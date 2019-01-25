Число погибших после прорыва дамбы в Бразилии выросло до 34 человек

После прорыва дамбы на шахте по добыче железной руды вблизи бразильского города Брумадинью спасатели продолжают извлекать из-под завалов тела жертв. По данным местной пожарной службы, число погибших достигло в субботу, 26 января, как минимум 34 человек.

Еще 23 пострадавших были доставлены с травмами в больницу. Более сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. "К сожалению, шансы найти выживших на данный момент минимальны", - заявил губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема.

Контроль шахты специалистами TÜV Süd

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня в пятницу, 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы пока остается не выяснена.

Как сообщила пресс-служба немецкой компании TÜV Süd , осуществлявшей контроль безопасности шахты, при последней ее проверке в сентябре 2018 года никаких нарушений выявлено не было. Компания TÜV Süd будет и далее оказывать поддержку в расследовании случившегося и предоставит все необходимые документы, подчеркнули представители компании.

Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale.

Болсонару прибыл на место трагедии

Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в субботу утром к месту трагедии. Облетев район прорыва дамбы на вертолете, он опубликовал в своем микроблоге Twitterследующее сообщение: "Мы сделаем все, чтобы помочь жертвам, минимизировать ущерб, расследовать факты, обеспечить справедливость и избежать подобных трагедий для Бразилии и окружающей среды в будущем".

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