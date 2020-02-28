 Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 20 | Новости из Германии о России | DW | 09.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 20

В Москве выявлены три новых случая коронавируса. Власти в Минске также сообщили о предположительных новых трех случаях SARS-CoV-2.

Пациент в Москве

За сутки в Москве выявлены три новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все пациенты - граждане РФ, вернувшиеся из Италии, сообщил в понедельник, 9 марта, оперативный штаб. Они госпитализированы и размещены в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми заболевшие уже контактировали в России, они находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в России, согласно официальной статистике, выросло до 20.

В Беларуси 9 пациентов с коронавирусом

Между тем власти Беларуси также сообщили о предполагаемых новых случаях SARS-CoV-2 в стране. "Трое пациентов показали положительный результат РНК коронавируса", - заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. При этом речь идет о людях, напрямую контактировавших с заразившимися ранее. Если повторные тесты окончательно подтвердят заражение, общее число случаев коронавируса в Беларуси составит 9.

По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 тысяч, эпидемия охватила 109 стран и территорий. Уже выздоровели почти 62,4 тысячи человек, 3831 пациент скончался. При этом число новых заражений в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, вновь снизилось. 9 марта власти КНР сообщили о лишь 44 новых заражениях. Всего в Китае заболели 80,4 тысячи человек.

За КНР по числу заболеваний следуют Южная Корея (7,5 тысячи), Италия (7,4 тысячи) и Иран (6,6 тысячи). В Европе, помимо Италии и Германии, много заболевших во Франции (1,2 тысячи) и Испании (более 900 человек). В России 17 подтвержденных случаев, первая пациентка с коронавирусом появилась в Молдавии.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 14:11

Был за границей - садись на карантин! DW Новости

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"  

Борьба с коронавирусом в России: граждан Китая ищет полиция  

Также по теме

Coronavirus SARS-CoV-2 im Elektronenmikroskop

В Беларуси выявлен первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 28.02.2020

Первый пациент с коронавирусом в Беларуси - иранский студент, прибывший в страну 22 февраля рейсом из Баку. В тот же день о первом случае заражения SARS-CoV-2 сообщила Литва.

Symbolbild Facebook Fake News

Фейки о коронавирусе: кому выгодно их распространять? 07.03.2020

Коронавирус SARS-CoV-2 породил огромное количество дезинформации и фейков. Зачем их распространяют, кому это выгодно и почему люди им верят? DW собрала ответы и советы экспертов.

Symbolbild Corona-Virus

У вернувшегося из Италии жителя Московской области выявлен коронавирус 02.03.2020

Заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 россиянин изолирован в инфекционной больнице, в конце февраля он вернулся из Италии.

Реклама

Самые читаемые

Цены на нефть потерпели крупнейший обвал с 1991 года  

Из-за коронавируса Чехия и Польша вводят проверки на границах с Германией  

Мировые биржевые индексы рухнули вслед за ценами на нефть  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно