 Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 04.09.2018

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Экономика

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары

Турецкий президент Эрдоган обсуждает с Москвой отказ от валюты США во внешнеторговых расчетах. Как это скажется на "Газпроме", российских туристах и турецких помидорах?

Путин и Эрдоган в 2005 году

Когда Путин и Эрдоган в 2005 году запускали газопровод "Голубой поток", расчеты в долларах их не беспокоили

Россия и Турция ведут переговоры об отказе от доллара в двусторонней торговле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 2 сентября на деловом форуме в Бишкеке, сообщило из киргизской столицы французское информационное агентство AFP. Анкара, сказал Эрдоган, намерена избегать использования доллара в расчетах со многими странами, и добавил, что с РФ этот вопрос уже обсуждается. 

Давние разговоры о дедолларизации

Пока не совсем понятно, идет ли речь, действительно, о конкретных переговорах или всего лишь о регулярно высказываемых политических намерениях. Ведь о том, что Турция собирается перейти в торговле с Китаем, Россией и Ираном на национальные валюты и уже готовит конкретные шаги в этом направлении, Эрдоган заявлял, к примеру, еще в декабре 2016 года.

Надпись Обмен валюты

Цель дедолларизации - максимальное вытеснение валюты США из бизнеса и повседневной жизни России

Курс на дедолларизацию внешней торговли и всей экономики давно уже провозглашают и в России. Впрочем, в условиях угрозы новых санкций США, которые могут распространиться на использование доллара российскими банками и компаниями, в Москве сейчас все более определенно говорят о подготовке отказа от использования валюты США. "Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", - заявил, например, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу  "Международная панорама", выдержки из которого "Интерфакс" привел 23 августа. 

Так что давайте предположим, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, определяющие экономическую политику своих стран, на самом деле вскоре договорятся о переходе к двусторонней торговле за турецкие лиры и российские рубли (понятно, что подобное политическое решение может быть принято только на уровне президентов). Что это будет означать для тех компаний в России, которые продают свою продукцию в Турцию или импортируют турецкие товары? И в какой мере это может коснуться российских туристов?

Лира - валюта страны с инфляцией в 17,9 процента

Турция - важный внешнеторговый партнер России. Это второй по значению после Германии рынок сбыта для "Газпрома", крупнейший в мире покупатель российских металлов и изделий из них и второй после Египта импортер российской пшеницы. Российские металлурги, к примеру, выручили в 2017 году на этом рынке почти 5 миллиардов долларов.

Банкноты турецкой лиры

Турецкая лира в 2018 году стремительно теряет в цене

Если и у них, и у российских газовиков, и у аграриев экспортная выручка на турецком направлении впредь будет исчисляться в лирах, это будет означать для "Газпрома" и других поставщиков резкое увеличение валютных рисков. Ведь турецкая лира - это денежная единица страны, в которой темпы инфляции достигли в августе, согласно опубликованным 3 сентября официальным данным, 17,9 процента - самого высокого уровня с 2003 года.

При подобной инфляции опасность дальнейшей девальвации турецкой лиры, которая и так уже потеряла с начала года примерно 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару США (а с начала 2015 года обесценилась более чем в 2,5 раза), очень высок. От небольшой девальвации можно, конечно, подстраховаться, однако любое хеджирование, особенно при высокой волатильности, стоит больших денег, что существенно снижает прибыль экспортера. 

Что будет делать "Газпром" с миллиардами лир?

Далее встает вопрос, а что российским газовикам, металлургам, аграриям и прочим экспортерам делать с миллиардами лир, которые окажутся у них на руках? "Газпрому", к примеру, нужна валюта, чтобы гасить свою огромную внешнюю задолженность, однако его долги номинированы в долларах, евро, швейцарских франках. Не менять же лиры на доллары, теряя при обмене! Уж лучше сразу получать в долларах. Расплачиваться за прокладку газопроводов "Северный поток-2" и "Сила Сибири" турецкими лирами тоже не получится, а "Турецкий поток" уже близок к завершению. 

Прокладка на море Северного потока

"Газпром" не сможет оплачивать турецкими лирами, к примеру, прокладку трубопровода "Северный поток-2"

Можно, конечно, попытаться потратить выручку на покупку в Турции нужного оборудования. Но где гарантия, что турецкие фирмы выпускают именно то, что нужно, и к тому же требуемого качества? На мировом рынке брать турецкие лиры, тем более теперь, вряд ли кто захочет. Но если платить долларами или евро, то за заказ будут бороться фирмы со всего мира, и их конкуренция позволит выторговать оптимальную цену. При вынужденной зафиксированности всего на нескольких турецких производителях или даже только на одном цена, скорее всего, окажется завышенной.

А что, если усиленно требовать от турецких покупателей газа, металлов или пшеницы расплачиваться рублями? Можно, конечно, но откуда Турция возьмет столько рублей? Для этого она должна значительно расширить экспорт в Россию своей продукции, в частности, сельскохозяйственной. Но ведь РФ именно для того так долго и упорно перекрывала доступ на российский рынок турецким овощам и фруктам, особенно помидорам, чтобы те не составляли конкуренции отечественной продукции. Резкое увеличение продовольственного импорта из Турции нанесет серьезный удар по политике импортозамещения и вызовет острое недовольство российских аграриев.

А что, если Москва и Анкара сделают ставку на евро?

К тому же не факт, что турецкие производители и банки, особенно те, что вынуждены выплачивать многочисленные кредиты в твердой валюте, так уж захотят накапливать рубли. Ведь российской  денежной единице тоже грозит девальвация, хотя в данный момент рубль и более устойчив, чем лира.

Если отказаться от доллара заставят также туристическую отрасль, то путевки на пляжи Турции для россиян, скорее всего, заметно подорожают, ведь обе стороны - и российский туроператор, и турецкий отельер, - лишившись твердой основы для расчетов в виде доллара или евро, будут предусмотрительно завышать цены, страхуясь, особенно при бронировании на следующий сезон, от возможных девальваций по обе стороны Черного моря. 

Получается, что наименее болезненным вариантом ухода от доллара был бы для Турции и России переход на расчеты в евро. Турецкий бизнес благодаря интенсивным торговым связям с Евросоюзом и большой турецкой диаспоре в еврозоне, особенно в Германии, и так уже активно использует европейскую денежную единицу. В России, зафиксированной на долларе в силу сырьевой структуры своего экспорта, евро распространен меньше, но при необходимости бизнес наверняка быстро к нему привыкнет.

А была бы такая переориентация российско-турецких расчетов на евро выгодна самой еврозоне? С одной стороны, это укрепило бы статус европейской денежной единицы как второй по значению мировой резервной валюты. С другой стороны, это могло бы привести к росту курса евро по отношению к доллару и другим твердым валютам, что не в интересах европейских, особенно немецких экспортеров и противоречило бы нынешней политике Европейского центрального банка (ЕЦБ), который стремится удержать стабильный, но относительно низкий обменный курс.

Зато рост курса евро пошел бы на пользу американским экспортерам и понравился бы Дональду Трампу, поскольку повысил бы конкурентоспособность товаров из США на европейском рынке и способствовал бы выравниванию трансатлантического торгового баланса.       

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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