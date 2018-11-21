 Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2018

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Мир

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80 человек

Большинство погибших найдены в разрушенном огнем городе Парадайс на севере штата. Свыше 560 человек числятся пропавшими без вести.

Сгоревшие автомобили на шоссе в Калифорнии

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 83 человек. Об этом шериф округа Бьютт Кори Хони сообщил в среду, 21 ноября. Большинство погибших обнаружено в разрушенном огнем городке Парадайс на севере штата.

Более 560 человек числятся пропавшими без вести, добавил шериф. При этом в списках пропавших могут значиться люди, которые находятся в безопасности, но не сообщили об этом властям.

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Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены более 13 тысяч домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. 17 ноября глава Белого дома посетил зону стихийного бедствия.

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    Автор: Виктор Вайц


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