Что для Микеланджело - мрамор, то немцам - тыквы (фото)

Великий Микеланджело использовал для своих скульптур мрамор, а в осенний сезон современные скульпторы в Германии охотно пользуются тыквами.
22.10.2018, Бранденбург • Такое забавное лицо вырезали из 562-килограммовой тыквы. Увидеть это произведение осеннего искусства можно на выставке в бранденбургском Клайстове (Klaistow) недалеко от Потсдама.
Октябрьские кадры из Германии
Смотрите также:
Тыквенные выставки в Людвигсбурге и Эрфурте - 2018
Запеканка, суп, пирог и даже пиво, - все это можно приготовить из плодов тыквы. Какие блюда полюбились немцам?
Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню.
В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии появились такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.
В Германии определили самую тяжелую тыкву этого сезона. Немецкий чемпионат по взвешиванию прошел в баден-вюртембергском Людвигсбурге.