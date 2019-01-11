 Число жертв взрыва в центре Парижа выросло до четырех | Новости из Германии о Европе | DW | 13.01.2019

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Европа

Число жертв взрыва в центре Парижа выросло до четырех

Причиной взрыва в булочной в 9-ом округе французской столицы, предоложительно, стала утечка газа. Под обломками здания найдено тело четвертого погибшего.

На месте взрыва в Париже

На месте взрыва в Париже

В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека. На следующий день после трагедии, в воскресенье, 13 января, под обломками было найдено тело еще одного погибшего, сообщила прокуратура Парижа. Предположительно, речь идет о молодой женщине, которая изначально числилась пропавшей без вести.

Контекст

Почти полторы тысячи человек эвакуированы из отеля и ночного клуба в центре Лондона, закрыт вокзал Чаринг-кросс. Утечка газа произошла из-за повреждения подземного трубопровода. (23.01.2018)

Токсичный газ, которым отравились шесть подростков, выделялся из бензинового электрогенератора, находившегося в садовом домике. Подобные приборы запрещено устанавливать в закрытых помещениях. (02.02.2017)

Утром 12 января в булочной, расположенной в многоэтажном доме на улице Тревиз в 9-м округе французской столицы, раздался взрыв, после которого вспыхнул огонь. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа. Незадолго до взрыва из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана. 

Первоначально сообщалось, что в результате трагедии погибли двое пожарных и  туристка из Испании, еще 47 человек получили травмы. К месту происшествия прибыли в общей сложности около 200 сотрудников пожарной охраны и примерно 100 полицейских. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.

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    Автор: Никита Баталов


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