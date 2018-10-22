 Что важно знать о договоре о ликвидации РСМД | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.10.2018

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Мир

Что важно знать о договоре о ликвидации РСМД

США грозят выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что это за договор и почему он важен для контроля над вооружениями? DW собрала основные факты.

Уничтожение ракет в СССР в 1989 году в соотвествии с договором о РСМД

Уничтожение ракет в СССР в 1989 году в соотвествии с договором о РСМД

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. DW собрала основные факты об этом договоре, а также о том, почему он важен для контроля над вооружениями, и почему его расторжение может привести к новому витку гонки вооружений.

Что это за договор?

Договор, заключенный между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предусматривал уничтожение в обеих странах всех баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров, пусковых установок и вспомогательного оборудования. Обе стороны также обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. 

Рональд Рейган и Михаил Горбачев

Рональд Рейган и Михаил Горбачев

Согласно сроку, указанному в договоре, к 1 июня 1991 года было уничтожено около 2700 ракет и пусковых установок.

Договор о ликвидации РСМД стал первым американо-советским соглашением, направленным на сокращение ядерного арсенала супердержав и предусматривавшим взаимный контроль инспекторами процесса уничтожения ракет. Договор остался в силе и после распада СССР. В 1992 году документ приобрел многосторонний характер - его участниками, кроме США и России, стали Беларусь, Казахстан и Украина. 

Каким образом стороны пришли к соглашению?

Официально переговоры начались в конце 1981 года между президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Переговоры и заключенное по их итогам соглашение стали результатом озабоченности Запада усилиями СССР по модернизации своего ядерного потенциала. В середине 1970-х годов Советский Союз достиг стратегического паритета с США, приняв на вооружение ракетные комплексы РСД-10 (SS-20 по классификации НАТО). Эти ракеты могли поражать цели в Западной Европе, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Контекст

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является одним из "столпов европейской безопасности", заявила представитель главы европейской дипломатии. (22.10.2018)

США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру". (21.10.2018)

Договор о ликвидации РСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года.

Почему администрация Трампа угрожает выйти из договора?

США и союзники по НАТО уже давно подозревают Россию в нарушении договора. В 2014 году президент США Барак Обама официально обвинил Кремль в его нарушении - в испытаниях и производстве крылатых ракет наземного базирования. В прошлом году администрация нынешнего президента США Дональда Трампа утверждала, что Москва наращивает свои возможности по развертыванию таких ракет. В свою очередь Россия многократно отрицала нарушение договора, в ответ выдвигая сомнения в его соблюдении Вашингтоном.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, известный своим критическим отношением к вопросу контроля над вооружениями, давно призывает к выходу США из ДРСМД. Трамп заявил о намерении выйти из договора и высказался о возможности пересмотреть его только в случае, если Россия и Китай согласятся на переговоры о новом трехстороннем соглашении. В настоящее время пять стран (Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) обладают баллистическими ракетами средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении, еще ряд государств имеет ракеты этого класса в обычном снаряжении. 

Наблюдатели и в США, и в России отмечают растущее политическое и военное влияние Китая в мире и не исключают возможности заключения нового договора, участником которого может стать Пекин.

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