Что думает о России и санкциях будущий глава дипломатии ЕС  

Дипломаты известны своим умением высказываться нейтрально и обтекаемо. В этом плане будущий глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель является нетипичным дипломатом, ведь его заявления не раз бывали скандальными, например когда он, будучи главой МИД Испании, назвал Россию "старым врагом" Евросоюза, после чего Мадриду пришлось оправдываться.

Спросили его о том заявлении и на трехчасовых слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, прошедших в понедельник, 7 октября. На это он ответил: "Я никогда не говорил, что Россия - враг Испании, я говорил лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас". Если бы на востоке от ЕС не появились новые угрозы, то не пришлось бы государствам НАТО размещать в странах Балтии дополнительные войска, пояснил он.

Боррель поддерживает сохранение санкций

По мнению кандидата на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, санкции, введенные в отношении России, следует сохранить. Но при этом он призвал рассматривать эти ограничения как средство, а не как цель. "Санкции следует сохранить, пока поведение России не изменится", - отметил Боррель и указал на важность дипломатических инструментов в отношениях ЕС с РФ. В частности, он поддерживает пять принципов, на которых сейчас эти отношения основываются. Так, в частности, один из принципов предусматривает, что изменение отношений возможно лишь после имплементации минских соглашений, другой же говорит об усилении поддержки гражданского общества в РФ.

Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте

Испанский политик напомнил, что достаточно одному государству - члену ЕС выступить против сохранения санкций, чтоб они прекратили действовать. И потому он выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности в отношении России, а также в вопросах прав человека и миротворческих миссий Совет ЕС принимал решения не единогласно, а квалифицированным большинством. Если Евросоюз не сможет сохранить единство в вопросе санкций, то проблема будет в первую очередь у самого ЕС, считает Боррель. Потому он пообещал, что его первые усилия в должности будут направлены на сохранения единства по санкциям и усиление поддержки стран - соседей ЕС.

Серди них Боррель называет в первую очередь Украину. "Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе - это помочь Украине, усилить ее стойкость и способность проводить реформы", - заявил политик. На важность Украины для Борреля указывает и то, что он упомянул ее во вступительном слове, поместив "поддержку демократии и территориальной целостности Украины" на второе место среди задач Евросоюза - после содействия реформам и евроинтеграции Западных Балкан и перед формированием целостной стратегии в отношении Африки.

Противодействие российской дезинформации

Немало нынешних и будущих еврокомиссаров стараются лишний раз не упоминать Россию. Этим часто попрекают нынешнюю главу дипломатии ЕС Федерику Могерини. И именно так поступала кандидат на пост еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон на слушаниях на прошлой неделе. Боррель действует наоборот: отвечая на вопрос евродепутата Изабель Визелер-Лимы из Европейской народной партии (ЕНП) о дезинформации, Боррель сам начал говорить о РФ. "Я не называла Россию", - перебила его Визелер-Лима. "Но я называю Россию", - парировал Боррель.

Хотя, по его словам, многие из кампаний по дезинформации и запускаются с территории РФ, он лично не знает, стоит ли за этим правительство в Москве. "Я говорил об этом с министром (иностранных дел Сергеем. - Ред.) Лавровым. Он сказал, что Sputnik и Russia Today - это частные компании", - рассказал кандидат на должность главы дипломатии ЕС. Новостное агентство Sputnik и телеканал RT принадлежат госпредприятию "Россия сегодня".

По мнению Борреля, дезинформация - это оружие, ведь граждане голосуют на основании того, что знают, и если у человека ошибочная информация, то его выбор будет предвзятым. Потому будущий глава дипломатии ЕС выступил за увеличение финансированиярабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom). Напомним, первую и самую большую такую группу создали в 2015 году для выявления фейков, распространяемых из России.

Евродепутаты не оставили незамеченными многие однозначные заявления Борреля. Евродепутат Кати Пири из Нидерландов поблагодарила его за "четкое" видение того, как ЕС следует реагировать на стоящие перед ним вызовы. Это можно было бы списать на то, что и Пири, и Боррель - социал-демократы. Но по итогам слушаний хлопало большинство присутствовавших на слушаниях евродепутатов. "Вы молодец, господин Боррель!", - такими словами закрыл слушания председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, который представляет ЕНП.

На следующий день, во вторник, комитет будет решать, давать ли Боррелю "зеленый свет", необходимый для его утверждения в должности. Это решение не разглашают. Вместо этого результаты всех слушаний станут известны 17 октября, а окончательно Европарламент утвердит весь список новой Еврокомиссии 23 октября.

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