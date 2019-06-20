Что говорят немецкие политики и эксперты о "прямой линии" Путина

Немецкий эксперт по медиапсихологии Йо Грёбель (Jo Groebel), следивший 20 июня за очередным общением президента Путина с россиянами, считает, что в этот раз российский лидер был более напряженным, чем год назад. "Если проанализировать его речь, то, как он аргументирует, у меня возникает впечатление, - говорит Грёбель, - что давление на Путина выросло со стороны населения России".

На это обратили внимание и некоторые немецкие политики, которых корреспондент DW, попросил прокомментировать 17-ю "прямую линию" Путина. На этот раз она почти целиком была посвящена социальным и экономическим проблемам России.

Россияне проявляют больший интерес к внутренней политике

Только что избранный депутатом Европарламента от немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) не видит ничего необычного в том, что россиян не интересуют проблемы внешней политики.

Сергей Лагодинский

Это, по его оценке, "нормальный режим" населения - будь то американского или европейского. Людям важнее их повседневная жизнь. Так что и российское население, заметил он, вернулось на круги своя: по вопросам, которые они задавали президенту, видно, что тревожит людей.

"Такое вот "импортозамещение" внутренней политики внешней, которой президент Путин занимался несколько лет, работать перестало, - заявил Лагодинский в интервью DW. - Как политически активный человек я прекрасно понимаю людей, чьи заботы - это не Украина или происходящее в Киеве или Вашингтоне, а то, что происходит в их городах".

Правда, Лагодинский не исключает, что Путин сможет реактивировать великодержавную риторику в случае возникновения кризисной ситуации внутри страны. "От кризиса внутри всегда можно отвлечь какой-нибудь маленькой войной, - предупредил он, - но нельзя держать страну в таком режиме постоянно".

Внешнеполитическая риторика себя исчерпала

Глава московского бюро Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven) говорит в этой связи об "определенной усталости российского населения от разговоров о геополитике". Все опросы показывают, заявил он в интервью DW, что "социальные и экономические проблемы находятся в центре внимания большинства людей".

Нильс Шмид

Нильс Шмид (Nils Schmid) - внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в состав правящей коалиции, считает, что социальное и экономическое положение в России напряженное: "Людям много ближе проблемы медицинского обеспечения, рост цен, низкие зарплаты и маленькие пенсии, чем вопросы большой мировой политики". Система Путина, по мнению Шмида, основана на принципе "экономической стагнации, и люди теперь чувствуют это конкретно на себе".

Как и Лагодинский, Шмид считает, что внешнеполитической риторикой невозможно долго отвлекать людей от их насущных проблем. "Этот метод износился, - сказал депутат в интервью DW. - Путин же обещал людям стабильность и благосостояние, а выполняет это обещание он все меньше".

Санкции наносят ущерб имиджу России

Одна из затронутых на "прямой линии" тем, которую можно было отнести к числу внешнеполитических, касалась санкций против России. При этом Путин уверял, что санкционный режим нанес России куда меньший ущерб, чем странам Евросоюза. В цифрах, которые российский президент озвучил, говоря о санкциях, сильно сомневаются и Сергей Лагодинский, и Нильс Шмид. Но дело не только в убытках или упущенной прибыли.

"Есть урон российскому имиджу, репутации России, и эти санкции это подчеркивают, - заявил Лагодинский. - Санкции - сигнал того, что основы мирового порядка, неприкосновенность границ, международные договоренности, которые, например, гарантировали украинскую целостность, недопустимо безнаказанно нарушать".

Санкции против России, по прогнозу Лагодинского, останутся в силе до тех пор, "пока мы не увидим каких-то реальных позитивных сдвигов в ситуации с Украиной".

Нильс Шмид один из эффектов санкций видит в том, что "Россия экономически все больше замыкается в себе и тем самым рискует окончательно отстать от технологического прогресса". Санкционная же политика ЕС, по его убеждению, останется и впредь неизменной. Отмена санкций, заявил Шмид, зависит от выполнения положений минских соглашений.

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