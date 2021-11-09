Чеченцы в Европе

В последние годы в ЕС наблюдается рост числа мигрантов чеченского происхождения, подающих ходатайство о предоставлении убежища. Одновременно власти констатируют увеличение числа конфликтов с участием выходцев с Кавказа.

Всего в мире проживают, по разным подсчетам, от 1,5 до 2 млн. чеченцев. Большинство - свыше миллиона человек - проживает в Чеченской республике на территории России. Более 200 тысяч - на территории ЕС, в основном в статусе беженцев. Общее число живущих в Германии чеченцев оценивается, по разным подсчетам, в 20-50 тысяч человек.