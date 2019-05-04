Что известно и что скрывают про грязную нефть в "Дружбе"

Пошла третья неделя простоя "Дружбы" - главного экспортного трубопровода России, обеспечивающего нефтью таких крупных импортеров российских энергоносителей, как Германия и Польша, а также Венгрию, Словакию и Чехию. Как и прогнозировала DW, поток информации о крупнейшей, по всей видимости, аварии в истории российской нефтяной отрасли в самые последние дни заметно вырос.

Однако эта информация подается так, что остается масса вопросов по двум ключевым темам: кто виноват и, главное, сколько все это будет стоить? Иными словами, какой экономический ущерб понесет от массированного загрязнения нефтепровода хлоридами, обладающими сильными коррозийными свойствами, поставщик - Россия, транзитеры - Беларусь и Украина, и основные покупатели - страны Евросоюза. ЕС - важнейший рынок сбыта для всего топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России.

Мог ли резервуарный парк "Лопатино" загрязнить весь нефтепровод?

Едва ли не самая громкая новость последних дней - арест четырех и объявление в розыск двух предполагаемых виновников случившегося. Что известно? "Найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области", - доложил министр энергетики РФ Александр Новак 7 мая премьер-министру Дмитрию Медведеву. В это хранилище попала, сообщил в тот же день Cледственный комитет РФ (СК), нефть "с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений". Ее, по версии следствия, преднамеренно закачали руководители трех ООО - "Нефтеперевалка", "Петронефть Актив" и "Магистраль", чтобы скрыть "многократные хищения".

Однако какие объемы могли слить в "Лопатино" три самарские фирмы? В этом нефтехранилище 8 резервуаров, говорится в сообщении СК, на сайте АО "Транснефть-Дружба", которой принадлежит объект, можно узнать, что объем каждой такой железобетонной конструкции (ЖБР-30000) составляет 30 тысяч кубических метров. Масса 1 кубометра нефти в зависимости от ее класса, читаем в интернете, составляет примерно от 800 до 1000 килограммов. Грубо округлим для простоты: 1 кубометр - 1 тонна.

Таким образом, в 8 резервуарах ЖБР-30000 могли находиться не более 240 тысяч тонн нефти. А в "Дружбу", по оценке белорусской компании "Белнефтехим", попали 5 миллионов тонн грязной нефти! Это сопоставимо с объемом прокачки по магистрали за месяц. Согласно другой оценке - 3 миллиона тонн.

В любом случае не хватает фантазии представить себе, как один лишь резервуарный парк "Лопатино" мог заразить многие тысячи километров международной трубопроводной системы. Мошенничество самарских коммерсантов вполне могло иметь место, однако, думается, большую партию грязной нефти пустил по трубе все же куда более крупный поставщик, чем никому не известная "Нефтеперевалка".

Из строя выведено крупное нефтехранилище

От крупного поставщика можно потребовать хотя бы частично возместить нанесенный ущерб, но это скажется на его биржевой отчетности, а рассерженные акционеры могут потребовать отставки руководства. Получить же какие-либо существенные компенсации от трех мелких самарских компаний вряд ли удастся. Так что возмещать ущерб придется, скорее всего, главным образом государству, даже если частично ему помогут страховщики. Впрочем, информации о том, в какой мере объекты "Транснефти" застрахованы от возможных рисков, пока вроде бы не было.

Министр энергетики РФ Александр Новак

А ущерб, и тут мы, наконец, подходим к главному аспекту остановки и простоя "Дружбы", будет очень серьезным. Но это пока тщательно скрывается. Впрочем, кое-какие первоначальные выводы можно сделать хотя бы из все того же сообщения Следственного комитета. Так, в нем говорится, что в результате действий подозреваемых "8 резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние". Иными словами, выведено из строя целое крупное нефтехранилище!

Далее, обращает на себя внимание, по каким статьям возбуждено уголовное дело. Одна из них, ст. 215.3 УК РФ, предусматривает, по сообщению СК, ответственность за "приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода". Это, по сути дела, первое официальное признание того, что самой транспортной системе "Дружба" нанесен существенный ущерб ("приведение в негодность"!).

