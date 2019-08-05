 Член ЕР выходит из партии после задержания ее мужа на акции в Москве | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Член ЕР выходит из партии после задержания ее мужа на акции в Москве

Видео женщины, размахивавшей членской карточкой правящей партии перед лицами полицейских, за пару дней набрало десятки тысяч просмотров в интернете.

Полиция жестко задерживала людей на акции 3 августа

Полиция жестко задерживала людей на акции 3 августа

Жительница Кургана Наталья Тельминова, муж которой был безосновательно задержан во время акции протеста в Москве 3 августа, написала заявление о выходе из партии "Единая Россия". Об этом Тельминова рассказала в понедельник, 5 августа, в интервью телеканалу "Настоящее время".  "Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела", - заявила она.

Контекст

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За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)

По словам женщины, ее муж просто хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро. Но стоявшие в оцеплении полицейские не дали ему это сделать. Когда мужчина возмутился, его жестко задержали. Видео женщины, размахивавшей членской карточкой правящей партии перед лицами полицейских, за пару дней набрало десятки тысяч просмотров в интернете.

Полиция жестко подавила протесты

Наталья Тельминова также рассказала журналистам, что подала жалобы "в прокуратуру, в МВД, в защиту прав человека, в приемную президента" по  факту незаконного задержания ее супруга. И не исключила, что пойдет на следующую акцию протеста.

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании участников митинга "За честные выборы!", прошедшего в российской столице 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По различным данным в общей сложности было задержано до двух с половиной тысяч человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

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Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Ссылки в интернете

Интервью Тельминовой

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости  

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