, был задержан и помещен в следственный изолятор в венском районе Корнойбург. Обоих подозревают в убийстве. Убитый, по данным изданий "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел", которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, - уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. 43-летнеий Умаров известен как "Анзор из Вены" - под таким псевдонимом чеченский беженец публиковал на YouTube ролики, посвященные властям этой северокавказской республики. Одни описывали их содержание как критику, другие - как оскорбления.

Случай по австрийским меркам настолько вопиющий, что от защиты подозреваемых отказываются даже венские адвокаты, традиционно специализирующиеся на делах беженцев из Чечни.

Мамихан Умаров отказался от охраны

Мамихан Умаров перебрался в Австрию в 2007 году, получил статус беженца и даже новое имя - Мартин Бек. Начиная с апреля этого года он опубликовал 29 видеороликов, посвященных в основном Рамзану Кадырову и его родственникам. Их содержание было настолько провокационно, что "было ясно, что дело добром не кончится", цитирует австрийское информационное агентство APA неназванного представителя чеченской общины в Австрии.

Мамихан Умаров размещал в Сети ролики, посвященных Рамзану Кадырову и его родственникам

Среди живущих в Австрии чеченцев ходили слухи о том, что за убийство Мамихана Умарова было объявлено вознаграждение. Австрийская полиция воздерживается от комментариев о ходе расследования убийства, однако источники в силовых структурах страны утверждают, что Умарову неоднократно предлагали охрану, но он отказывался.

В субботу вечером Умарова нашли убитым в его машине на парковке возле торгового центра в пригороде Вены. Второй подозреваемый прибыл на место преступления вместе с жертвой и первоначально рассматривался полицией как свидетель. Но после того, как он начал путаться в показаниях, следователи перевели его в подозреваемого и отправили в СИЗО. Не исключено, что сообщник заманил жертву на парковку, где ее поджидал киллер.

Чеченцы планируют митинг у посольства РФ

Взбудораженная убийством чеченская диаспора Вены планирует днем во вторник, 7 июля, выйти к посольству России. Организатор митинга - Хусейн Исханов, координатор чеченского культурного центра в Австрии, участник обеих чеченских войн и бывший личный адъютант Аслана Масхадова.

Аслан Масхадов и Зелимхан Хангошвили (фото из архива)

По его словам, участники митинга будут требовать от властей РФ "прекратить политические расправы в Европе", к которым он относит убийства Умара Исраилова в Вене в 2009 году, Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019-го, Имрана Алиева в Лилле в феврале 2020-го, а также покушение на Тумсо Абдурахманова в Швеции в начале марта нынешнего года. По словам Исханова, в общей сложности жертвами покушений за пределами России стали 19 человек, так или иначе связанных с чеченскими сепаратистами. Исханов утверждает, что был знаком с убитым и что пару лет назад тот рассказывал ему, что получает угрозы по телефону.

Публикацией видеороликов на YouTube "Анзор из Вены" увлекся после выступления по украинскому телевидению, в котором шла речь о планировании и осуществлении убийств на территории ЕС, говорит Исханов. "В том ролике, который я видел, он называет конкретных людей по именам и фамилиям и обращается к ним на понятном им языке, который не подходит для цитирования в СМИ", - поясняет Исханов.

Чеченские сепаратисты и украинские националисты

Убитый в пригороде Вены Мамихан Умаров, как и застреленный в прошлом году в Берлине Зелимхан Хангошвили, перебирался из Чечни в Германию с остановкой в Украине. Умаров был лично знаком с бывшим депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком, известным своими крайне националистическими и антироссийскими взглядами. Мосийчук - бывший замкомандира добровольческого батальона "Азов" - имеет давние связи с чеченцами, враждебно настроенными по отношению к российским властям.

В 1990-х Мосийчук был активистом националистической партии УНА-УНСО, отдельные представители которой участвовали в боевых действиях против российских войск в Чечне. А в 2014 году с началом вооруженного конфликта на востоке Украины некоторые бывшие сторонники выхода Чечни из состава России выступили против пророссийских сепаратистов в Донбассе - на стороне украинского правительства воевали по меньшей мере два так называемых чеченских батальона.

Игорь Мосийчук после покушения на него в Киеве, октябрь 2017 года

На активных участников тех событий в одном только 2017 году было совершено несколько покушений на территории Украины. Среди жертв - Амина Окуева, участвовавшая в боях в Донбассе, а позднее работавшая помощницей депутата Мосийчука. В интервью DW экс-депутат Мосийчук рассказал, что убитый в субботу Мамихан Умаров пытался предупредить его о подготовке покушений на других "врагов Кадырова" в Украине, в том числе и на него самого, но не успел.

По словам Мосийчука, он встречался с Умаровым в Австрии после убийства Окуевой. Покойный чеченец был важным свидетелем как в деле об убийстве Окуевой, так и в истории с покушением на самого Мосийчука - в октябре 2017 года при взрыве в Киеве погибли охранник депутата и случайный прохожий, сам политик был ранен.

Мосийчук связывает покушение на себя со своей поддержкой критиков Кадырова: "Я неоднократно заявлял, что ключ к победе Украины в войне с Россией находится на Кавказе. Если поддержать кавказских повстанцев и будет открыт второй фронт, то ни одна страна на два фронта воевать не сможет". Интервью DW он дал по Skype, предпочитая не разглашать свое местонахождение. Следственный комитет России еще в 2014 году возбудил в отношении Мосийчука уголовное дело по подозрению в поддержке терроризма.

Чеченская диаспора в Австрии опасается за свою безопасность

Ситуацию в чеченской диаспоре в Австрии Хусейн Исханов описывает как "тяжелую". По его словам, многие чеченцы беспокоятся о своей безопасности и о безопасности своих семей. По оценке Исханова, в Австрии могут проживать порядка 40 тысяч уроженцев Чечни.

Но сам Исханов утверждает, что ему не страшно: "Я прошел две войны, был два раза в плену. Мне бояться нечего. Я прожил достойную жизнь, и когда она оборвется - не мое дело".

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