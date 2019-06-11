 Число жителей восточных земель ФРГ снизилось до уровня 1905 года | Новости из Германии о Германии | DW | 12.06.2019

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Германия

Число жителей восточных земель ФРГ снизилось до уровня 1905 года

По сравнению с довоенным периодом численность населения запада Германии выросла на 60 процентов, аналогичный показатель бывшей ГДР снизился на 15 процентов.

Дрезден

В центре Дрездена

Еще никогда с 1905 года численность населения на востоке Германии не была столь низкой как сейчас. При этом в западных землях ФРГ еще никогда не проживало так много людей, как в настоящее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного дрезденским филиалом института ifo и представленного в среду, 12 июня.

Главной причиной сокращения численности населения было массовое бегство восточных немцев на запад с 1949 года до строительства стены в 1961 году, указали исследователи. Кроме того, в ГДР отсутствовал приток гастарбайтеров, который значительно увеличил численность населения в ФРГ в 1960-е и начале 1970-х годов. После воссоединения Германии 30 лет назад значительное число жителей восточных земель переехали в западные, что вновь привело к снижению демографических показателей на территории бывшей ГДР.

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Сегодня численность населения западных земель ФРГ на 60 процентов выше, чем до Второй мировой войны, восточных земель - на 15 процентов ниже, отмечается далее в документе.

Дрезден и Лейпциг сегодня были бы миллионниками

"Продолжающая действовать инерционная сила разделения Германии до сих пор полностью недооценивается общественностью. Этот аспект зачастую полностью упускают из виду, но он заслуживает особого внимания политиков", - заявил автор исследования Феликс Рёзель (Felix Rösel).

При этом до разделения Германии демографическое развитие обеих частей страны шло синхронно. Если бы Дрезден и Лейпциг продолжили развиваться аналогично западногерманским городам, сегодня они были бы миллионными мегаполисами, уверен эксперт. В настоящее время численность населения двух крупнейших составляет примерно по 550 тысяч человек.

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    Автор: Владимир Есипов


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