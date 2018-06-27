 Что дает высшее образование в Германии: новое исследование | Учеба | DW | 26.06.2018

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Учеба

Что дает высшее образование в Германии: новое исследование

Министерство образования ФРГ представило подробный доклад. Как обстоят дела с немецкими вузами и теми, кто получает в них диплом?

Студенты в Ганновере

Вот уже седьмой год подряд целая группа ученых составляет доклад о немецкой системе образования. В 2018 году он представляет собой подробный анализ актуальной ситуации на 377 страницах. Не вдаваясь в детали, приведем главные выводы.

Ситуация в вузах

Всего в Германии насчитывается 403 учебных заведения, дающих высшее образование. За последние 20 лет их число выросло в разы, в основном за счет появления новых высших школ (Fachhochschule) и частных учреждений. Растет не только количество вузов, но и число программ, предлагаемых в них. На сегодняшний день можно выбирать из 19 тысяч специальностей.

В 2017 году в немецкие вузы поступили 511 тысяч человек. Уже пятый раз подряд число первокурсников превысило отметку в полмиллиона. Их средний возраст за последние годы снизился и сейчас составляет примерно 19 лет. Тех, кому на момент поступления не исполнилось еще 18 лет, в немецких вузах меньше 1 процента. Любопытно, что стабильно высокой остается доля студентов, которые приступают к учебе в вузе после 25 лет: их около 14 процентов. Как правило, это студенты факультетов медицины и психологии. Связано это с тем, что на эти специальности существует конкурс аттестатов и поступить у многих получается не с первого раза. 

Доклад о немецкой системе образования

Доклад о немецкой системе образования публикуется седьмой год подряд

Рекордно высоким остается и число студентов, бросающих учебу: на настоящий момент это почти треть всех учащихся. Особенно высок этот показатель среди иностранных учащихся, приезжающих в немецкие вузы. Правда, многие, бросив учебу в Германии, продолжают потом обучение у себя на родине.

И, тем не менее, немецкие вузы остаются настоящим магнитом для иностранных студентов. Сегодня каждый пятый в университетах Германии - иностранец. Примерно 40 процентов приезжают на семестр по обмену, около 30 процентов хотят получить диплом бакалавра, больше четверти проходят обучение в магистратуре и 3 процента работают над написанием диссертации.

Шансы найти работу

В Германии на получение диплома бакалавра в среднем уходит семь с половиной семестров. Учеба по бакалаврской, а впоследствии и магистерской программе займет в среднем 12,3 семестра.

У выпускников высших учебных заведений "очень хорошие шансы на трудоустройство", как пишут авторы доклада. Здесь надо отметить, что за последние десять лет не произошло серьезных структурных изменений: более 40 процентов выпускников заканчивают юридический, экономический факультеты, а также факультет социологии. 34 процента выпускников имеют дипломы по "мятным специальностям" -  в группу MINT в Германии попадают математика, информатика, естественные и технические науки. Это очень высокий показатель по сравнению с другими европейскими странами, что не может не радовать Германию. 

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Обладатели диплома вуза зарабатывают в среднем больше, чем специалисты с профобразованием: почасовая оплата труда в первом случае на восемь-девять евро выше. Среди выпускников немецких вузов меньше безработных. Уровень безработицы в среде специалистов с высшим образованием - чуть выше двух процентов. На данный момент средний показатель безработицы по стране почти в два раза выше.

То, что высшее образование мешает трудоустройству, по мнению авторов исследования, в жизни не находит подтверждения. На рынке труда востребованы как бакалавры, так и магистры. Правда, с бакалаврами дела обстоят сложнее: лишь треть работают по специальности. Ученые объясняют это высокой конкуренцией со стороны выпускников с дипломом магистра.

Положительный эффект от образования

Образование выгодно для всех: для каждого лично и для государства в целом. Образованные мужчины и женщины лучше интегрированы в обществе, зарабатывают больше, активнее участвуют в политических и общественных процессах, питаются более здоровой пищей и более счастливые. К такому выводу пришли ученые. В группе населения с неполным средним образованием больше курильщиков и любителей нездоровой пищи.

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    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

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    Топ самых высокооплачиваемых профессий

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    Автор: Ксения Сафронова


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