Член ЕР выходит из партии после задержания ее мужа на акции в Москве

Жительница Кургана Наталья Тельминова, муж которой был безосновательно задержан во время акции протеста в Москве 3 августа, написала заявление о выходе из партии "Единая Россия". Об этом Тельминова рассказала в понедельник, 5 августа, в интервью телеканалу "Настоящее время". "Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела", - заявила она.

По словам женщины, ее муж просто хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро. Но стоявшие в оцеплении полицейские не дали ему это сделать. Когда мужчина возмутился, его жестко задержали. Видео женщины, размахивавшей членской карточкой правящей партии перед лицами полицейских, за пару дней набрало десятки тысяч просмотров в интернете.

Полиция жестко подавила протесты

Наталья Тельминова также рассказала журналистам, что подала жалобы "в прокуратуру, в МВД, в защиту прав человека, в приемную президента" по факту незаконного задержания ее супруга. И не исключила, что пойдет на следующую акцию протеста.

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании участников митинга "За честные выборы!", прошедшего в российской столице 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По различным данным в общей сложности было задержано до двух с половиной тысяч человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

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