Каких компенсаций от России потребовала Беларусь?

Насколько существенный? Какие участки больше всего пострадали? Российские, по которым уже идет "чистая" нефть, или зарубежные, в которых она все еще лежит грязная? Информации на этот счет нет. Причем не только из России, но и из других стран, за исключением разве что Беларуси. Она еще в конце апреля заявила об ущербе в 100 миллионов долларов.

Но тут требуется уточнение. Из-за загрязненной российской нефти два белорусских нефтеперерабатывающих завода "Мозырский НПЗ" и "Нафтан" еще в конце апреля сообщили о 50-процентном сокращении нефтепереработки, за ним последовало прекращение экспорта бензина и других нефтепродуктов. Затем завод в Мозыре полностью встал и объявил о повреждении хлоридами части оборудования.

В 2018 году прошла реконструкция нефтепровода "Дружба" на белорусском участке Мозырь-Брест

"Чистая" нефть пришла сюда 5 мая, но еще 6 мая НПЗ не смог возобновить производства, поскольку продолжалась "промывка технологического оборудования от "грязной нефти", говорилось в сообщении пресс-службы "Белнефтехима". Эта компания подчеркивает, что ранее озвученная сумма издержек на уровне 108 миллионов долларов представляет собой только "недополученную в апреле выгоду от сокращения экспорта и снижения загрузки".

Так что потери от вынужденного простоя НПЗ в мае еще не учтены. К тому же на территории Беларуси, по данным "Белнефтехима", скопилось около 1 миллиона тонн грязной нефти, от которой надо избавляться. Не говоря уже о возможной коррозии в трубопроводе. Так что суммарные издержки от инцидента, указывает компания, будут значительно выше, и в Минске заявляют, что потребуют компенсации от России.

Десять танкеров из Усть-Луги не могут найти покупателей

Почему от других стран и зарубежных компаний пока не слышно подобных заявлений? Возможное объяснение: Москва им уже что-то обещала, чтобы замять международный скандал. Во всяком случае, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил 7 мая о двух раундах переговоров "с партнерами из республики Беларусь, Украины, Польши, Словакии, Венгрии". Неужели на них не поднимался вопрос компенсаций за недопоставки и возможный ущерб оборудованию? Ведь, к примеру, до Словакии и Венгрии кондиционная российская нефть, по прогнозу украинского оператора "Укртранснафта", доберется предположительно лишь 18 мая.

А два немецких НПЗ, зависящих от нефти из "Дружбы" и третью неделю отрезанных от нее, упорно молчат, возможно, потому, что совладельцем одного из них, в Шведте, является российское акционерное общество "Роснефть", а другой совладелец, британо-нидерландский концерн Shell, имеет значительные интересы в России. Активно работает на российском рынке и французская компания Total, которой принадлежит завод в Лойне.

Тем временем агентство Reuters сообщило 8 мая, что не менее 10 танкеров, загрузивших в российском порту Усть-Луга порядка 1 миллиона тонн грязной нефти, безуспешно пытаются сейчас найти покупателей где-нибудь в Европе. При обычных условиях цена этой нефти, указывает агентство, составляет порядка 500 миллионов долларов.

Вполне возможно, что во внешнеторговой статистике России эти объемы уже считаются экспортированными, хотя если их и удастся в конце-концов продать, то только с очень большой скидкой. Иначе говоря, реальные доходы российских компаний и казны РФ упадут.

В какой мере это скажется на показателях российской экономики в текущем 2-м квартале и в целом на ВВП России в 2019 году? Как случившееся скажется на европейском рынке нефти, изменятся ли на нем доли различных стран-поставщиков? Насколько велика угроза роста цен на бензин и всплеска инфляции в ЕС? Настало время задавать именно такие вопросы, поскольку теперь уже окончательно ясно: беспрецедентное заражение трубопроводной системы "Дружба" грязной нефтью будет иметь макроэкономические последствия.

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