Что ждет мир после окончания срока действия ДРСМД

Фактический выход РФ и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) едва ли обрадовал третью сторону - Китай. Данный шаг является "достойным сожаления", Пекин выступает против выхода США из договора и призывает Москву и Вашингтон к урегулированию различий путем "конструктивных переговоров", говорится в официальном заявлении китайского МИД. Однако в самом Пекине намерены оставаться "в стороне" и выступают против многосторонности договора - то есть распространения его действия на новых потенциальных участников, как раз таких, как Китай. Именно этого хотел бы добиться президент США Дональд Трамп, однако переговоры на эту тему маловероятны.

Китаю невыгодно присоединение к ДРСМД

Согласно ДРСМД, США и Россия обязуются уничтожить все свои ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 километров, а также не проводить дальнейшие исследования в этой области. В свою очередь, Китай наоборот в последние 30 лет сильно продвинулся вперед в разработке собственного оружия такого рода.

"Архитектура" безопасности в Азии в большой степени основана на ракетах именно такого рода. По оценке министерства обороны США, у китайской Народно-освободительной армии одних только ракет малой дальности (радиусом действия до тысячи километров) - от 1000 до 1200 штук. Они составляют основу ракетного арсенала КНР и все попали бы под действие ДРСМД.

Китайская ракета малой дальности DF-16, Пекин, 2015 год

Поэтому несложно понять, почему Пекин не заинтересован в присоединении к Договору. "Это означало бы, что Китай должен отказаться от большого количества своих ракет. А США вообще не должны от чего бы то ни было отказываться, потому что они полагаются на морское и воздушное оружие", - говорит в интервью DW Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) из берлинского Фонда науки и политики (SWP).

Особенность ДРСМД в том, что этот документ - в отличие от Договора о нераспространении ядерного оружия - полностью, вплоть до последней ракеты, запрещает конкретный вид вооружения. Если США и РФ попробуют вместе с Китаем добиться нового соглашения, Пекин вероятно потребует ввести некий допустимый минимум по количеству ракет. "Это бы означало, что РФ обладала бы тем же правом, а значит, могла бы сохранить часть своих ракет. Это стало бы плохой новостью для Европы", - замечает Вольфганг Рихтер.

ДРСМДдо сих пор очень важен

Вплоть до заключения ДРСМД в 1987 году ракеты средней дальности играли особую роль в противостоянии двух супердержав в ходе холодной войны. Этими ракетами обе стороны могли поразить цели на территориях европейских протеже своего соперника - но не друг друга. Сегодня США и РФ производят другие ракеты, включая крылатые, которые запускаются с подводных лодок или самолетов, а также дроны. В сравнении с современными ВМС или авиацией эффект от наземного оружия, на которое распространяется действие ДРСМД, "сложно распознать", говорит Вольфганг Рихтер. "Но не стоит ошибочно полагать, что ДРМСД из-за этого стал менее важен. У договора большое политическое значение, ведь благодаря ему был ликвидирован целый класс носителей оружия. Вновь его разрешать, конечно, совершенно неправильно", - полагает Рихтер.

Российская ракета средней дальности SSC-8, 23 января 2019 года

Однако все идет к тому, что после объявления Вашингтоном о выходе из ДРСМД и "зеркального" ответа России, после установленного срока в 6 месяцев договор окончательно утратит свою силу в августе 2019 года. Обе стороны более не заинтересованы в нем, полагает эксперт Ульрих Кюн (Ulrich Kühn) из Института по изучению мира и политике безопасности в Гамбурге (IFSH). "Россия утверждает, что чувствует угрозу со стороны НАТО. Россия также чувствует угрозу от растущей военной силы Китая - даже если официально об этом не говорят", - полагает Кюн.

Новая гонка вооружений

Эксперт опасается новой гонки вооружений, даже если она едва ли дорастет до масштабов времен холодной войны, когда речь шла о десятках тысяч боеголовок. "Мы будем наблюдать "качественную" гонку вооружений. Все идет к тому уже не первый год. Это означает, что появятся более качественное и быстрое оружие и ракетные системы, и, конечно, снизится антикризисная стабильность", - считает Ульрих Кюн.

По окончании действия ДРСМД остается только один важный договор между РФ и США в сфере безопасности: СНВ-3, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его срок действия истекает в 2021 году, и, поскольку доверие Вашингтона к Москве в связи с предполагаемым вмешательством РФ в президентские выборы в США 2016 года изрядно подорвано, Кюн предполагает, что и шансы на продление СНВ-3 "очень невысоки".

"В последние годы мы видим, что этим договорам, которые были так важны при преодолении конфронтации времен холодной войны, одному за другим угрожает исчезновение. В этом случае в 2021 году мы окажемся там, где мы были в 1960-е годы, а именно - в ситуации без юридически обязывающих ограничений по ядерному оружию", - опасается Вольфганг Рихтер из фонда SWP.

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