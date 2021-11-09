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Чеченцы в Европе

В последние годы в ЕС наблюдается рост числа мигрантов чеченского происхождения, подающих ходатайство о предоставлении убежища. Одновременно власти констатируют увеличение числа конфликтов с участием выходцев с Кавказа.

Всего в мире проживают, по разным подсчетам, от 1,5 до 2 млн. чеченцев. Большинство - свыше миллиона человек - проживает в Чеченской республике на территории России. Более 200 тысяч - на территории ЕС, в основном в статусе беженцев. Общее число живущих в Германии чеченцев оценивается, по разным подсчетам, в 20-50 тысяч человек.

23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Шеф-редактор The Insider выступит свидетелем в деле об убийстве чеченца в Берлине 09.11.2021

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов, объявленный в России в розыск, выступит свидетелем на процессе по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Заседание назначено на 23 ноября.
ARCHIV - 08.08.2019, Berlin: Der Eingang des Landgerichts Berlin mit dem Schriftzug des Gerichts und dem Berliner Wappen. Weil er seine Ehefrau vergewaltigt, eingesperrt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, steht ein 53-Jähriger ab 04.02.2020 vor dem Berliner Landgericht. (zu «Versuchter Mord an Ehefrau? 53-Jähriger kommt vor Gericht») Foto: Taylan Gökalp/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Украинец против России: внезапные откровения на суде по делу об убийстве чеченца в Берлине 27.10.2021

Сенсация в берлинском суде по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили: свидетель из Харькова заявил, что обвиняемый "выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".

Свидетель опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в немецкой столице проходило заседание по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен средь бела дня бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Свидетель из Украины опознал предполагаемого убийцу.
Zelimkhan (Selimchan) Khangoshvili (Changoschwili), der ehemalige tschetschenische Rebelle, der im deutschen Exil im August 2019 vermutlich zum Opfer eines russischen Auftragsmordes fiel. Von der Witwe der abgebildeten Person der DW zur Verfügung gestellt - von Manana Zatijewa.

Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили 26.10.2021

Харьковчанин показал в суде Берлина, что обвиняемый в убийстве чеченца - муж сестры его супруги Вадим Николаевич К. Три месяца назад свидетель заявил, что он не уверен в том, что предполагаемый убийца - его родственник.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Убийство чеченца в Берлине: что скажет свидетель из Украины 26.10.2021

Показания жителя Харькова могут помочь выяснить, кем является гражданин России, обвиняемый в убийстве в Германии бывшего чеченского полевого командира Хангошвили, и связан ли он с властями РФ.
Polizei, Streifenwagen, Polizist mit Handschellen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

СМИ: Четверо россиян арестованы в Турции по обвинению в шпионаже 20.10.2021

Арестованных обвиняют "в политическом и военном шпионаже". По версии следствия, они планировали нападения на представителей чеченской оппозиции.
Das Gebäude des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde vom britischen Architekten Richard Rogers entworfen. Aus der Luft betrachtet hat das Gebäude die Form einer Waage, wobei die runden Sitzungssäle die Waagschalen darstellen. Durch die Verwendung einer Stahlkonstruktionen und groÃüer Glasflächen sollte es nach Auffassung des Architekten eine besondere Offenheit ausdrücken und sich damit vom typischen monumentalen Eindruck alter Gerichtsgebäude abheben. Frankreich, Februar 2008. Straßburg, Elsaß, Frankreich, 07.02.2008 | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро 19.10.2021

Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение не установлено до сих пор.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 7, 2020: A flower on by a plaque in memory of Russian journalist Anna Politkovskaya on the house at 8 Lesnaya Street where she used to live and was shot dead on October 7, 2006. The limitation period in the murder case expires on October 7, 2021, with the murder contractor unfound. Mikhail Japaridze/TASS

Комментарий: Кремлю не удастся убить память об Анне Политковской 07.10.2021

Журналистка и правозащитница Анна Политковская была убита 15 лет назад. Кремль предпочел бы забыть о ней. Но ее помнят во всем мире как бесстрашного борца за гражданские права, уверен Миодраг Шорич.
ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 7, 2016: Flowers and candles seen by a portrait of Russian journalist Anna Politkovskaya at the Solovetsky Stone. Politkovskaya was shot dead on October 7, 2006. Peter Kovalev/TASS |

Австрийская журналистка: "Политковская была бы сегодня в эмиграции" 07.10.2021

Какой была убитая 15 лет назад Анна Политковская, кто мог за этим стоять и почему сегодня она не могла бы работать в России - интервью DW c австрийской журналисткой Сюзанне Шолль.
07.10.2017 +++ ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 7, 2017: Candles and flowers brought to the Solovetsky Stone in St Petersburg to mark the 11th anniversary of assassination of journalist Anna Politkovskaya. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

15 лет со дня убийства Анны Политковской: о чем нужно помнить 07.10.2021

Спустя 15 лет после убийства Анны Политковской истекает срок давности для неустановленных заказчиков. Коллеги известной далеко за пределами РФ журналистки продолжают поиски и хранят память.
19.09.2021 MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 19, 2021: A woman looks through ballots during the 2021 Russian parliamentary election at polling station No 142. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021; voters are electing members of the Russian State Duma. Artyom Geodakyan/TASS

Явка на выборы в России демонстрирует большой разброс между регионами 19.09.2021

К вечеру заключительного дня голосования на выборах в России средняя явка по стране превысила 45 процентов. В Чечне проголосовали более 90 процентов избирателей, в ряде регионов - немногим более 30.
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Родственник подозреваемого в убийстве Хангошвили опознал его 22.08.2021

Александр В. признал, что сказал неправду, когда заявил, будто он не узнает в подсудимом своего родственника Красикова. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
dpatopbilder - 15.09.2020, Berlin: (L-r): Daria Nawalny, ihr Bruder Zahar, ihr Vater, der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia machen ein Selfie am Krankenbett in der Charite und posten es auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Год назад отравили Навального и отношения Германии с Россией 20.08.2021

История с отравлением Алексея Навального привела к обмену Берлина и Москвы взаимными обвинениями и резко обострила и без того напряженные из-за конфликта в Украине отношения Германии и России.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Россия вводит санкции против представителей Великобритании 10.08.2021

Санкции вводятся против неуточненного количества неназванных лиц в ответ на британские санкции за преследование ЛГБТ в Чечне и по "списку Магнитского", сообщил МИД РФ.
Der russische Duma-Abgeordnete SERGEI KOWALJOW (aufgenommen am 9. Februar 1995 in Bonn) ist der erste Preisträger des neuen Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises. Kowaljow erhält die mit 25 000 Mark dotierte Auszeichnung am 17. September auch stellvertretend für die vier anderen russischen Abgeordneten, die mit ihm im vergangenen Winter in der umkämpften tschetschenischen Hauptstadt Grosny trotz persönlicher Risiken Verletzungen von Menschenrechten dokumentierten.

Комментарий: "Неудобный" Сергей Ковалев как зеркало морального кризиса 09.08.2021

Покойный Сергей Ковалев раздражал и чиновников, и значительную часть российского общества. Это мало говорит о самом Ковалеве, и много - о государстве и обществе в России, пишет Константин Эггерт.

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека 23.06.2021

"История с Навальным символична", - считает комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Ведь "она демонстрирует, что в РФ гораздо больше проблем - например, отсутствие независимой судебной системы".
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