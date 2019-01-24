 Численность населения ФРГ достигла 83 млн человек | Новости из Германии о Германии | DW | 25.01.2019

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Германия

Численность населения ФРГ достигла 83 млн человек

В 2018 году население Германии выросло на 200 тысяч человек и достигло рекордного уровня за весь период после воссоединения страны. Этот рекорд, однако, поставлен за счет иммиграции, а не рождаемости.

Девушки разных национальностей на фоне немецкого флага

Девушки разных национальностей на фоне немецкого флага

Численность населения Германии в 2018 голу достигло рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживало почти 83 млн человек - на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 25 января.

Из статистики следует, что рекорд поставлен за счетиммиграции, поскольку уровень смертности в ФРГ по-прежнему превышает уровень рождаемости. Без мигрантов численность населения страны сократилась бы.

Контекст

Федеральное ведомство Германии по статистике бьет тревогу: с 1991 года численность населения ФРГ продолжает стремительно сокращаться. Основными причинами спада являются снижение рождаемости и рост числа эмигрантов. (10.06.2007)

Уровень рождаемости в ФРГ – один из самых низких в мире. Каким образом федеральное правительство Германии пытается мотивировать граждан к повышению рождаемости? (05.02.2007)

По оценкам, в 2018 года рождаемость в ФРГ увеличилась лишь умеренно (со 785 тысяч до максимум 805 тысяч новорожденных). В то же время смертность за тот же период выросла более заметно - с 932 тысяч в 2017-м до 950- 70 тысяч в 2018 году). В результате так называемый дефицит рождаемости увеличился со 147 тысяч в 2017-м до 150-180 тысяч в 2018 году.

Миграционное сальдо

За отчетный период в Германию переехало на 340-380 тысяч человек больше, чем выехало из страны. В 2017 году так называемое миграционное сальдо было значительно выше и составляло 416 тысяч человек. Миграционное сальдо сокращается в Германии уже третий год подряд, отмечают статистики. В настоящее время оно находится на уровне 2012 года - то есть периода до массового наплыва нелегальных беженцев в ФРГ.

Статистическое ведомство обнародовало эти сведения на основе данных о рождаемости и смертности по сентябрь 2018 года и о миграции - по август минувшего года. Статистика за оставшиеся месяцы вычислялась на основе оценок и трендов. Окончательные данные по численности населения в ФРГ за 2018 год будут обнародованы летом 2019 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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