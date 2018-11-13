 Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.11.2018

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Мир

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек

На севере Калифорнии найдены еще шесть трупов, число жертв лесных пожаров достигло 50 человек. Это крупнейшая катастрофа такого рода в штате. Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия.

Пожар в Калифорнии

Уже по меньшей мере 50 человек стали жертвами опустошительных лесных пожаров на севере Калифорнии. Об этом местные власти сообщили во вторник, 13 ноября.

Контекст

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Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды? (24.07.2018)

Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу. Реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести.

Нынешние пожары, бушующие уже седьмой день, с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихию пока не удается: накануне местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

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    Автор: Сергей Ромашенко


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