Численность населения ФРГ достигла 83 млн человек

В 2018 году население Германии выросло на 200 тысяч человек и достигло рекордного уровня за весь период после воссоединения страны. Этот рекорд, однако, поставлен за счет иммиграции, а не рождаемости.
Численность населения Германии в 2018 голу достигло рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживало почти 83 млн человек - на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 25 января.
Из статистики следует, что рекорд поставлен за счетиммиграции, поскольку уровень смертности в ФРГ по-прежнему превышает уровень рождаемости. Без мигрантов численность населения страны сократилась бы.
По оценкам, в 2018 года рождаемость в ФРГ увеличилась лишь умеренно (со 785 тысяч до максимум 805 тысяч новорожденных). В то же время смертность за тот же период выросла более заметно - с 932 тысяч в 2017-м до 950- 70 тысяч в 2018 году). В результате так называемый дефицит рождаемости увеличился со 147 тысяч в 2017-м до 150-180 тысяч в 2018 году.
Миграционное сальдо
За отчетный период в Германию переехало на 340-380 тысяч человек больше, чем выехало из страны. В 2017 году так называемое миграционное сальдо было значительно выше и составляло 416 тысяч человек. Миграционное сальдо сокращается в Германии уже третий год подряд, отмечают статистики. В настоящее время оно находится на уровне 2012 года - то есть периода до массового наплыва нелегальных беженцев в ФРГ.
Статистическое ведомство обнародовало эти сведения на основе данных о рождаемости и смертности по сентябрь 2018 года и о миграции - по август минувшего года. Статистика за оставшиеся месяцы вычислялась на основе оценок и трендов. Окончательные данные по численности населения в ФРГ за 2018 год будут обнародованы летом 2019 года.
Смотрите также: